Австралиец Алекс Де Минор сыграет против китайца Ибина Ву во втором круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 31 августа, начало — в 18:00 мск. Ибин Ву — Де Минор: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Ву

Ибин в конце июля не смог доиграть матч против Есукэ Ватануки на турнире в Вашингтоне из-за теплового удара.

Китаец потерял сознание в первом сете при счете 4:1. И всё это выглядело не очень хорошо, но, к счастьбю, он все-таки успел восстановиться к американскому мэйджору.

В первом круге Ву одержал победу над Душаном Лайовичем — 3:6, 6:4, 2:6, 6:4, 6:2.

С учетом того, как Ибин провел решающий сет, можно предположить, что он находится в хорошей физической форме.

И да, надо не забывать, что в начале года он стал победителем турнира в Далласе (выиграл там Дениса Шаповалова, Адриана Маннарино, Тейлора Фрица и Джона Изнера), а в прошлом сезоне дошел на US Open до третьего круга.

Де Минор

Алекс тем временем начал турнир с победы над Тимофеем Скатовым — 6:2, 3:6, 6:1, 7:5.

До разгрома все-таки не дошло, представитель Казахстана смог даже партию взять, но в целом игра была под контролем австралийского теннисиста.

Де Минор стал одним из героев в августа. В начале месяца он дошел до финала в мексиканском Лос-Кабосе, а вскоре после этого добрался до решающего матча на «Мастерсе» в Торонто.

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И теперь Алекс настраивается как минимум повторить свой лучший результат на US Open. В сезоне-2020 он дошел в Нью-Йорке до четвертьфинала.

Прогноз и ставка

На Ву в этом матче можно поставить за 3.76, победу Де Минора букмекеры предлагают за 1.27.

Австралиец наверняка догадывается, что его ждет непростая встреча с китайским теннисистом, который, скорее всего, уже в ближайшем будущем дебютирует в топ-50.

Здесь лучше сильно не рисковать, фаворит может запросто разочаровать. Оптимальным вариантом будет ставка на тотал геймов больше 36,5 за 1.92.