Анастасия Потапова
Камилла Рахимова
Потапова
Анастасия Потапова — победительница 5 турниров WTA, в тернирах серии Большого шлем россиянка дальше триетьего круга не проходила, так было в Австралии, Франции и на Уимблдоне.
На последних рейтинговых турнирах в Риме и Страсбурге Потапова дальше двух раундов не смогли пройти. Во Франции россиянка оступилась в игре против канадки Фернандес (6:4, 6:7, 3:6).
В Италии Потапова смогла обыграть Сю Ван из Китая (6:1,7:5), но проиграла Елена Остапенко из Латвии (4:6, 2:6).
На данный момент Анастасия Потапова занимает 41 место в рейтинге WTA.
Рахимова
Россиянка избежала участие в квалификации турнира, получив прямую путёвку в 1/16 финала. Турнир WTA-250 в Рабате должен был стартовать для Камиллы Рахимовой в первом круге. Однако теннисистка из России вышла во второй круг на отказе Таунсенд.
Соперницы сыграли лишь три гейма в первом сете, на этой стадии матча 59-я ракетка мира Тэйлор Таунсенд решила сняться с турнира.
Игра между Рахимовой и Таунсенд продлилась всего 19 минут. За это врема россиянка успела выполнить два эйса и реализовала один из двух брейк-поинтов.
В Рабате Рахимова добралась до полуфинала, переиграв на своём пути также итальянок Розателло и Кочаретто. В 1/2 финала российская теннисистка проиграла Маяр Шериф из Египта (0:6,1:6).
В рейтинге WTA Камилла Рахимова занимает 105 место.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На Потапову в этом матче можно поставить за 1.26, победу Рахимовой букмекеры предлагают за 3.90.
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Прогноз: Выбирать победительницу пары — шаг рискованный. Можно сыграть на количестве геймов, можно ожидать, что Потапова и Рахимова сыграют три сета.
Рекомендуемая ставка: Тотал геймов больше 20.5 с коэффициентом 1.98.