Поляк Хуберт Хуркач сыграет против канадца Дениса Шаповалова в третьем круге Открытого чемпионата Франции. Матч пройдет 31 мая, начало — в 15:00 мск. Хуркач — Шаповалов: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Хуркач

Хуберт третий год подряд выиграл на французском мэйджоре не менее двух матчей.

Пока что его лучшим результатом остается выход в четвертый круг два года назад. Кажется, сейчас он готов сделать следующий шаг.

Во втором круге Хуркач одержал волевую победу над американцем Брэндоном Накашимой — 6:7, 6:1, 6:3, 7:6.

Хуркач почти идеально играл на своей подаче, исключением стал лишь тай-брейк первого сета. Американец за весь матч так и не сделал ни одного брейка.

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В первом матче Хуби выиграл у японца Синтаро Мотидзуки. Здесь ему понадобился даже пятый сет — 4:6, 6:3, 3:6, 6:0, 6:3.

Шаповалов

Денис тем временем второй год подряд дошел в Париже до третьего круга.

Сейчас для него это мега важно и в контексте рейтинга и психологического состояния. На этой неделе канадец убедился, что находится на правильном пути.

Во втором круге Шаповалов одержал волевую победу над Фрэнсисом Тиафо — 6:7, 6:4, 6:2, 6:4.

Примечательно, что в этом матче бывшая десятая ракетка мира отыграл 19 из 20 брейк-пойнтов и взял на приеме пять геймов.

В первом матче Шаповалов выиграл у француза Люки Ван Аша — 6:3, 6:4, 6:4.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Хуркача в этом матче можно поставить за 1.44, победу Шаповалова букмекеры предлагают за 2.80.

Прогноз: здесь, пожалуй, важно отметить, что Хуберт выиграл четыре из пяти предыдущих матчей против Дениса. Поляк успешно играл против канадца даже в то время, когда соперник был в десятке лучших.

Правда, их предыдущий матч (на Australian Open-2023) получился совсем неспокойным — Хуркач вырвал победу в пятом сете. Скорее всего, предстоящая встреча тоже не разочарует зрителей.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 39,5 за 1.92.