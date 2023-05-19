ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Манчестер Сити» — «Реал»Удачи, «Интер»! Монструозный «Ман Сити» уничтожил «Реал» по пути в финал Лиги чемпионов «Краснодар» — «Урал» Перебодали на угловых. «Краснодар» в шаге от первого титула «Байер» — «Рома»«Байер» — «Рома». Онлайн
  • 14:19
    • Мак Аллистер близок к переходу в «Ливерпуль»
  • 13:30
    • Семак рассказал, сыграет ли Малком в оставшихся матчах сезона
    Все новости спорта

    Рыбакина обыграет Остапенко с разгромным счетом?

    Рыбакина — Остапенко. Прогноз (к. 2.40) и ставки на турнир в Риме 19 мая 2023 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на Елена Рыбакина Прогнозы на Елена Остапенко Прогнозы на WTA
    Прогноз и ставки на Рыбакина — Остапенко
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Елена Рыбакина
    Представительница Казахстана Елена Рыбакина сыграет против Алены Остапенко из Латвии в полуфинале турнира в Риме. Матч пройдет 19 мая, начало — в 14:00 мск. Рыбакина — Остапенко: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Теннис. Рим. Женщины 19 Мая 2023 года

    Рыбакина

    Для Елены самое сложное, возможно, уже позади. В четвертьфинале ее соперницей стала Ига Свентек, которую практически нереально обыграть на грунте.

    Но в итоге Рыбакина легко забрала первый сет, проиграла на тай-брейке второй, а в третьем при счете 2:2 Ига снялась из-за травмы колена.

    Без везения, конечно, не обошлось, но ранее в этом сезоне представительница Казахстана уже дважды обыгрывала Свентек.

    В предыдущих раундах Рыбакина выиграла у Ясмин Паолини, Анны Калинской (россиянка снялась при счете 4:3 в первом сете) и Маркеты Вондроушовой.

    Благодаря выходу в полуфинал римского турнира Рыбакина дебютирует в топ-5.

    Остапенко

    Алена тем временем впервые добралась до полуфинала турнира WTA 1000 на грунте.

    В четвертьфинале теннисистка из Латвии выиграла у испанки Паулы Бадосы — 6:2, 4:6, 6:3.

    Перед этим чемпионка Ролан Гаррос-2017 остановила Дарью Касаткину — 6:4, 4:6, 6:0.

    Все прогнозы на теннис

    В третьем круге Остапенко одержала победу над Барборой Крейчиковой — 7:6, 6:0, а во втором — над Сораной Кырстей (6:3, 3:6, 6:2).

    При этом начало грунтового сезона было не самым удачным для Остапенко. В Штутгарте и Мадриде она прошла лишь один раунд.

    Прогноз и ставка

    На Рыбакину в этом матче можно поставить за 1.60, победу Остапенко букмекеры предлагают за 2.34.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    В начале года Рыбакина уверенно разобралась с Остапенко в четвертьфинале Australian Open.

    И глядя на то, как теннисистка из Казахстана играла против Свентек, логично предположить, что в предстоящем матче у нее не будет серьезных проблем.

    Ставка — победа Рыбакиной в двух сетах за 2.40.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.82
  • Прогноз на матч Коболли — Галан
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Штруфф — Мутэ
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Рамос — Этчеверри
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.72
  • Прогноз на матч Имер — Гаске
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Ханфманн — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Мьельбю — Хеккен
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Чехия — Словения
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:20
    •  1.92
  • Прогноз на матч Венгрия — Швеция
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:20
    •  1.78
  • Прогноз на матч Эмбер — Вавринка
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Ольборг — Копенгаген
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Фенербахче — Трабзонспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Дания — Германия
  • Хоккей
  • Сегодня в 20:20
    •  2.09
  • Прогноз на матч Швейцария — Словакия
  • Хоккей
  • Сегодня в 20:20
    •  2.25
  • Прогноз на матч Италия (до 17 лет) — Испания (до 17 лет)
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Рыбакина — Остапенко: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 19.05.2023. Прогнозы на теннис. Рыбакина обыграет Остапенко с разгромным счетом?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры