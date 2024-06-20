Американец Томми Пол сыграет против чилийца Алехандро Табило во втором круге турнира в Лондоне. Матч пройдет 20 июня, начало — в 14:00 мск. Табило — Пол: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Табило

Алехандро начал турнир с победы над Алехандро Давидовичем-Фокиной — 7:6, 3:6, 6:1.

В решающем сете испанец просто ужасно играл на своей подаче, благодаря чему чилийский теннисист сделал сразу два брейке.

При этом Табило в третьей партии отдал на собственной подаче лишь пять очков.

Прогнозы на теннис

Примечательно, что Табило впервые за два года выиграл матч на траве. В 2023-м у него было неудачная попытка пробиться в основную сетку Уимблдона.

Пол

Томми начал неделю с победы над аргентинцем Себастьяном Баэсом — 6:4, 6:4.

В первом сете американец даже позволил сопернику сделать обратный брейк, но потом взял еще один гейм на приеме.

Во второй партии Пол легко брал геймы на собственной подаче и реализовал брейк-пойнт на приеме при счете 5:4.

В общем, как и ожидалось, это не тот соперник, который способен как-то удивить Пола на траве.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Табило в этом матче можно поставить за 3.10, победу Пола букмекеры предлагают за 1.37.

Прогноз: американец любит остросюжетные матчи, но, скорее всего, ему снова хватит двух сетов для победы над еще одним латиноамериканцем.

Рекомендуемая ставка: победа Пола в двух сетах за 2.01.