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    Мертенс дожмет Стивенс в третьем сете?

    Стивенс — Мертенс. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Сан-Диего 13 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Стивенс — Мертенс
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    Слоан Стивенс
    Бельгийка Элиза Мертенс сыграет против американки Слоан Стивенс в первом круге турнира в Сан-Диего. Матч пройдет 13 сентября, начало — в 03:30 мск. Стивенс — Мертенс: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Сан-Диего. Женщины 13 Сентября 2023 года

    Стивенс

    Слоан в конце прошлого месяца проиграла бразильянке Беатрис Аддад-Майя в первом круге Открытого чемпионата США.

    Но перед этим американка достойно провела несколько турниров.

    Чемпионка US Open-2017 дошла до третьего раунда на крупных турнирах в Монреале и Цинциннати, а также до четвертьфинала в Кливленде.

    При этом в Монреале Стивенс остановила белоруску Викторию Азаренко, а в Цинциннати — француженку Каролин Гарсия.

    Несмотря на то, что она больше не входит в элиту женского тенниса, Слоан периодически напоминает, что ее в ни в коем случае нельзя недооценивать.

    Мертенс

    Элиза на недавно завершившемся мэйджоре в Нью-Йорке добралась до третьего раунда, где ее остановила будущая чемпионка Кори Гауфф.

    Перед этим бельгийка выиграла у шведки Мирьям Бьорклунд и американки Даниэль Коллинс.

    В августе Мертенс провалила турниры в Вашингтоне и Монреале, не выиграв там ни одного матча.

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    В Цинциннати 27-летняя теннисиста после победы над Мэдисон Киз уступила чешке Мари Боузковой.

    В общем, сложно сказать, чего ожидать от Мертенс на этой неделе. Раньше у нее все-таки было не так много поражений.

    Прогноз и ставка

    На Стивенс в этом матче можно поставить за 2.08, победу Мертенс букмекеры предлагают за 1.75.

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    В данном случае есть смысл рассмотреть ставки на количество геймов или тотал сетов. Скорее всего, матч получится затяжным. Вряд ли теннисисткам хватит двух партий.

    Ставка — тотал геймов больше 21,0 за 1.92.

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    Стивенс — Мертенс: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 13.09.2023. Прогнозы на теннис. Мертенс дожмет Стивенс в третьем сете?
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