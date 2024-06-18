Чешка Линда Носкова и немка Анжелика Кербер встретятся в первом круге турнира в Берлине. Матч пройдет 18 июня, начало — в 13:30 мск. Носкова — Кербер: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Линда Носкова

Пока что в этом году Носкова и близко не похожа на саму себя образца прошлого сезона, когда чешка могла обыграть почти всех встречавшихся на пути соперниц.

Физические кондиции держать тонусе становиться все сложнее, а соперницы легче не становятся, поэтому в Париже она уступила уже в первом матче датчанке Таусон, которая на 15 лет моложе.

Лучшим для чешки достижением по сезону оказался четвертьфинал австралийского чемпионата в Мельбурне.

Сейчас ей предстоит продемонстрировать возможность играть на траве, а после провального сезона это будет сделать довольно тяжело.

Анжелика Кербер

Бывшие заслуги Кербер продолжают напоминать о её славном прошлом. Даже после длительного простоя немка может демонстрировать конкурентоспособный теннис.

Прогнозы на теннис

Анжелика практически с чистого листа смогла забраться в четвертьфинал римского турнира, где уступила будущей победительнице Свентек.

Кроме римского грунта немка вполне удачно провела турнир на американском харде в середине марта, где добралась до четвертого круга на соревнованиях в Индиан-Уэллсе.

На траве немка умеет и любит играть, поэтому модно не сомневаться, что ей удастся продемонстрировать качественный теннис на предстоящем турнире.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в немку в этом поединке: победа Носковой — 1.95, победа Кербер — 1.86.

Прогноз: Кербер победит на родной земле

Ставка: П2 за 1.86

Альтернативный прогноз: Игра получится длительной, поскольку соперницы стоят друг друга

Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.31