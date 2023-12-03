Андреева
Эрика вышла во второй финал в сезоне. Первый был в середине октября, когда он проиграла швейцарке Виктории Голубич в решающем матче на турнире в Руане.
В субботу россиянка одержала волевую победу над британкой Хезер Уотсон — 6:7, 7:5, 6:0.
Андреева удивила максимально уверенной игрой в решающем сете, показав отличный теннис и на собственной подаче, и на приеме.
Также стоит отметить победу 19-летней Андреевой над крепкой швейцаркой Селин Наэф (2:6, 6:4, 6:4) во втором раунде.
В этом году Эрика выиграла 14 из 17 матчей на крытых кортах.
Бассольс Рибера
Марина преподнесла главную сенсацию, добравшись в Андорре до финала.
На этой неделе испанская теннисистка обыграла двух соперниц, которые ранее входили в топ-20.
В четвертьфинале Бассольс Рибера одержала волевую победу над бывшей 11-й ракеткой мира Анастасией Севастовой (2:6, 7:6, 6:4). Во втором сете теннисистка из Латвии не реализовала два матчбола.
Но больше всего удивила уверенная победа 145-й ракетка мира над француженкой Ализе Корне — 6:4, 6:2.
Бассольс Рибера третий раз в сезоне сыграет в финале. В июне она дошла до решающего матча в Валенсии, а в сентябре взяла титул в Любляне.
Прогноз и ставка
На Андрееву в этом матче можно поставить за 1.39, победу Бассольс Риберы букмекеры предлагают за 2.88.
В прошлом году Эрика с трудом выиграла у Марины на турнире ITF в Испании — 6:1, 3:6, 7:6. Скорее всего, таким же напряженным получится и предстоящий матч. Бассольс Риберу сложно назвать простой соперницей.
Ставка — тотал геймов больше 21,0 за 1.92.