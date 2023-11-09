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    Маннарино снова обыграет Офнера?

    Офнер — Маннарино. Ставка (к. 2.12) и прогноз на турнир в Софии 9 ноября 2023 года

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    Адриан Маннарино
    Француз Адриан Маннарино сыграет против австрийца Себастьяна Офнера в четвертьфинале турнира в Софии (Болгария). Матч пройдет 9 ноября, начало — в 19:00 мск. Офнер — Маннарино: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. София. Мужчины 09 Ноября 2023 года

    Офнер

    Себастьян провел на этой неделе уже два трехсетовых матча. Правда, в обоих случаях он уверенно переиграл своих оппонентов в решающей партии.

    В первом матче австрийский теннисист остановил украинца Виталия Сачко — 6:4, 3:6, 6:2.

    Во втором круге Офнер выиграл у австралийца Кристофера О`Коннелла — 6:7, 6:4, 6:2.

    В начале октября 44-я ракетка мира дошел до полуфинала в Астане, после чего выиграл по одному матчу в Шанхае и Токио, что в его случае тоже можно считать успехом.

    Но были, конечно, и неудачи. На турнире в Вене Офнер сразу же проиграл Александру Звереву, а в Париже не смог пройти квалификацию.

    Маннарино

    Адриан оказался в числе сеяных, благодаря чему стартовал сразу со второго раунда.

    В первом матче француз одержал победу над Альбертом Рамосом — 6:4, 6:4. В первом сете он отдал сразу два гейма на своей подаче, но соперник в этом плане был еще хуже.

    На недавнем «Мастерсе» в Париже Маннарино не смог пройти первый круг, сразу же проиграв нидерландцу Ботику ван де Зандшульпу.

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    Главным осенним успехом Маннарино пока что остается победа на турнире в Астане, благодаря которой он закрепился в топ-30.

    Прогноз и ставка

    На Офнера в этом матче можно поставить за 2.87, победу Маннарино букмекеры предлагают за 1.42.

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    В начале октября Адриан уверенно разобрался с австрийцем в полуфинале турнира в Астане — 6:4, 6:2.

    На этот раз до разгрома, возможно, и не дойдет, но хитрый француз, скорее всего, снова обыграет Офнера.

    Ставка — победа Маннарино + тотал геймов больше 19,5 за 2.12.

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    Офнер — Маннарино: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 09.11.2023. Прогнозы на теннис. Маннарино снова обыграет Офнера?
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