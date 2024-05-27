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    Победителя матча теннисистки определят в трёх сетах?

    Потапова — Рахимова. Ставка (к. 1.98) и прогноз на матч первого круга Ролан Гаррос 27 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на Потапова — Рахимова
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    Камилла Рахимова
    Российская теннисистка Анастасия Потапова сыграет против соотечественницы Камиллы Рахимовой в первом круге Открытого чемпионата Франции. Матч пройдёт 27 мая, начало — в 12:00 мск. Потапова — Рахимова: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Ролан Гаррос. Женщины 27 Мая 2024 года

    Анастасия Потапова

  • Россия
    •  Анастасия Потапова 12:05 Камилла Рахимова

    Камилла Рахимова

  • Россия
    •

    Потапова

    Анастасия Потапова — победительница 5 турниров WTA, в тернирах серии Большого шлем россиянка дальше триетьего круга не проходила, так было в Австралии, Франции и на Уимблдоне.

    На последних рейтинговых турнирах в Риме и Страсбурге Потапова дальше двух раундов не смогли пройти. Во Франции россиянка оступилась в игре против канадки Фернандес (6:4, 6:7, 3:6).

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    В Италии Потапова смогла обыграть Сю Ван из Китая (6:1,7:5), но проиграла Елена Остапенко из Латвии (4:6, 2:6).

    На данный момент Анастасия Потапова занимает 41 место в рейтинге WTA.

    Рахимова

    Россиянка избежала участие в квалификации турнира, получив прямую путёвку в 1/16 финала. Турнир WTA-250 в Рабате должен был стартовать для Камиллы Рахимовой в первом круге. Однако теннисистка из России вышла во второй круг на отказе Таунсенд.

    Соперницы сыграли лишь три гейма в первом сете, на этой стадии матча 59-я ракетка мира Тэйлор Таунсенд решила сняться с турнира.

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    • Игра между Рахимовой и Таунсенд продлилась всего 19 минут. За это врема россиянка успела выполнить два эйса и реализовала один из двух брейк-поинтов.

    В Рабате Рахимова добралась до полуфинала, переиграв на своём пути также итальянок Розателло и Кочаретто. В 1/2 финала российская теннисистка проиграла Маяр Шериф из Египта (0:6,1:6).

    В рейтинге WTA Камилла Рахимова занимает 105 место.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Потапову в этом матче можно поставить за 1.26, победу Рахимовой букмекеры предлагают за 3.90.

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    Прогноз: Выбирать победительницу пары — шаг рискованный. Можно сыграть на количестве геймов, можно ожидать, что Потапова и Рахимова сыграют три сета.

    Рекомендуемая ставка: Тотал геймов больше 20.5 с коэффициентом 1.98.

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    Потапова — Рахимова. Российская теннисистка Анастасия Потапова сыграет против соотечественницы Камиллы Рахимовой в первом круге Открытого чемпионата Франции. Матч пройдёт 27 мая, начало — в 12:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Потапова — Рахимова с коэффициентом 1.98.
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