Россиянка Вероника Кудерметова и украинка Леся Цуренко встретятся во втором круге турнира в Пекине. Матч пройдет 03 октября, начало — в 10:30 мск. Кудерметова — Цуренко: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Вероника Кудерметова

Кудерметова неожиданно для всех на прошлой неделе забрала себе престижный титул в Токио, хотя никто и близко от неё не ждал такого перформанса.

Способности Вероники мы все прекрасно знаем, но её провалы, следующие один за другим на протяжении последних месяцев, даже и близко не позволяли её рассматривать даже на участие в полуфинале.

Однако игра россиянки была близка к совершенной на протяжении всего турнира, поэтому завоёванный титул вполне заслуженный.

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В Китае россиянка ещё не начинала свои выступления, поэтому первый свой матч в рамках второго круга ей придется провести против Леси Цуренко из Украины.

Леся Цуренко

Цуренко в этом году не забиралась слишком высоко на престижных турнирах, зато делала это максимально стабильно.

Леся умеет распределять силы и пользоваться слабыми сторонами своих соперниц, но для этого нужна собственная хорошая физическая и эмоциональная подготовка.

У украинки последние турниры откровенно не складываются, и она уже больше месяца не может выиграть два матча подряд. При этом у неё частенько случаются срывы в поединках именно против россиянок.

В игре против Кудерметовой, которая на победной волне перебралась из Японии в Китай у украинской теннисистки нет практически никаких шансов на успех.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в россиянку в этом поединке: победа Кудерметовой — 1.36, победа Цуренко — 3.15.

Прогноз: Цуренко не сможет ничего сделать с россиянкой.

Ставка: Ф1 (-4) за 1.88.

Альтернативный прогноз: Встреча не продлится длительное количество времени.

Альтернативная ставка: ТМ 20 с коэффициентом 2.17.