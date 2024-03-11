Норвежец Каспер Рууд сыграет против француза Артура Фиса в третьем круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс (США). Матч пройдет 11 марта, начало — в 22:30 мск. Рууд — Фис: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Рууд

Каспер начал турнир с победы над словаком Лукасом Кляйном -6:4, 7:6.

Несмотря на то, что соперник находится во второй сотне рейтинга, матч получился довольно нервным. Но, с другой стороны, это не стало большим сюрпризом, поскольку Кляйн в последнее врем нередко играет на очень хорошем уровне.

Рууд находится в лучшей форме как минимум за последние полгода. В прошлом месяце он добрался до финала в Акапулько, а перед этим остановился в шаге от победы в Лос-Кабосе.

В Акапулько, прежде чем уступить в решающем матче Алексу Де Минору, бывшая вторая ракетка мира выиграл у Кристофера Юбэнкса, Душана Лайовича, Бена Шелтона и Хольгера Руне.

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В Лос-Кабосе Рууд в полуфинале остановил грека Стефаноса Циципаса, после его уступил австралийцу Джордану Томпсону.

Фис

Артур еще в январе дошел до полуфинала в новозеландском Окленде, но лучшим для него в текущем сезоне является текущий турнир в Индиан-Уэллс.

В первом круге француз выиграл у португальца Нуну Боржеша — 7:6, 6:2, а потом уверенно разобрался с испанцем Алехандро Давидовичем-Фокиной — 6:3, 6:4.

В феврале Фис неудачно выступил на грунтовых турнирах в Южной Америке. В Сантьяго 19-летний теннисист прошел хотя бы первый круг, а в Буэнос-Айресе и Рио-де-Жанейро вообще ни одного матча не выиграл.

Еще одним неприятным моментом стало поражение от нидерландца Таллона Грикспора во втором круге Открытого чемпионата Австралии.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Рууда в этом матче можно поставить за 1.38, победу Фиса букмекеры предлагают за 3.05.

Прогноз: в прошлом году Артур разгромил Каспера на грунте в Гамбурге, но норвежец тогда действительно был не в лучшем состоянии. Как потом оказалось, он вышел на матч с повреждением. На этот раз француза ждет совершенно другой уровень сопротивления.

Рекомендуемая ставка: победа Рууда + тотал геймов больше 19,5 за 1.95.