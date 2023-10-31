Представитель Казахстана Александр Бублик сыграет против чилийца Николаса Харри во втором круге «Мастерса» в Париже. Матч пройдет 31 октября, начало — в 21:00 мск. Бублик — Харри: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Бублик

Александр на старте турнира одержал классную победу над Фрэнсисом Тиафо — 6:3, 6:4.

Результат, безусловно, удивил, как-то уж чересчур спокойно теннисист из Казахстана разобрался с крепким американцем.

Бублик на этот раз был эффективен не только на собственной подаче, но и на приеме. У Тиафо, к слову, не было ни одного брейк-пойнта.

Ранее Бублик ни разу не выигрывал больше одного матча на «Мастерсе» в столице Франции. Но есть подозрение, что он наконец-то готов нарушить эту неприятную традицию.

Харри

Николасу было не так легко в первом раунде. Чилиец с трудом выиграл у представителя Австралии Алексея Попырина — 7:5, 7:6.

В начале второго сета Харри отдал гейм на подаче, но сразу после этого сделал обратный брейк. Это был единственный шанс соперника на камбэк.

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20-я ракетка мира последний раз не смог пройти первый круг еще в начале августа, когда проиграл Юго Эмберу в Торонто.

Примечательно, что на прошлой неделе Харри уступил французу во втором круге турнира в Базеле — 6:7, 6:7.

Прогноз и ставка

На Бублика в этом матче можно поставить за 1.81, победу Харри букмекеры предлагают за 2.00.

В сентябре Николас легко выиграл у Александра в матче Кубка Дэвиса — 6:2, 6:2. Но в тот момент Бублик был явно не в лучшей форме. На этот раз чилийца ждет совершенно другой уровень сопротивления.

Ставка — победа Бублика с форой по геймам (-1,5) за 2.04.