Рыбакина
Для Елены самое сложное, возможно, уже позади. В четвертьфинале ее соперницей стала Ига Свентек, которую практически нереально обыграть на грунте.
Но в итоге Рыбакина легко забрала первый сет, проиграла на тай-брейке второй, а в третьем при счете 2:2 Ига снялась из-за травмы колена.
Без везения, конечно, не обошлось, но ранее в этом сезоне представительница Казахстана уже дважды обыгрывала Свентек.
В предыдущих раундах Рыбакина выиграла у Ясмин Паолини, Анны Калинской (россиянка снялась при счете 4:3 в первом сете) и Маркеты Вондроушовой.
Благодаря выходу в полуфинал римского турнира Рыбакина дебютирует в топ-5.
Остапенко
Алена тем временем впервые добралась до полуфинала турнира WTA 1000 на грунте.
В четвертьфинале теннисистка из Латвии выиграла у испанки Паулы Бадосы — 6:2, 4:6, 6:3.
Перед этим чемпионка Ролан Гаррос-2017 остановила Дарью Касаткину — 6:4, 4:6, 6:0.
В третьем круге Остапенко одержала победу над Барборой Крейчиковой — 7:6, 6:0, а во втором — над Сораной Кырстей (6:3, 3:6, 6:2).
При этом начало грунтового сезона было не самым удачным для Остапенко. В Штутгарте и Мадриде она прошла лишь один раунд.
Прогноз и ставка
На Рыбакину в этом матче можно поставить за 1.60, победу Остапенко букмекеры предлагают за 2.34.
В начале года Рыбакина уверенно разобралась с Остапенко в четвертьфинале Australian Open.
И глядя на то, как теннисистка из Казахстана играла против Свентек, логично предположить, что в предстоящем матче у нее не будет серьезных проблем.
Ставка — победа Рыбакиной в двух сетах за 2.40.