Американка Кори Гауфф и словенка Тамара Зиданшек встретятся во втором круге «Ролан Гаррос». Матч пройдет 29 мая, начало — в 17:30 мск. Гауфф — Зиданшек: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Коко Гауфф

В прошлом году как раз на «Ролан Гаррос» Гауфф и начала прибавлять, что в последствии помогло ей завоевать первый титул на турнирах Большого Шлема.

На грунте нужно быть идеально подготовленным физически и обладать отличной выносливостью, чтобы претендовать на призы. Со вторым у Коко проблем нет, а с первым есть.

В первом круге французских соревнований американка не заметила россиянку Авдееву, сыграв почти тренировочный матч.

Игра против Зиданшек не сильно будет отличаться по содержанию от первого матча Гауфф на турнире.

Тамара Зиданшек

Словенка Зиданшек — нечастый гость в основной сетке турниров Большого Шлема, но если она туда попадает, то может навести серьёзного шороху.

Все прогнозы на Ролан Гаррос

Тамара начала свой пути с квалификации турнира и уже выиграла четыре матча подряд. В финале квалификации была бита американка Баптист.

Первый круг не ожидался простым, поскольку словенке предстояло играть против бельгийки Ван Эйтванк, но в трех сетах она оказалась сильнее и продолжила выступление на турнире.

Сейчас ей играть с Гауфф, и шансов на успех откровенно мало. Никаких козырей в игре против американки у Тамары нет.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в американскую теннисистку в этом поединке: победа Гауфф — 1.02, победа Зиданшек — 15.00.

Прогноз: Гауфф не оставит следа от словенки

Ставка: Ф1 (-7) за 1.65

Альтернативный прогноз: Встреча закончится в пользу американки максимально быстро

Альтернативная ставка: ТМ 16 с коэффициентом 2.57.