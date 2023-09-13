Бельгийка Элиза Мертенс сыграет против американки Слоан Стивенс в первом круге турнира в Сан-Диего. Матч пройдет 13 сентября, начало — в 03:30 мск. Стивенс — Мертенс: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Стивенс

Слоан в конце прошлого месяца проиграла бразильянке Беатрис Аддад-Майя в первом круге Открытого чемпионата США.

Но перед этим американка достойно провела несколько турниров.

Чемпионка US Open-2017 дошла до третьего раунда на крупных турнирах в Монреале и Цинциннати, а также до четвертьфинала в Кливленде.

При этом в Монреале Стивенс остановила белоруску Викторию Азаренко, а в Цинциннати — француженку Каролин Гарсия.

Несмотря на то, что она больше не входит в элиту женского тенниса, Слоан периодически напоминает, что ее в ни в коем случае нельзя недооценивать.

Мертенс

Элиза на недавно завершившемся мэйджоре в Нью-Йорке добралась до третьего раунда, где ее остановила будущая чемпионка Кори Гауфф.

Перед этим бельгийка выиграла у шведки Мирьям Бьорклунд и американки Даниэль Коллинс.

В августе Мертенс провалила турниры в Вашингтоне и Монреале, не выиграв там ни одного матча.

Все прогнозы на теннис

В Цинциннати 27-летняя теннисиста после победы над Мэдисон Киз уступила чешке Мари Боузковой.

В общем, сложно сказать, чего ожидать от Мертенс на этой неделе. Раньше у нее все-таки было не так много поражений.

Прогноз и ставка

На Стивенс в этом матче можно поставить за 2.08, победу Мертенс букмекеры предлагают за 1.75.

В данном случае есть смысл рассмотреть ставки на количество геймов или тотал сетов. Скорее всего, матч получится затяжным. Вряд ли теннисисткам хватит двух партий.

Ставка — тотал геймов больше 21,0 за 1.92.