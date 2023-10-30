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    Саккари шокирует Соболенко?

    Соболенко — Саккари. Ставка (к. 1.92) и прогноз на Итоговый турнир WTA 30 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Соболенко — Саккари
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    Арина Соболенко
    Белоруска Арина Соболенко сыграет против гречанки Марии Саккари в первом туре группового этапа Итогового турнира WTA. Матч пройдет 30 октября в Канкуне (Мексика), начало — в 02:30 мск. Соболенко — Саккари: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Соболенко

    Если в прошлом году выход Арины в финал итогового был отчасти сюрпризом, то на этот раз от нее ждут как минимум повторения этого результата.

    Белорусская теннисистка приехала в Канкун в статусе первой ракетки мира. Это стало возможным благодаря успешным выступлениям на турнирах «Больших шлемах».

    В начале года Соболенко взяла титул на Открытом чемпионате Австралии. Потом были полуфинал на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне, а также финал US Open.

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    • На американском мэйджоре Арина проиграла в решающем матче Кори Гауфф (6:2, 3:6, 2:6). Хотя после первого сета почти у всех сложилось впечатление, что у американки нет ни малейших шансов на успех.

    Саккари

    Мария изначально не смогла квалифицироваться на WTA Finals, но в итоге поехала в Канкун из-за травмы Каролины Муховой.

    Теннисистка из Греции спасла сезон благодаря победе на турнире в Гвадалахаре, за которую получила 1000 очков.

    И вскоре после этого ей удалось дойти до полуфинала в Токио и до четвертьфинала в Пекине.

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    Но также стоит отметить, что в этом году Саккари ужасно играла на «Больших шлемах». И если на Australian Open она добралась до третьего раунда, то на «Ролан Гаррос», Уимблдоне и US Open не смогла пройти даже первый круг.

    Прогноз и ставка

    На Соболенко в этом матче можно поставить за 1.31, победу Саккари букмекеры предлагают за 3.46.

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    В отличие от Арины, Марии будет легко в психологическом плане. От гречанки здесь вообще ничего не ждут.

    И, возможно, многие уже забыли, что в прошлом году Саккари выиграла все три матча на итоговом турнире, в том числе против Соболенко.

    Несмотря на то, что Арина в этом году добилась невероятного прогресса, все равно есть ощущение, что ее соперница может удивить в предстоящем матче.

    Ставка — тотал геймов больше 21,0 за 1.92.

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    Соболенко — Саккари: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 30.10.2023. Прогнозы на теннис. Саккари шокирует Соболенко?
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