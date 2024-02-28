Датчанин Хольгер Руне сыграет против американца Майкла Ммо в первом круге турнира в Акапулько (Мексика). Матч пройдет 28 февраля, начало — в 04:30 мск. Ммо — Руне: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Ммо

Майкл прорвался в основную сетку через квалификацию. Сначала американцу повезло, а потом он напомнил, почему его никогда нельзя недооценивать.

В первом раунде отбора соперником Ммо был австралиец Танаси Коккинакис, который снялся при счете 4:1 в пользу соперника.

В решающем матче 122-я ракетка мира выиграл у крепкого японца Есихито Нисиоки, при этом забрав третий сет со счетом 6:0.

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В начале февраля Ммо дошел до четвертьфинала в Монпелье. Этот пока что его лучший результат в новом сезоне.

Руне

Хольгер в начале января дошел до финала в Брисбене, но следующие турниры провел не лучшим образом. В связи с этим он снова сменил тренера.

На прошлой неделе датчанин возобновил сотрудничество с Патриком Муратоглу, вместе с которым в 2022-м выиграл «Мастерс» в Париже и дебютировал в топ-10.

В середине февраля Руне провалил турнир в Роттердаме. Уже во втором круге он уступил представителю Казахстана Александру Шевченко.

В Монпелье Руне из-за проблем с локтем не смог доиграть матч 1/2 финала против Борны Чорича на турнире в Монпелье.

Самым досадным моментом в новом сезоне стало поражение от француза Артура Казо во втором раунде Открытого чемпионата Австралии.

В прошлом году Руне дошел в Акапулько до полуфинала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Ммо в этом матче можно поставить за 3.54, победу Руне букмекеры предлагают за 1.30.

Прогноз: в начале месяца Хольгер с трудом выиграл у Майкла в Монпелье — 7:6, 6:4. Вполне вероятно, что американец снова станет серьезным препятствием для седьмой ракетки мира. Но до сенсации здесь вряд ли дойдет.

Рекомендуемая ставка: победа Руне + тотал геймов больше 19,5 за 1.95.