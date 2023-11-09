Офнер
Себастьян провел на этой неделе уже два трехсетовых матча. Правда, в обоих случаях он уверенно переиграл своих оппонентов в решающей партии.
В первом матче австрийский теннисист остановил украинца Виталия Сачко — 6:4, 3:6, 6:2.
Во втором круге Офнер выиграл у австралийца Кристофера О`Коннелла — 6:7, 6:4, 6:2.
В начале октября 44-я ракетка мира дошел до полуфинала в Астане, после чего выиграл по одному матчу в Шанхае и Токио, что в его случае тоже можно считать успехом.
Но были, конечно, и неудачи. На турнире в Вене Офнер сразу же проиграл Александру Звереву, а в Париже не смог пройти квалификацию.
Маннарино
Адриан оказался в числе сеяных, благодаря чему стартовал сразу со второго раунда.
В первом матче француз одержал победу над Альбертом Рамосом — 6:4, 6:4. В первом сете он отдал сразу два гейма на своей подаче, но соперник в этом плане был еще хуже.
На недавнем «Мастерсе» в Париже Маннарино не смог пройти первый круг, сразу же проиграв нидерландцу Ботику ван де Зандшульпу.
Главным осенним успехом Маннарино пока что остается победа на турнире в Астане, благодаря которой он закрепился в топ-30.
Прогноз и ставка
На Офнера в этом матче можно поставить за 2.87, победу Маннарино букмекеры предлагают за 1.42.
В начале октября Адриан уверенно разобрался с австрийцем в полуфинале турнира в Астане — 6:4, 6:2.
На этот раз до разгрома, возможно, и не дойдет, но хитрый француз, скорее всего, снова обыграет Офнера.
Ставка — победа Маннарино + тотал геймов больше 19,5 за 2.12.