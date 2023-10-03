Вероника Кудерметова
Кудерметова неожиданно для всех на прошлой неделе забрала себе престижный титул в Токио, хотя никто и близко от неё не ждал такого перформанса.
Способности Вероники мы все прекрасно знаем, но её провалы, следующие один за другим на протяжении последних месяцев, даже и близко не позволяли её рассматривать даже на участие в полуфинале.
Однако игра россиянки была близка к совершенной на протяжении всего турнира, поэтому завоёванный титул вполне заслуженный.
В Китае россиянка ещё не начинала свои выступления, поэтому первый свой матч в рамках второго круга ей придется провести против Леси Цуренко из Украины.
Леся Цуренко
Цуренко в этом году не забиралась слишком высоко на престижных турнирах, зато делала это максимально стабильно.
Леся умеет распределять силы и пользоваться слабыми сторонами своих соперниц, но для этого нужна собственная хорошая физическая и эмоциональная подготовка.
У украинки последние турниры откровенно не складываются, и она уже больше месяца не может выиграть два матча подряд. При этом у неё частенько случаются срывы в поединках именно против россиянок.
В игре против Кудерметовой, которая на победной волне перебралась из Японии в Китай у украинской теннисистки нет практически никаких шансов на успех.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в россиянку в этом поединке: победа Кудерметовой — 1.36, победа Цуренко — 3.15.
Прогноз: Цуренко не сможет ничего сделать с россиянкой.
Ставка: Ф1 (-4) за 1.88.
Альтернативный прогноз: Встреча не продлится длительное количество времени.
Альтернативная ставка: ТМ 20 с коэффициентом 2.17.