Белоруска Александра Саснович и американка Кэти Волынец встретятся во втором круге «челленджера» в Париже. Матч пройдет 18 мая, начало — в 11:00 мск. Саснович — Волынец: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Александра Саснович

Саснович провела весьма убедительный матч против Клары Бюрель, хотя во втором сете поединка пришлось довольно сильно напрячься и едва дело не дошло до тайбрейка.

Такая игра Александры явно радует её поклонников, поскольку то, что она демонстрировала в первой половине этого сезона назвать теннисов можно с большой натяжкой.

Белоруска держала отличный темп па протяжении всего матча и пробивала навылет обратными кроссами вперемешку и ударами по линии.

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В игре против Волынец расклад сил также в пользу Саснович. Если она ничего не будет придумывать, то вероятность её быстрой победы очень даже велика.

Кэти Волынец

Волынец не считается той теннисисткой, которая может доставлять сложности своим соперницам на постоянной основе.

У американки достаточно слабых мест, не позволяющих ей в полной мере реализовать свой потенциал. Она работает над этим, но результаты пока что откровенно не впечатляют.

Хотя буквально неделю назад она смогла дойти до полуфинала мало рейтингового турнира во французском Сен-Мало. Дальше её не пустила бельгийка Миннен.

В матче против Саснович шансов на успех у Волынец практически нет, поскольку она не превосходит свою соперницу ни по одному показателю.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в белорусскую теннисистку в этом поединке: победа Саснович — 1.55, победа Волынец — 2.45.

Прогноз: По всем раскладам именно белоруска должна проходить дальше по дистанции.

Ставка: Ф1 (-3.5) за 1.96.

Альтернативный прогноз: По первой игре на турнире Саснович выглядело очень убедительно и вряд ли у Волынец получится что-то с этим сделать.

Альтернативная ставка: ТМ 21 с коэффициентом 1.92.