Попырин
Алексей попал в основную сетку как лаки-лузер, заменив снявшегося из-за травмы Карена Хачанова.
В решающем раунде квалификации Попырин в очень напряженном матче уступил своему соотечественнику Максу Перселлу.
После этого австралиец провел еще один изнурительный матч. На этот раз он одержал волевую победу над австрийцем Даниэлем Альтмайером — 6:7, 6:4, 6:4.
Во втором раунде Попырина ждала встреча с Николасом Харри, но чилиец решился сняться, благодаря чему Алексей прошел в третий круг без борьбы.
Руусувуори
Эмиль тем временем преподнес мини-сенсацию в предыдущем раунде, выиграв у Андрея Рублева.
Это был настоящий боевик, достаточно взглянуть на счет — 7:6, 5:7, 7:6.
Рублев очень помог сопернику: сначала он дважды не подал на первый сет, а в третьем вел с брейком, но не воспользовался преимуществом.
А еще Руусувуори помогла эмоциональность Рублева, который порой вообще не контролировал себя. Судье на вышке в какой-то момент пришлось даже оштрафовать россиянина на очко.
Прогноз и ставка
На Попырина в этом матче можно поставить за 2.24, победу Руусувуори букмекеры предлагают за 1.65.
В отличие от Рублева, который страдает из-за собственной эмоциональности, Попырин вполне может обыграть финна, который в матче против россиянина тоже очень часто ошибался.
Ставка — победа Попырина за 2.24.