Россиянка Дарья Касаткина сыграет против американки Клер Лю во втором круге турнира WTA 1000 в Майами. Матч пройдет 22 марта, начало — в 19:30 мск. Касаткина — Лю: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Касаткина

Дарья в этом году уже дважды была в финале, благодаря чему по-прежнему находится рядом с топ-10 — сейчас она занимает в рейтинге 11-е место.

Но не только благодаря этому, также стоит отметить ее неплохое выступление на недавнем «тысячнике» в Индиан-Уэллс.

Касаткина дошла до четвертого круга, где уступила китаянке Юэ Юань. Перед этим она выиграла у Осеан Доден и Слоан Стивенс.

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В феврале Касаткина остановилась в шаге от титула в Абу-Даби, при этом на двух следующих турнирах — в Дохе и Дубае — россиянка не выиграла ни матча.

В предыдущих сезонах Дарья лишь однажды смогла пройти второй круг в Майами.

Лю

Клер на дня наконец-то выиграла первый матч на уровне основной сетки WTA.

Американка одержала уверенную победу над хорваткой Петрой Мартич со счетом 6:4, 6:1.

Перед этим Лю прошла квалификацию, выиграв там у Камиллы Рахимовой (4:6, 6:3, 7:6), Грэт Миннен.

Но в целом сезона пока получается для нее, мягко говоря, не самым удачным. Ранее Лю проиграла в квалификации на турнирах в Аделаиде, Сан-Диего и Индиан-Уэллс, а также не прошла первый раунд в Окленде и на Открытом чемпионате Австралии.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Касаткину в этом матче можно поставить за 1.35, победу Лю букмекеры предлагают за 3.22.

Прогноз: в январе Дарья обыграла американку в Аделаиде со счетом 6:4, 6:3. С тех пор мало что изменилось, поэтому логично предположить, что россиянка снова остановит соперницу, которая никак не может вернуться в топ-100.

Рекомендуемая ставка: победа Касаткиной с форой по геймам (-4,5) за 2.00.