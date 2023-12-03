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    Андреева выиграет титул в Андорре?

    Андреева — Бассольс Рибера. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Андорре 3 декабря 2023 года

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    Эрика Андреева
    Россиянка Эрика Андреева сыграет против испанки Марины Бассольс Риберы в финале турнира в Андорре. Матч пройдет 3 декабря, начало — в 20:00 мск. Андреева — Бассольс Рибера: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    Андреева

    Эрика вышла во второй финал в сезоне. Первый был в середине октября, когда он проиграла швейцарке Виктории Голубич в решающем матче на турнире в Руане.

    В субботу россиянка одержала волевую победу над британкой Хезер Уотсон — 6:7, 7:5, 6:0.

    Андреева удивила максимально уверенной игрой в решающем сете, показав отличный теннис и на собственной подаче, и на приеме.

    Также стоит отметить победу 19-летней Андреевой над крепкой швейцаркой Селин Наэф (2:6, 6:4, 6:4) во втором раунде.

    В этом году Эрика выиграла 14 из 17 матчей на крытых кортах.

    Бассольс Рибера

    Марина преподнесла главную сенсацию, добравшись в Андорре до финала.

    На этой неделе испанская теннисистка обыграла двух соперниц, которые ранее входили в топ-20.

    В четвертьфинале Бассольс Рибера одержала волевую победу над бывшей 11-й ракеткой мира Анастасией Севастовой (2:6, 7:6, 6:4). Во втором сете теннисистка из Латвии не реализовала два матчбола.

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    Но больше всего удивила уверенная победа 145-й ракетка мира над француженкой Ализе Корне — 6:4, 6:2.

    Бассольс Рибера третий раз в сезоне сыграет в финале. В июне она дошла до решающего матча в Валенсии, а в сентябре взяла титул в Любляне.

    Прогноз и ставка

    На Андрееву в этом матче можно поставить за 1.39, победу Бассольс Риберы букмекеры предлагают за 2.88.

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    В прошлом году Эрика с трудом выиграла у Марины на турнире ITF в Испании — 6:1, 3:6, 7:6. Скорее всего, таким же напряженным получится и предстоящий матч. Бассольс Риберу сложно назвать простой соперницей.

    Ставка — тотал геймов больше 21,0 за 1.92.

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    Андреева — Бассольс Рибера: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 03.12.2023. Прогнозы на теннис. Андреева выиграет титул в Андорре?
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