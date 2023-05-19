Представительница Казахстана Елена Рыбакина сыграет против Алены Остапенко из Латвии в полуфинале турнира в Риме. Матч пройдет 19 мая, начало — в 14:00 мск. Рыбакина — Остапенко: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Рыбакина

Для Елены самое сложное, возможно, уже позади. В четвертьфинале ее соперницей стала Ига Свентек, которую практически нереально обыграть на грунте.

Но в итоге Рыбакина легко забрала первый сет, проиграла на тай-брейке второй, а в третьем при счете 2:2 Ига снялась из-за травмы колена.

Без везения, конечно, не обошлось, но ранее в этом сезоне представительница Казахстана уже дважды обыгрывала Свентек.

В предыдущих раундах Рыбакина выиграла у Ясмин Паолини, Анны Калинской (россиянка снялась при счете 4:3 в первом сете) и Маркеты Вондроушовой.

Благодаря выходу в полуфинал римского турнира Рыбакина дебютирует в топ-5.

Остапенко

Алена тем временем впервые добралась до полуфинала турнира WTA 1000 на грунте.

В четвертьфинале теннисистка из Латвии выиграла у испанки Паулы Бадосы — 6:2, 4:6, 6:3.

Перед этим чемпионка Ролан Гаррос-2017 остановила Дарью Касаткину — 6:4, 4:6, 6:0.

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В третьем круге Остапенко одержала победу над Барборой Крейчиковой — 7:6, 6:0, а во втором — над Сораной Кырстей (6:3, 3:6, 6:2).

При этом начало грунтового сезона было не самым удачным для Остапенко. В Штутгарте и Мадриде она прошла лишь один раунд.

Прогноз и ставка

На Рыбакину в этом матче можно поставить за 1.60, победу Остапенко букмекеры предлагают за 2.34.

В начале года Рыбакина уверенно разобралась с Остапенко в четвертьфинале Australian Open.

И глядя на то, как теннисистка из Казахстана играла против Свентек, логично предположить, что в предстоящем матче у нее не будет серьезных проблем.

Ставка — победа Рыбакиной в двух сетах за 2.40.