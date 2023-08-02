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    Самсонова дожмет Кырстю в третьем сете?

    Самсонова — Кырстя. Ставка (к. 2.38) и прогноз на турнир в Вашингтоне 2 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на Самсонова — Кырстя
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    Людмила Самсонова
    Россиянка Людмила Самсонова сыграет против румынки Сораны Кырсти во втором круге турнира в Вашингтоне. Матч пройдет 2 августа, начало — в 23:00 мск. Самсонова — Кырстя: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Вашингтон. Женщины 02 Августа 2023 года

    Самсонова

    Людмила начала турнир с классной победы над Даниэль Коллинс — 6:1, 6:3.

    Игра подтвердила, что американка очень далека от своей лучшей формы. Россиянка спокойно воспользовалась проблемами соперницы.

    В начале месяца Самсонова провалила Уимблдона. Уже в первом раунде она сенсационно проиграла румынке Ане Богдан.

    Лучшим результатом Самсоновой на харде в текущем сезоне пока что остается выход в финал турнира в Абу-Даби.

    И самое главное: Людмила — действующая чемпионка турнира в Вашингтоне.

    Кырстя

    Сорана в первом раунде одержала победу над хорваткой Петрой Мартич — 6:3, 7:6.

    Во второй партии румынка уступала сначала 1:4, потом 2:5, а на тай-брейке ей удалось отыграть семь сетболов.

    В начале сезона Кырстя здорово выступила на двух крупных турнирах в США. В Индиан-Уэллсе 33-летняя теннисистка дошла до четвертьфинала, а в Майами — до полуфинала.

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    Отдельно стоит обратить внимание на то, что в Майами Кырстя обыграла Арину Соболенко и будущую чемпионку Уимблдона Маркету Вондроушову.

    Прогноз и ставка

    На Самсонову в этом матче можно поставить за 1.58, победу Кырсти букмекеры предлагают за 2.38.

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    Несмотря на то, что на этой неделе Людмила очень мотивирована, есть подозрение, что в данном случае она вполне может не оправдать надежды своих поклонников.

    Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.38. Кырстя запросто может наказать российскую теннисистку.

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    Самсонова — Кырстя: прогноз, ставка (2.38), статистика, коэффициенты матча 02.08.2023. Прогнозы на теннис. Самсонова дожмет Кырстю в третьем сете?
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