Россиянка Эрика Андреева сыграет против испанки Марины Бассольс Риберы в финале турнира в Андорре. Матч пройдет 3 декабря, начало — в 20:00 мск. Андреева — Бассольс Рибера: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Андреева

Эрика вышла во второй финал в сезоне. Первый был в середине октября, когда он проиграла швейцарке Виктории Голубич в решающем матче на турнире в Руане.

В субботу россиянка одержала волевую победу над британкой Хезер Уотсон — 6:7, 7:5, 6:0.

Андреева удивила максимально уверенной игрой в решающем сете, показав отличный теннис и на собственной подаче, и на приеме.

Также стоит отметить победу 19-летней Андреевой над крепкой швейцаркой Селин Наэф (2:6, 6:4, 6:4) во втором раунде.

В этом году Эрика выиграла 14 из 17 матчей на крытых кортах.

Бассольс Рибера

Марина преподнесла главную сенсацию, добравшись в Андорре до финала.

На этой неделе испанская теннисистка обыграла двух соперниц, которые ранее входили в топ-20.

В четвертьфинале Бассольс Рибера одержала волевую победу над бывшей 11-й ракеткой мира Анастасией Севастовой (2:6, 7:6, 6:4). Во втором сете теннисистка из Латвии не реализовала два матчбола.

Все прогнозы на теннис

Но больше всего удивила уверенная победа 145-й ракетка мира над француженкой Ализе Корне — 6:4, 6:2.

Бассольс Рибера третий раз в сезоне сыграет в финале. В июне она дошла до решающего матча в Валенсии, а в сентябре взяла титул в Любляне.

Прогноз и ставка

На Андрееву в этом матче можно поставить за 1.39, победу Бассольс Риберы букмекеры предлагают за 2.88.

В прошлом году Эрика с трудом выиграла у Марины на турнире ITF в Испании — 6:1, 3:6, 7:6. Скорее всего, таким же напряженным получится и предстоящий матч. Бассольс Риберу сложно назвать простой соперницей.

Ставка — тотал геймов больше 21,0 за 1.92.