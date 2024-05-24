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    Сможет ли Этчеверри обыграть Дардери?

    Этчеверри — Дардери. Ставка (к. 2.01) и прогноз на турнир в Лионе 24 мая 2024 года

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    Томас Этчеверри
    Аргентинец Томас Этчеверри сыграет против итальянца Лучано Дардери в 1/2 финала турнира в Лионе (Франция). Матч пройдет 24 мая, начало — в 15:30 мск. Этчеверри — Дардери: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Лион. Мужчины 24 Мая 2024 года

    Томас Этчеверри

  • Аргентина
    •  Томас Этчеверри 15:30 Luciano Darderi

    Luciano Darderi

  • Лион. Мужчины
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    Этчеверри

    Томас второй раз в сезоне выиграл три матча подряд и дошел до полуфинала. Первый был в Барселоне, но там он не смог выйти в финал.

    В четверг аргентинский теннисист одержал победу над Домиником Кепфером — 6:4, 6:1.

    Матч получился далеко не таким сложным и напряженным, как ожидалось. Во втором сете немец, перед этим обыгравший Юго Эмбера, чересчур плохо играла на своей подаче.

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    Во втором раунде Этчеверри играл против бразильца Тьяго Сейбота Уайлда, который снялся при счете 7:5, 3:0 в пользу соперника.

    Дардери

    У Лучано в четверг был незапланированный выходной вместо матча с Артуром Риндеркнешем, который в последний момент решил сняться.

    На этой неделе итальянский теннисист пока не проиграл ни сета.

    В первом круге Дардери одержал победу над японцем Таро Даниэлем, а во втором выиграл у француза Адриана Маннарино.

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    Дардери третий раз в сезоне дошел до полуфинала на грунте на уроне ATP. Пока что его главным успехом остается победа на турнире в аргентинской Кордове.

    Также стоит отметить, что в 2024-м Лучано выиграла 25 из 35 матчей на грунте.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Этчеверри в этом матче можно поставить за 1.59, победу Дардери букмекеры предлагают за 2.37.

    Прогноз: если никто не снимется, то матч, скорее всего, получится бодрым. На стадии 1/2 финала оба теннисиста понимают, что это шикарный шанс побороться за титул и 250 очков, которые точно не будут лишними. В общем, ждем интересного, напряженного матча.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 2.01.

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    Этчеверри — Дардери. Аргентинец Томас Этчеверри сыграет против итальянца Лучано Дардери в 1/2 финала турнира в Лионе (Франция). Матч пройдет 24 мая, начало — в 15:30 мск. / Ставка и прогноз на матч Этчеверри — Дардери с коэффициентом 2.01.
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