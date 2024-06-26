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    Киз легко расправится с нестабильной украинкой?

    Киз — Калинина. Ставка (к. 1.97) и прогноз на матч в Истбурне 26 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на Киз — Калинина
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    Мэдисон Киз
    Американка Мэдисон Киз и украинка Ангелина Калинина встретятся во втором круге турнира в Истбурне. Матч пройдет 26 июня, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Киз — Калинина, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Истборн. Женщины 26 Июня 2024 года

    Мэдисон Кис

  • США
    •  Мэдисон Кис 13:00 Ангелина Калинина

    Ангелина Калинина

  • Украина
    •

    Мэдисон Киз

    Когда начинается травяной сезон, Мэдисон Киз максимально активизируется. Она играла и на других покрытиях в этом сезоне, но чем-то похвастаться к текущему моменту времени у неё не получится.

    После того, как американка проиграла Соболенко в четвертьфинале «Уимблдона», она на траве не провела ни одного матча.

    Даже в подготовительных турнирах на протяжении двух последних недель американка не принимала участия, поскольку настолько уверена в своих возможностях.

    В поединке против Калининой именно Мэдисон видится очевидной фавориткой встречи, но Ангелина может дать бой, если встанет с той ноги.

    Ангелина Калинина

    На протяжении последних нескольких месяцев Калинину довольно серьёзно лихорадит. Она может провести серию матчей без серьезных оплошностей, а в игре против самого что ни на есть аутсайдера провалится полностью.

    Прогнозы на теннис

    Последним удачным турниров для украинки стал грунтовый старт в Страсбурге пред «Ролан Гаррос». Там она добралась до полуфинала, но уступила в игре за финал сильной американке Коллинз.

    В Истбурне украинка стартовала с самых низов, принимая участие в квалификации. С её учетом у Калининой уже три победы подряд на траве.

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    В игре против Киз класс соперниц будет бросаться в глаза даже тем. Кто себя не относит к знатокам тенниса.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в итальянку в этом поединке: победа Киз — 1.34, победа Калининой — 3.33.

    Прогноз: Киз не сможет победить в этом матче легко

    Ставка: Ф2 (+4) за 1.97

    Альтернативный прогноз: Калинина точно будет сопротивляться до последнего

    Альтернативная ставка: ТБ 22 с коэффициентом 2.08

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    Киз — Калинина: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 26.06.2024. Прогнозы на теннис. Киз легко расправится с нестабильной украинкой?
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