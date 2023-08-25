Американка Слоан Стивенс и испанка Сара Соррибес-Тормо встретятся в четвертьфинале турнира в Кливленде. Матч пройдет 25 августа, начало — в 02:30 мск. Стивенс — Соррибес-Тормо: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Слоан Стивенс

Стивенс от одного турнира на своей земле к другому чувствует себя все увереннее, что не может не радовать в преддверии и скоро стартующего US Open.

На турнире в Кливленде конкуренция не такая серьезная, как была до этого в Цинциннати и Монреале, поэтому американке куда легче дается продвижение по дистанции.

На этом турнире американка разобралась с соотечественницей Лорен Дэвис в первом круге, а потом одолела Мирру Андрееву, хотя не являлась фавориткой в той встрече.

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В поединке с Соррибес-Тормо именно Слоан является более реальной претенденткой на выход в полуфинал.

Сара Соррибис-Тормо

От испанки Соррибес-Тормо не ожидали супер удачно игре на североамериканском харде, но пока что все складывается как никогда лучше.

У испанки на этом турнире получилось полтора матча, которые позволили ей довольно просто добраться до четвертьфинала.

В первом круге Сара прошла дальше из-за травмы Синяковой, которая с ней случилась во втором сете. А во втором круге испанка разобралась с россиянкой Кудерметовй не будучи фавориткой той встречи.

Есть большие сомнения, что испанка не сможет ничего противопоставить Слоан Стивенс, которая сейчас в просто прекрасной форме.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в американку в этом поединке: победа Стивенс — 1.71, победа Соррибес-Тормо — 2.15.

Прогноз: Стивенс не упустит шанс пройти в полуфинал.

Ставка: П1 за 1.71.

Альтернативный прогноз: Испанка не окажет должного сопротивления.

Альтернативная ставка: ТМ 21 с коэффициентом 2.02.