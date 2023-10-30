Соболенко
Если в прошлом году выход Арины в финал итогового был отчасти сюрпризом, то на этот раз от нее ждут как минимум повторения этого результата.
Белорусская теннисистка приехала в Канкун в статусе первой ракетки мира. Это стало возможным благодаря успешным выступлениям на турнирах «Больших шлемах».
В начале года Соболенко взяла титул на Открытом чемпионате Австралии. Потом были полуфинал на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне, а также финал US Open.
На американском мэйджоре Арина проиграла в решающем матче Кори Гауфф (6:2, 3:6, 2:6). Хотя после первого сета почти у всех сложилось впечатление, что у американки нет ни малейших шансов на успех.
Саккари
Мария изначально не смогла квалифицироваться на WTA Finals, но в итоге поехала в Канкун из-за травмы Каролины Муховой.
Теннисистка из Греции спасла сезон благодаря победе на турнире в Гвадалахаре, за которую получила 1000 очков.
И вскоре после этого ей удалось дойти до полуфинала в Токио и до четвертьфинала в Пекине.
Но также стоит отметить, что в этом году Саккари ужасно играла на «Больших шлемах». И если на Australian Open она добралась до третьего раунда, то на «Ролан Гаррос», Уимблдоне и US Open не смогла пройти даже первый круг.
Прогноз и ставка
На Соболенко в этом матче можно поставить за 1.31, победу Саккари букмекеры предлагают за 3.46.
В отличие от Арины, Марии будет легко в психологическом плане. От гречанки здесь вообще ничего не ждут.
И, возможно, многие уже забыли, что в прошлом году Саккари выиграла все три матча на итоговом турнире, в том числе против Соболенко.
Несмотря на то, что Арина в этом году добилась невероятного прогресса, все равно есть ощущение, что ее соперница может удивить в предстоящем матче.
Ставка — тотал геймов больше 21,0 за 1.92.