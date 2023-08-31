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    Де Минор проиграет китайцу Ибину Ву?

    Ибин Ву — Де Минор. Ставка (к. 1.92) и прогноз на Открытый чемпионат США 31 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на Ибин Ву — Де Минор
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    Алекс Де Минор
    Австралиец Алекс Де Минор сыграет против китайца Ибина Ву во втором круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 31 августа, начало — в 18:00 мск. Ибин Ву — Де Минор: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. US Open. Мужчины 31 Августа 2023 года
    Ву Ибин (Китай)
  • US Open. Мужчины
    •  Ву Ибин (Китай) 18:00 Алекс де Минаур Алекс де Минаур
  • Австралия
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    Ву

    Ибин в конце июля не смог доиграть матч против Есукэ Ватануки на турнире в Вашингтоне из-за теплового удара.

    Китаец потерял сознание в первом сете при счете 4:1. И всё это выглядело не очень хорошо, но, к счастьбю, он все-таки успел восстановиться к американскому мэйджору.

    В первом круге Ву одержал победу над Душаном Лайовичем — 3:6, 6:4, 2:6, 6:4, 6:2.

    С учетом того, как Ибин провел решающий сет, можно предположить, что он находится в хорошей физической форме.

    И да, надо не забывать, что в начале года он стал победителем турнира в Далласе (выиграл там Дениса Шаповалова, Адриана Маннарино, Тейлора Фрица и Джона Изнера), а в прошлом сезоне дошел на US Open до третьего круга.

    Де Минор

    Алекс тем временем начал турнир с победы над Тимофеем Скатовым — 6:2, 3:6, 6:1, 7:5.

    До разгрома все-таки не дошло, представитель Казахстана смог даже партию взять, но в целом игра была под контролем австралийского теннисиста.

    Де Минор стал одним из героев в августа. В начале месяца он дошел до финала в мексиканском Лос-Кабосе, а вскоре после этого добрался до решающего матча на «Мастерсе» в Торонто.

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    И теперь Алекс настраивается как минимум повторить свой лучший результат на US Open. В сезоне-2020 он дошел в Нью-Йорке до четвертьфинала.

    Прогноз и ставка

    На Ву в этом матче можно поставить за 3.76, победу Де Минора букмекеры предлагают за 1.27.

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    Австралиец наверняка догадывается, что его ждет непростая встреча с китайским теннисистом, который, скорее всего, уже в ближайшем будущем дебютирует в топ-50.

    Здесь лучше сильно не рисковать, фаворит может запросто разочаровать. Оптимальным вариантом будет ставка на тотал геймов больше 36,5 за 1.92.

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    Ибин Ву — Де Минор: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 31.08.2023. Прогнозы на теннис. Де Минор проиграет китайцу Ибину Ву?
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