Россиянка Диана Шнайдер сыграет против испанки Паулы Бадосы во втором круге турнира в Хуахине (Таиланд). Матч пройдет 31 января, начало — в 05:30 мск. Шнайдер — Бадоса: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Шнайдер

Диана наконец-то выиграла первый матч в новом сезоне, прервав неприятную серию поражений.

Россиянка начала неделю с победы над полуфиналисткой Australian Open-2023 Магдой Линетт — 6:4, 1:6, 6:1.

В решающем сете Шнайдер забрала 80 процентов очков на первой подаче и при этом здорово действовала на приеме, воспользовавшись многочисленными ошибками соперницы.

Перед этим 19-летняя теннисистка не выиграла ни одного матча в Брисбене, Хобарте и в Мельбурне, из-за чего снова выпал из топ-100.

Бадоса

Паула на старте турнира одержала волевую победу над Ланланой Тараруди — 3:6, 6:4, 6:1.

Испанка провалила первый сет, но потом все-таки взялась за дело как следует, прекрасно понимая, что поражение от тайской теннисистки станет серьезным ударом по ее репутации.

На Открытом чемпионата Австралии Бадоса дошла до третьего круга, и это вполне достойный результат, учитывая, что это был ее второй турнир после травмы.

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В Мельбурне бывшая вторая ракетка мира выиграла у Тейлор Таунсэнд и Анастасии Павлюченковой, после чего уступила Аманде Анисимовой.

Прогноз и ставка

На Шнайдер в этом матче можно поставить за 2.60, победу Бадосы букмекеры предлагают за 1.50.

В прошлом году Диана слабо провела матч против Паулы на грунте в американском Чарльстоне, взяв лишь четыре гейма. Скорее всего, испанка снова обыграет российскую теннисистку, но на этот раз вряд ли стоит рассчитывать на разгром.

Ставка — тотал геймов больше 20,5 за 1.92.