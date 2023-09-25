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    Сможет ли Касаткина обыграть Костюк с разгромным счетом?

    Касаткина — Костюк. Ставка (к. 2.09) и прогноз на турнир в Токио 25 сентября 2023 года

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    Дарья Касаткина
    Россиянка Дарья Касаткина сыграет против украинки Марты Костюк в первом круге турнира в Токио. Матч пройдет 25 сентября, начало — в 05:00 мск. Касаткина — Костюк: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Токио. Мужчины 25 Сентября 2023 года

    Касаткина

    Дарья проведет первый матч после Открытого чемпионата США, на котором ей удалось дойти до четвертого круга.

    В Нью-Йорке россиянка выиграла у Алисии Паркс, Софии Кенин и Грэт Миннен, после чего уступила будущей финалистке турнира Арине Соболенко.

    В целом Касаткина неплохо провела североамериканскую серию. Одним из самых успешных для нее стал турнир WTA 1000 в Монреале. Здесь 13-я ракетка мира добралась до четвертьфинала.

    Примечательно, что на трех предыдущих турнирах Касаткину остановили представительницы топ-5 — Арина Соболенко (в Цинциннати и на US Open) и Елена Рыбакина (в Монреале). С остальными она играет как минимум на равных.

    Костюк

    Марта тем временем вряд ли довольна своими результатами. Очевидно, что ей будет трудно с такой игрой закрепиться в топ-50.

    Украинка одержала лишь две победы в семи предыдущих матчах.

    В Гвадалахаре Костюк уступила во втором раунде Алене Остапенко (2:6, 3:6), а в Сан-Диего после победы над Магдой Линетт проиграла Беатрис Аддад Майя.

    Все прогнозы на теннис

    На турнирах WTA 1000 в Монреале и Цинциннати и на US Open 21-летняя теннисистка не смогла пройти первый круг.

    Прогноз и ставка

    На Касаткину в этом матче можно поставить за 1.53, победу Костюк букмекеры предлагают за 2.50.

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    С учетом того, как украинка играла на недавних турнирах, у Дарьи вряд ли будут серьезные проблемы в предстоящем матче. Костюк откровенно слабо выглядит на фоне соперниц из топ-20.

    Ставка — победа Касаткиной + тотал геймов больше 17,5 за 2.09.

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    Касаткина — Костюк: прогноз, ставка (2.09), статистика, коэффициенты матча 25.09.2023. Прогнозы на теннис. Сможет ли Касаткина обыграть Костюк с разгромным счетом?
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