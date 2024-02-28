Ммо
Майкл прорвался в основную сетку через квалификацию. Сначала американцу повезло, а потом он напомнил, почему его никогда нельзя недооценивать.
В первом раунде отбора соперником Ммо был австралиец Танаси Коккинакис, который снялся при счете 4:1 в пользу соперника.
В решающем матче 122-я ракетка мира выиграл у крепкого японца Есихито Нисиоки, при этом забрав третий сет со счетом 6:0.
В начале февраля Ммо дошел до четвертьфинала в Монпелье. Этот пока что его лучший результат в новом сезоне.
Руне
Хольгер в начале января дошел до финала в Брисбене, но следующие турниры провел не лучшим образом. В связи с этим он снова сменил тренера.
На прошлой неделе датчанин возобновил сотрудничество с Патриком Муратоглу, вместе с которым в 2022-м выиграл «Мастерс» в Париже и дебютировал в топ-10.
В середине февраля Руне провалил турнир в Роттердаме. Уже во втором круге он уступил представителю Казахстана Александру Шевченко.
В Монпелье Руне из-за проблем с локтем не смог доиграть матч 1/2 финала против Борны Чорича на турнире в Монпелье.
Самым досадным моментом в новом сезоне стало поражение от француза Артура Казо во втором раунде Открытого чемпионата Австралии.
В прошлом году Руне дошел в Акапулько до полуфинала.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Ммо в этом матче можно поставить за 3.54, победу Руне букмекеры предлагают за 1.30.
Прогноз: в начале месяца Хольгер с трудом выиграл у Майкла в Монпелье — 7:6, 6:4. Вполне вероятно, что американец снова станет серьезным препятствием для седьмой ракетки мира. Но до сенсации здесь вряд ли дойдет.
Рекомендуемая ставка: победа Руне + тотал геймов больше 19,5 за 1.95.