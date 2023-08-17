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    Попырин — Руусувуори. Ставка (к. 2.24) и прогноз на «Мастерс» в Цинциннати 17 августа 2023 года

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    Эмиль Руусувуори
    Финн Эмиль Руусувуори сыграет против представителя Австралии Алексея Попырина в третьем круге «Мастерса» в Цинциннати. Матч пройдет 17 августа, начало — в 18:00 мск. Попырин — Руусувуори: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Цинциннати. Мужчины 17 Августа 2023 года

    Попырин

    Алексей попал в основную сетку как лаки-лузер, заменив снявшегося из-за травмы Карена Хачанова.

    В решающем раунде квалификации Попырин в очень напряженном матче уступил своему соотечественнику Максу Перселлу.

    После этого австралиец провел еще один изнурительный матч. На этот раз он одержал волевую победу над австрийцем Даниэлем Альтмайером — 6:7, 6:4, 6:4.

    Во втором раунде Попырина ждала встреча с Николасом Харри, но чилиец решился сняться, благодаря чему Алексей прошел в третий круг без борьбы.

    Руусувуори

    Эмиль тем временем преподнес мини-сенсацию в предыдущем раунде, выиграв у Андрея Рублева.

    Это был настоящий боевик, достаточно взглянуть на счет — 7:6, 5:7, 7:6.

    Рублев очень помог сопернику: сначала он дважды не подал на первый сет, а в третьем вел с брейком, но не воспользовался преимуществом.

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    А еще Руусувуори помогла эмоциональность Рублева, который порой вообще не контролировал себя. Судье на вышке в какой-то момент пришлось даже оштрафовать россиянина на очко.

    Прогноз и ставка

    На Попырина в этом матче можно поставить за 2.24, победу Руусувуори букмекеры предлагают за 1.65.

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    В отличие от Рублева, который страдает из-за собственной эмоциональности, Попырин вполне может обыграть финна, который в матче против россиянина тоже очень часто ошибался.

    Ставка — победа Попырина за 2.24.

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    Попырин — Руусувуори: прогноз, ставка (2.24), статистика, коэффициенты матча 17.08.2023. Прогнозы на теннис. Сможет ли Попырин остановить обидчика Рублева?
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