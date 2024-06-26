Американка Мэдисон Киз и украинка Ангелина Калинина встретятся во втором круге турнира в Истбурне. Матч пройдет 26 июня, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Киз — Калинина, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Мэдисон Киз

Когда начинается травяной сезон, Мэдисон Киз максимально активизируется. Она играла и на других покрытиях в этом сезоне, но чем-то похвастаться к текущему моменту времени у неё не получится.

После того, как американка проиграла Соболенко в четвертьфинале «Уимблдона», она на траве не провела ни одного матча.

Даже в подготовительных турнирах на протяжении двух последних недель американка не принимала участия, поскольку настолько уверена в своих возможностях.

В поединке против Калининой именно Мэдисон видится очевидной фавориткой встречи, но Ангелина может дать бой, если встанет с той ноги.

Ангелина Калинина

На протяжении последних нескольких месяцев Калинину довольно серьёзно лихорадит. Она может провести серию матчей без серьезных оплошностей, а в игре против самого что ни на есть аутсайдера провалится полностью.

Прогнозы на теннис

Последним удачным турниров для украинки стал грунтовый старт в Страсбурге пред «Ролан Гаррос». Там она добралась до полуфинала, но уступила в игре за финал сильной американке Коллинз.

В Истбурне украинка стартовала с самых низов, принимая участие в квалификации. С её учетом у Калининой уже три победы подряд на траве.

В игре против Киз класс соперниц будет бросаться в глаза даже тем. Кто себя не относит к знатокам тенниса.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в итальянку в этом поединке: победа Киз — 1.34, победа Калининой — 3.33.

Прогноз: Киз не сможет победить в этом матче легко

Ставка: Ф2 (+4) за 1.97

Альтернативный прогноз: Калинина точно будет сопротивляться до последнего

Альтернативная ставка: ТБ 22 с коэффициентом 2.08