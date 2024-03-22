Касаткина
Дарья в этом году уже дважды была в финале, благодаря чему по-прежнему находится рядом с топ-10 — сейчас она занимает в рейтинге 11-е место.
Но не только благодаря этому, также стоит отметить ее неплохое выступление на недавнем «тысячнике» в Индиан-Уэллс.
Касаткина дошла до четвертого круга, где уступила китаянке Юэ Юань. Перед этим она выиграла у Осеан Доден и Слоан Стивенс.
В феврале Касаткина остановилась в шаге от титула в Абу-Даби, при этом на двух следующих турнирах — в Дохе и Дубае — россиянка не выиграла ни матча.
В предыдущих сезонах Дарья лишь однажды смогла пройти второй круг в Майами.
Лю
Клер на дня наконец-то выиграла первый матч на уровне основной сетки WTA.
Американка одержала уверенную победу над хорваткой Петрой Мартич со счетом 6:4, 6:1.
Перед этим Лю прошла квалификацию, выиграв там у Камиллы Рахимовой (4:6, 6:3, 7:6), Грэт Миннен.
Но в целом сезона пока получается для нее, мягко говоря, не самым удачным. Ранее Лю проиграла в квалификации на турнирах в Аделаиде, Сан-Диего и Индиан-Уэллс, а также не прошла первый раунд в Окленде и на Открытом чемпионате Австралии.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Касаткину в этом матче можно поставить за 1.35, победу Лю букмекеры предлагают за 3.22.
Прогноз: в январе Дарья обыграла американку в Аделаиде со счетом 6:4, 6:3. С тех пор мало что изменилось, поэтому логично предположить, что россиянка снова остановит соперницу, которая никак не может вернуться в топ-100.
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Рекомендуемая ставка: победа Касаткиной с форой по геймам (-4,5) за 2.00.