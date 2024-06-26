Мэдисон Кис
Ангелина Калинина
Мэдисон Киз
Когда начинается травяной сезон, Мэдисон Киз максимально активизируется. Она играла и на других покрытиях в этом сезоне, но чем-то похвастаться к текущему моменту времени у неё не получится.
После того, как американка проиграла Соболенко в четвертьфинале «Уимблдона», она на траве не провела ни одного матча.
Даже в подготовительных турнирах на протяжении двух последних недель американка не принимала участия, поскольку настолько уверена в своих возможностях.
В поединке против Калининой именно Мэдисон видится очевидной фавориткой встречи, но Ангелина может дать бой, если встанет с той ноги.
Ангелина Калинина
На протяжении последних нескольких месяцев Калинину довольно серьёзно лихорадит. Она может провести серию матчей без серьезных оплошностей, а в игре против самого что ни на есть аутсайдера провалится полностью.
Последним удачным турниров для украинки стал грунтовый старт в Страсбурге пред «Ролан Гаррос». Там она добралась до полуфинала, но уступила в игре за финал сильной американке Коллинз.
В Истбурне украинка стартовала с самых низов, принимая участие в квалификации. С её учетом у Калининой уже три победы подряд на траве.
В игре против Киз класс соперниц будет бросаться в глаза даже тем. Кто себя не относит к знатокам тенниса.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в итальянку в этом поединке: победа Киз — 1.34, победа Калининой — 3.33.
Прогноз: Киз не сможет победить в этом матче легко
- 2.12Касаткина — Юань: прогноз и ставкаСегодня в 16:00
- 1.85Мухова — Линетт: прогноз и ставкаСегодня в 13:00
- 1.88Крюгер — Фернандес: прогноз и ставкаСегодня в 14:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Ставка: Ф2 (+4) за 1.97
Альтернативный прогноз: Калинина точно будет сопротивляться до последнего
Альтернативная ставка: ТБ 22 с коэффициентом 2.08