Польская теннисистка Ига Свентек сыграет против украинки Леси Цуренко в третьем круге турнира в Риме. Матч пройдет 14 мая, начало — в 12:00 мск. Свентек — Цуренко: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Свентек

Ига начала турнир с разгромной победы над Анастасией Павлюченковой, которая оказалась совершенно не готова к игре против столь сильной соперницы.

Получилась совсем неприлично — 6:0, 6:0 . Абсолютно без шансов для россиянки, которая впервые в карьере проиграла матч, не взяв ни гейма.

Впрочем, счет не удивил, Свентек, как известно, является лидером сезона в женском туре по количеству баранок.

На прошлой неделе первая ракетка мира проиграла Арине Соболенко в финале турнира в Мадриде. А перед этим Ига взяла титул в Штутгарте.

И да, Свентек выигрывала турнир в Риме не только в прошлом сезоне, но и за год до этого.

Цуренко

Леся тем временем добралась до третьего круга на втором крупном турнире подряд. И для нее это очень серьезное достижение.

В первом круге Цуренко на удивление уверенно разобралась с Элиной Свитолиной — 6:4, 6:3.

В следующем матче украинская теннисистка выиграла у американки Бернарды Перы — 6:4, 6:4.

Все прогнозы на теннис

В Мадриде Цуренко обыграла Лючию Бронцетти и Жиль Тайкманн, после чего уступила Дарье Касаткиной.

Прогноз и ставка

Букмекеры уверены, что Свентек снова выиграет с разгромным счетом. На Цуренко можно поставить разве что с плюсовой форой.

К слову, в прошлом году Ига обыграла Лесю на Ролан Гаррос со счетом 6:2, 6:0. Что-то подобное будет и в предстоящем матче.

Ставка — победа Свентек с форой по геймам (-8,5) за 2.22.