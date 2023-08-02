Россиянка Людмила Самсонова сыграет против румынки Сораны Кырсти во втором круге турнира в Вашингтоне. Матч пройдет 2 августа, начало — в 23:00 мск. Самсонова — Кырстя: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Самсонова

Людмила начала турнир с классной победы над Даниэль Коллинс — 6:1, 6:3.

Игра подтвердила, что американка очень далека от своей лучшей формы. Россиянка спокойно воспользовалась проблемами соперницы.

В начале месяца Самсонова провалила Уимблдона. Уже в первом раунде она сенсационно проиграла румынке Ане Богдан.

Лучшим результатом Самсоновой на харде в текущем сезоне пока что остается выход в финал турнира в Абу-Даби.

И самое главное: Людмила — действующая чемпионка турнира в Вашингтоне.

Кырстя

Сорана в первом раунде одержала победу над хорваткой Петрой Мартич — 6:3, 7:6.

Во второй партии румынка уступала сначала 1:4, потом 2:5, а на тай-брейке ей удалось отыграть семь сетболов.

В начале сезона Кырстя здорово выступила на двух крупных турнирах в США. В Индиан-Уэллсе 33-летняя теннисистка дошла до четвертьфинала, а в Майами — до полуфинала.

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Отдельно стоит обратить внимание на то, что в Майами Кырстя обыграла Арину Соболенко и будущую чемпионку Уимблдона Маркету Вондроушову.

Прогноз и ставка

На Самсонову в этом матче можно поставить за 1.58, победу Кырсти букмекеры предлагают за 2.38.

Несмотря на то, что на этой неделе Людмила очень мотивирована, есть подозрение, что в данном случае она вполне может не оправдать надежды своих поклонников.

Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.38. Кырстя запросто может наказать российскую теннисистку.