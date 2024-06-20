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    Пол легко обыграет еще одного латиноамериканца?

    Табило — Пол. Ставка (к. 2.01) и прогноз на турнир в Лондоне 20 июня 2024 года

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    Томми Пол
    Американец Томми Пол сыграет против чилийца Алехандро Табило во втором круге турнира в Лондоне. Матч пройдет 20 июня, начало — в 14:00 мск. Табило — Пол: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Лондон. Мужчины 20 Июня 2024 года

    Алехандро Табило

  • Чили
    •  Алехандро Табило 14:00 Томми Пол

    Томми Пол

  • США
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    Табило

    Алехандро начал турнир с победы над Алехандро Давидовичем-Фокиной — 7:6, 3:6, 6:1.

    В решающем сете испанец просто ужасно играл на своей подаче, благодаря чему чилийский теннисист сделал сразу два брейке.

    При этом Табило в третьей партии отдал на собственной подаче лишь пять очков.

    Прогнозы на теннис

    Примечательно, что Табило впервые за два года выиграл матч на траве. В 2023-м у него было неудачная попытка пробиться в основную сетку Уимблдона.

    Пол

    Томми начал неделю с победы над аргентинцем Себастьяном Баэсом — 6:4, 6:4.

    В первом сете американец даже позволил сопернику сделать обратный брейк, но потом взял еще один гейм на приеме.

    Во второй партии Пол легко брал геймы на собственной подаче и реализовал брейк-пойнт на приеме при счете 5:4.

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    В общем, как и ожидалось, это не тот соперник, который способен как-то удивить Пола на траве.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Табило в этом матче можно поставить за 3.10, победу Пола букмекеры предлагают за 1.37.

    Прогноз: американец любит остросюжетные матчи, но, скорее всего, ему снова хватит двух сетов для победы над еще одним латиноамериканцем.

    Рекомендуемая ставка: победа Пола в двух сетах за 2.01.

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    Табило — Пол. Американец Томми Пол сыграет против чилийца Алехандро Табило во втором круге турнира в Лондоне. Матч пройдет 20 июня, начало — в 14:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Табило — Пол с коэффициентом 2.01.
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