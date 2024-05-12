Американец Бен Шелтон сыграет против китайца Чжичжэня Чжана в третьем круге «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 12 мая, начало — в 19:00 мск. Шелтон — Чжан: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Шелтон

Бен в первом матче одержал волевую победу над Павлом Котовым — 4:6, 6:3, 6:4.

В первой партии американец не взял подачу при счете 4:4, но в дальнейшем подобных ошибок с его стороны больше не было. Разве что в третьем сете российский теннисист заработал несколько брейк-пойнтов, но до реализации дело так и не дошло.

Лучшим результатом Шелтона на грунте в этом сезоне пока остается сенсационная победа на турнире в Хьюстоне. С учетом того, что до прошлого года он вообще не играл на грунте, это действительно серьезное достижение.

Все прогнозы на теннис

На «Мастерсе» в Мадриде Шелтон, занимающий в рейтинге высокое 14-е место, начал с разгромной победы над Томашем Махачем, после чего проиграл Александру Бублику (6:3, 6:7, 4:6).

Чжан

Чжичжэнь тем временем второй раз в сезоне выиграл два матча подряд. Первый был в начале февраля, когда он дошел до четвертьфинала в Марселе.

В первом раунде китайский теннисист одержал победу над колумбийцем Даниэлем Галаном — 6:2, 7:5.

Дальше была разгромная победа над французом Адрианом Маннарино — 6:1, 6:3.

Важно отметить, что Чжан на самом деле неплохо играет на грунте, достаточно посмотреть на его прошлогодние результаты на этом покрытии: четвертьфинал в Мадриде, третий круг на «Ролан Гаррос» и полуфинал в Гамбурге.

Были, конечно, и неудачи, но все равно очевидно, что представителя Поднебесной ни в коем случае нельзя недооценивать.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Шелтона в этом матче можно поставить за 1.48, победу Чжана букмекеры предлагают за 2.66.

Прогноз: в начале 2023-го Бен с трудом дожал Чжичжэня в первом круге Australian Open — 4:6, 6:3, 6:2, 2:6. 7:6.

Скорее всего, предстоящий матч тоже не разочарует. Американец и китаец устроят серьезные разборки.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.92.