Алехандро Табило
Томми Пол
Табило
Алехандро начал турнир с победы над Алехандро Давидовичем-Фокиной — 7:6, 3:6, 6:1.
В решающем сете испанец просто ужасно играл на своей подаче, благодаря чему чилийский теннисист сделал сразу два брейке.
При этом Табило в третьей партии отдал на собственной подаче лишь пять очков.
Примечательно, что Табило впервые за два года выиграл матч на траве. В 2023-м у него было неудачная попытка пробиться в основную сетку Уимблдона.
Пол
Томми начал неделю с победы над аргентинцем Себастьяном Баэсом — 6:4, 6:4.
В первом сете американец даже позволил сопернику сделать обратный брейк, но потом взял еще один гейм на приеме.
Во второй партии Пол легко брал геймы на собственной подаче и реализовал брейк-пойнт на приеме при счете 5:4.
В общем, как и ожидалось, это не тот соперник, который способен как-то удивить Пола на траве.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Табило в этом матче можно поставить за 3.10, победу Пола букмекеры предлагают за 1.37.
Прогноз: американец любит остросюжетные матчи, но, скорее всего, ему снова хватит двух сетов для победы над еще одним латиноамериканцем.
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Рекомендуемая ставка: победа Пола в двух сетах за 2.01.