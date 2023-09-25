Россиянка Дарья Касаткина сыграет против украинки Марты Костюк в первом круге турнира в Токио. Матч пройдет 25 сентября, начало — в 05:00 мск. Касаткина — Костюк: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Касаткина

Дарья проведет первый матч после Открытого чемпионата США, на котором ей удалось дойти до четвертого круга.

В Нью-Йорке россиянка выиграла у Алисии Паркс, Софии Кенин и Грэт Миннен, после чего уступила будущей финалистке турнира Арине Соболенко.

В целом Касаткина неплохо провела североамериканскую серию. Одним из самых успешных для нее стал турнир WTA 1000 в Монреале. Здесь 13-я ракетка мира добралась до четвертьфинала.

Примечательно, что на трех предыдущих турнирах Касаткину остановили представительницы топ-5 — Арина Соболенко (в Цинциннати и на US Open) и Елена Рыбакина (в Монреале). С остальными она играет как минимум на равных.

Костюк

Марта тем временем вряд ли довольна своими результатами. Очевидно, что ей будет трудно с такой игрой закрепиться в топ-50.

Украинка одержала лишь две победы в семи предыдущих матчах.

В Гвадалахаре Костюк уступила во втором раунде Алене Остапенко (2:6, 3:6), а в Сан-Диего после победы над Магдой Линетт проиграла Беатрис Аддад Майя.

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На турнирах WTA 1000 в Монреале и Цинциннати и на US Open 21-летняя теннисистка не смогла пройти первый круг.

Прогноз и ставка

На Касаткину в этом матче можно поставить за 1.53, победу Костюк букмекеры предлагают за 2.50.

С учетом того, как украинка играла на недавних турнирах, у Дарьи вряд ли будут серьезные проблемы в предстоящем матче. Костюк откровенно слабо выглядит на фоне соперниц из топ-20.

Ставка — победа Касаткиной + тотал геймов больше 17,5 за 2.09.