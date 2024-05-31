Хуберт Хуркач
Денис Шаповалов
Хуркач
Хуберт третий год подряд выиграл на французском мэйджоре не менее двух матчей.
Пока что его лучшим результатом остается выход в четвертый круг два года назад. Кажется, сейчас он готов сделать следующий шаг.
Во втором круге Хуркач одержал волевую победу над американцем Брэндоном Накашимой — 6:7, 6:1, 6:3, 7:6.
Хуркач почти идеально играл на своей подаче, исключением стал лишь тай-брейк первого сета. Американец за весь матч так и не сделал ни одного брейка.
В первом матче Хуби выиграл у японца Синтаро Мотидзуки. Здесь ему понадобился даже пятый сет — 4:6, 6:3, 3:6, 6:0, 6:3.
Шаповалов
Денис тем временем второй год подряд дошел в Париже до третьего круга.
Сейчас для него это мега важно и в контексте рейтинга и психологического состояния. На этой неделе канадец убедился, что находится на правильном пути.
Во втором круге Шаповалов одержал волевую победу над Фрэнсисом Тиафо — 6:7, 6:4, 6:2, 6:4.
Примечательно, что в этом матче бывшая десятая ракетка мира отыграл 19 из 20 брейк-пойнтов и взял на приеме пять геймов.
В первом матче Шаповалов выиграл у француза Люки Ван Аша — 6:3, 6:4, 6:4.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Хуркача в этом матче можно поставить за 1.44, победу Шаповалова букмекеры предлагают за 2.80.
Прогноз: здесь, пожалуй, важно отметить, что Хуберт выиграл четыре из пяти предыдущих матчей против Дениса. Поляк успешно играл против канадца даже в то время, когда соперник был в десятке лучших.
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Правда, их предыдущий матч (на Australian Open-2023) получился совсем неспокойным — Хуркач вырвал победу в пятом сете. Скорее всего, предстоящая встреча тоже не разочарует зрителей.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 39,5 за 1.92.