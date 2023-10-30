Белоруска Арина Соболенко сыграет против гречанки Марии Саккари в первом туре группового этапа Итогового турнира WTA. Матч пройдет 30 октября в Канкуне (Мексика), начало — в 02:30 мск. Соболенко — Саккари: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Соболенко

Если в прошлом году выход Арины в финал итогового был отчасти сюрпризом, то на этот раз от нее ждут как минимум повторения этого результата.

Белорусская теннисистка приехала в Канкун в статусе первой ракетки мира. Это стало возможным благодаря успешным выступлениям на турнирах «Больших шлемах».

В начале года Соболенко взяла титул на Открытом чемпионате Австралии. Потом были полуфинал на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне, а также финал US Open.

На американском мэйджоре Арина проиграла в решающем матче Кори Гауфф (6:2, 3:6, 2:6). Хотя после первого сета почти у всех сложилось впечатление, что у американки нет ни малейших шансов на успех.

Саккари

Мария изначально не смогла квалифицироваться на WTA Finals, но в итоге поехала в Канкун из-за травмы Каролины Муховой.

Теннисистка из Греции спасла сезон благодаря победе на турнире в Гвадалахаре, за которую получила 1000 очков.

И вскоре после этого ей удалось дойти до полуфинала в Токио и до четвертьфинала в Пекине.

Все прогнозы на теннис

Но также стоит отметить, что в этом году Саккари ужасно играла на «Больших шлемах». И если на Australian Open она добралась до третьего раунда, то на «Ролан Гаррос», Уимблдоне и US Open не смогла пройти даже первый круг.

Прогноз и ставка

На Соболенко в этом матче можно поставить за 1.31, победу Саккари букмекеры предлагают за 3.46.

В отличие от Арины, Марии будет легко в психологическом плане. От гречанки здесь вообще ничего не ждут.

И, возможно, многие уже забыли, что в прошлом году Саккари выиграла все три матча на итоговом турнире, в том числе против Соболенко.

Несмотря на то, что Арина в этом году добилась невероятного прогресса, все равно есть ощущение, что ее соперница может удивить в предстоящем матче.

Ставка — тотал геймов больше 21,0 за 1.92.