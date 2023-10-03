ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Роберт Левандовский — форвард «Барселоны»Трансферный дайджест. 26 сентября — 2 октября Либор ШулакСбавивший «Авангард», разочаровывающий «Барыс», уверенный в себе «Локомотив» «Челси»«Фулхэм» — «Челси» 0:2. Онлайн
  • 23:59
    • «Челси» одержал долгожданную победу
  • 21:59
    • «Сочи» на своем льду выиграл у СКА
  • 19:48
    • «Металлург» разгромил «Нефтехимик» в КХЛ
    Все новости спорта

    Кудерметова продолжит побеждать?

    Кудерметова — Цуренко. Ставка (к. 1.88) и прогноз на матч в Пекине 03 октября 2023 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA Прогнозы на Вероника Кудерметова Прогнозы на Леся Цуренко
    Прогноз и ставки на Кудерметова — Цуренко
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Вероника Кудерметова
    Россиянка Вероника Кудерметова и украинка Леся Цуренко встретятся во втором круге турнира в Пекине. Матч пройдет 03 октября, начало — в 10:30 мск. Кудерметова — Цуренко: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Теннис. Пекин. Женщины 03 Октября 2023 года

    Вероника Кудерметова

    Кудерметова неожиданно для всех на прошлой неделе забрала себе престижный титул в Токио, хотя никто и близко от неё не ждал такого перформанса.

    Способности Вероники мы все прекрасно знаем, но её провалы, следующие один за другим на протяжении последних месяцев, даже и близко не позволяли её рассматривать даже на участие в полуфинале.

    Однако игра россиянки была близка к совершенной на протяжении всего турнира, поэтому завоёванный титул вполне заслуженный.

    Все прогнозы на теннис

    В Китае россиянка ещё не начинала свои выступления, поэтому первый свой матч в рамках второго круга ей придется провести против Леси Цуренко из Украины.

    Леся Цуренко

    Цуренко в этом году не забиралась слишком высоко на престижных турнирах, зато делала это максимально стабильно.

    Леся умеет распределять силы и пользоваться слабыми сторонами своих соперниц, но для этого нужна собственная хорошая физическая и эмоциональная подготовка.

    У украинки последние турниры откровенно не складываются, и она уже больше месяца не может выиграть два матча подряд. При этом у неё частенько случаются срывы в поединках именно против россиянок.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    В игре против Кудерметовой, которая на победной волне перебралась из Японии в Китай у украинской теннисистки нет практически никаких шансов на успех.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в россиянку в этом поединке: победа Кудерметовой — 1.36, победа Цуренко — 3.15.

    Прогноз: Цуренко не сможет ничего сделать с россиянкой.

    Ставка: Ф1 (-4) за 1.88.

    Альтернативный прогноз: Встреча не продлится длительное количество времени.

    Альтернативная ставка: ТМ 20 с коэффициентом 2.17.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.78
  • Прогноз на матч Пегула — Блинкова
  • Теннис
  • Сегодня в 07:30
    •  1.62
  • Прогноз на матч Ван — Касаткина
  • Теннис
  • Сегодня в 09:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Зверев — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 11:30
    •  1.89
  • Прогноз на матч Андреева — Павлюченкова
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Корда — Маннарино
  • Теннис
  • Сегодня в 12:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Алькарас — Синнер
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Урал — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Автомобилист — Амур
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Локомотив — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •  3.10
  • Прогноз на матч Зенит — Балтика
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •  2.12
  • Прогноз на матч Торпедо — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Ак Барс — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  3.61
  • Прогноз на матч Унион — Брага
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.84
  • Прогноз на матч РБ Зальцбург — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Кудерметова — Цуренко: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 03.10.2023. Прогнозы на теннис. Кудерметова продолжит побеждать?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры