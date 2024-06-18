ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Килиан МбаппеДневник Евро-2024. Разгром Украины, драма Лукаку и разбитый нос Мбаппе Ромелу Лукаку — нападающий сборной БельгииКороче, Евро. 17-18 июня Жедсон ФернандешПортугальский «орел». Жедсон Фернандеш является главной трансферной целью «Зенита»
    Все новости спорта

    Носкова сможет рассчитывать на второй круг?

    Носкова — Кербер. Ставка (к. 1.86) и прогноз на матч в Берлине 18 июня 2024 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA Прогнозы на Линда Носкова Прогнозы на Анжелик Кербер
    Прогноз и ставки на Носкова — Кербер
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Линда Носкова
    Чешка Линда Носкова и немка Анжелика Кербер встретятся в первом круге турнира в Берлине. Матч пройдет 18 июня, начало — в 13:30 мск. Носкова — Кербер: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
    ×
    Теннис. Берлин. Женщины 18 Июня 2024 года

    Линда Носкова

  • Чехия
    •  Линда Носкова 13:30 Анжелика Кербер

    Анжелика Кербер

  • Германия
    •

    Линда Носкова

    Пока что в этом году Носкова и близко не похожа на саму себя образца прошлого сезона, когда чешка могла обыграть почти всех встречавшихся на пути соперниц.

    Физические кондиции держать тонусе становиться все сложнее, а соперницы легче не становятся, поэтому в Париже она уступила уже в первом матче датчанке Таусон, которая на 15 лет моложе.

    Лучшим для чешки достижением по сезону оказался четвертьфинал австралийского чемпионата в Мельбурне.

    Сейчас ей предстоит продемонстрировать возможность играть на траве, а после провального сезона это будет сделать довольно тяжело.

    Анжелика Кербер

    Бывшие заслуги Кербер продолжают напоминать о её славном прошлом. Даже после длительного простоя немка может демонстрировать конкурентоспособный теннис.

    Прогнозы на теннис

    Анжелика практически с чистого листа смогла забраться в четвертьфинал римского турнира, где уступила будущей победительнице Свентек.

    Кроме римского грунта немка вполне удачно провела турнир на американском харде в середине марта, где добралась до четвертого круга на соревнованиях в Индиан-Уэллсе.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    На траве немка умеет и любит играть, поэтому модно не сомневаться, что ей удастся продемонстрировать качественный теннис на предстоящем турнире.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в немку в этом поединке: победа Носковой — 1.95, победа Кербер — 1.86.

    Прогноз: Кербер победит на родной земле

    Ставка: П2 за 1.86

    Альтернативный прогноз: Игра получится длительной, поскольку соперницы стоят друг друга

    Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.31

    Ещё прогнозы на спорт
    1.80
  • Прогноз на матч Атлетико Минейро — Палмейрас
  • Футбол
  • Сегодня в 02:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Шапекоэнсе — Операрио
  • Футбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Бостон — Даллас
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.79
  • Прогноз на матч Осака — Жен
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.61
  • Прогноз на матч Векич — Нимайер
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Фис — Махач
  • Теннис
  • Сегодня в 12:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Гирон — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Аддад Майа — Александрова
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Арнальди — Эмбер
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Перселл — Бублик
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Синнер — Грикспор
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Мэйчжоу Хакка — Шанхай Порт
  • Футбол
  • Сегодня в 14:35
    •  1.91
  • Прогноз на матч Кудерметова — Самсонова
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Саккари — Азаренко
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Носкова — Кербер. Чешка Линда Носкова и немка Анжелика Кербер встретятся в первом круге турнира в Берлине. Матч пройдет 18 июня, начало — в 13:30 мск. / Ставка и прогноз на матч Носкова — Кербер с коэффициентом 1.86.
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры