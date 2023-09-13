Стивенс
Слоан в конце прошлого месяца проиграла бразильянке Беатрис Аддад-Майя в первом круге Открытого чемпионата США.
Но перед этим американка достойно провела несколько турниров.
Чемпионка US Open-2017 дошла до третьего раунда на крупных турнирах в Монреале и Цинциннати, а также до четвертьфинала в Кливленде.
При этом в Монреале Стивенс остановила белоруску Викторию Азаренко, а в Цинциннати — француженку Каролин Гарсия.
Несмотря на то, что она больше не входит в элиту женского тенниса, Слоан периодически напоминает, что ее в ни в коем случае нельзя недооценивать.
Мертенс
Элиза на недавно завершившемся мэйджоре в Нью-Йорке добралась до третьего раунда, где ее остановила будущая чемпионка Кори Гауфф.
Перед этим бельгийка выиграла у шведки Мирьям Бьорклунд и американки Даниэль Коллинс.
В августе Мертенс провалила турниры в Вашингтоне и Монреале, не выиграв там ни одного матча.
В Цинциннати 27-летняя теннисиста после победы над Мэдисон Киз уступила чешке Мари Боузковой.
В общем, сложно сказать, чего ожидать от Мертенс на этой неделе. Раньше у нее все-таки было не так много поражений.
Прогноз и ставка
На Стивенс в этом матче можно поставить за 2.08, победу Мертенс букмекеры предлагают за 1.75.
В данном случае есть смысл рассмотреть ставки на количество геймов или тотал сетов. Скорее всего, матч получится затяжным. Вряд ли теннисисткам хватит двух партий.
Ставка — тотал геймов больше 21,0 за 1.92.