Касаткина
Дарья проведет первый матч после Открытого чемпионата США, на котором ей удалось дойти до четвертого круга.
В Нью-Йорке россиянка выиграла у Алисии Паркс, Софии Кенин и Грэт Миннен, после чего уступила будущей финалистке турнира Арине Соболенко.
В целом Касаткина неплохо провела североамериканскую серию. Одним из самых успешных для нее стал турнир WTA 1000 в Монреале. Здесь 13-я ракетка мира добралась до четвертьфинала.
Примечательно, что на трех предыдущих турнирах Касаткину остановили представительницы топ-5 — Арина Соболенко (в Цинциннати и на US Open) и Елена Рыбакина (в Монреале). С остальными она играет как минимум на равных.
Костюк
Марта тем временем вряд ли довольна своими результатами. Очевидно, что ей будет трудно с такой игрой закрепиться в топ-50.
Украинка одержала лишь две победы в семи предыдущих матчах.
В Гвадалахаре Костюк уступила во втором раунде Алене Остапенко (2:6, 3:6), а в Сан-Диего после победы над Магдой Линетт проиграла Беатрис Аддад Майя.
На турнирах WTA 1000 в Монреале и Цинциннати и на US Open 21-летняя теннисистка не смогла пройти первый круг.
Прогноз и ставка
На Касаткину в этом матче можно поставить за 1.53, победу Костюк букмекеры предлагают за 2.50.
С учетом того, как украинка играла на недавних турнирах, у Дарьи вряд ли будут серьезные проблемы в предстоящем матче. Костюк откровенно слабо выглядит на фоне соперниц из топ-20.
Ставка — победа Касаткиной + тотал геймов больше 17,5 за 2.09.