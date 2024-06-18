Линда Носкова
Анжелика Кербер
Линда Носкова
Пока что в этом году Носкова и близко не похожа на саму себя образца прошлого сезона, когда чешка могла обыграть почти всех встречавшихся на пути соперниц.
Физические кондиции держать тонусе становиться все сложнее, а соперницы легче не становятся, поэтому в Париже она уступила уже в первом матче датчанке Таусон, которая на 15 лет моложе.
Лучшим для чешки достижением по сезону оказался четвертьфинал австралийского чемпионата в Мельбурне.
Сейчас ей предстоит продемонстрировать возможность играть на траве, а после провального сезона это будет сделать довольно тяжело.
Анжелика Кербер
Бывшие заслуги Кербер продолжают напоминать о её славном прошлом. Даже после длительного простоя немка может демонстрировать конкурентоспособный теннис.
Анжелика практически с чистого листа смогла забраться в четвертьфинал римского турнира, где уступила будущей победительнице Свентек.
Кроме римского грунта немка вполне удачно провела турнир на американском харде в середине марта, где добралась до четвертого круга на соревнованиях в Индиан-Уэллсе.
На траве немка умеет и любит играть, поэтому модно не сомневаться, что ей удастся продемонстрировать качественный теннис на предстоящем турнире.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в немку в этом поединке: победа Носковой — 1.95, победа Кербер — 1.86.
Прогноз: Кербер победит на родной земле
- 1.92Корда — Хачанов: прогноз и ставкаСегодня в 15:30
- 1.91Кудерметова — Самсонова: прогноз и ставкаСегодня в 15:00
- 1.92Арнальди — Эмбер: прогноз и ставкаСегодня в 14:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Ставка: П2 за 1.86
Альтернативный прогноз: Игра получится длительной, поскольку соперницы стоят друг друга
Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.31