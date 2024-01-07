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    Рублев обыграет Руусувуори и возьмет титул в Гонконге?

    Рублев — Руусувуори. Ставка (к. 2.30) и прогноз на финал турнира в Гонконге 7 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на Рублев — Руусувуори
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    Андрей Рублев
    Россиянин Андрей Рублев сыграет против финна Эмиля Руусувуори в финале турнира в Гонконге. Матч пройдет 7 января, начало — в 11:30 мск. Рублев — Руусувуори: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    Рублев

    Андрей добрался до финала на первом же турнире в новом сезоне, и это очень крутой факт для главного фаворита турнира.

    В субботу россиянин выиграл у Цзюнчэня Шана — 4:6, 6:2, 6:3. Вопреки ожиданиям, ему не удалось обыграть китайца в двух сетах.

    Это уже довольно заезженная тема, однако в очередной раз приходится констатировать, что Рублев снова страдал из-за своей эмоциональности. В первом сете он больше разговаривал и возмущался, чем играл.

    И будь на месте 18-летнего Шана кто-то более опытный, Андрей, скорее всего, собирал бы сейчас готовился не к финалу, а к перелету в Австралию.

    В предыдущих раунда Рублев выиграл у британца Лиама Броуди и француза Артура Фиса.

    Руусувуори

    Эмиль, в отличие от Рублева, который будет бороться за 15-й титул, всего лишь второй раз в карьере сыграет в финале.

    Но на этой неделе финн действительно демонстрирует высокий уровень тенниса.

    Во втором раунде в этом лично убедился Карен Хачанов. Руусувуори эффектно дожал россиянина в третьем сете — 7:6, 2:6, 6:2.

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    В четвертьфинале 24-летний теннисист остановил Павла Котова (6:3, 7:6), а в полуфинале одержал волевую победу над австрийцем Себастьяном Офнером (4:6, 7:5, 6:3).

    Руусувуори по итогам турнира в Гонконге вернется в топ-50.

    Прогноз и ставка

    На Рублева в этом матче можно поставить за 1.36, победу Руусувуори букмекеры предлагают за 3.14.

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    Андрей дважды выиграл у Эмиля в прошлом сезоне — на Открытом чемпионате Австралии и в Цинциннати.

    Во втором случае россиянин дожал финского теннисиста только на тай-брейке решающего сета.

    Оптимальным вариантом здесь будет ставка на тотал геймов больше 22,5 за 2.00.

    Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 2.30.

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    Рублев — Руусувуори: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 07.01.2024. Прогнозы на теннис. Рублев обыграет Руусувуори и возьмет титул в Гонконге?
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