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    Свентек снова не отдаст сопернице ни одного гейма?

    Свентек — Цуренко. Прогноз (к. 2.22) и ставки на турнир в Риме 14 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на Свентек — Цуренко
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    Ига Свентек
    Польская теннисистка Ига Свентек сыграет против украинки Леси Цуренко в третьем круге турнира в Риме. Матч пройдет 14 мая, начало — в 12:00 мск. Свентек — Цуренко: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Рим. Женщины 14 Мая 2023 года

    Свентек

    Ига начала турнир с разгромной победы над Анастасией Павлюченковой, которая оказалась совершенно не готова к игре против столь сильной соперницы.

    Получилась совсем неприлично — 6:0, 6:0. Абсолютно без шансов для россиянки, которая впервые в карьере проиграла матч, не взяв ни гейма.

    Впрочем, счет не удивил, Свентек, как известно, является лидером сезона в женском туре по количеству баранок.

    На прошлой неделе первая ракетка мира проиграла Арине Соболенко в финале турнира в Мадриде. А перед этим Ига взяла титул в Штутгарте.

    И да, Свентек выигрывала турнир в Риме не только в прошлом сезоне, но и за год до этого.

    Цуренко

    Леся тем временем добралась до третьего круга на втором крупном турнире подряд. И для нее это очень серьезное достижение.

    В первом круге Цуренко на удивление уверенно разобралась с Элиной Свитолиной — 6:4, 6:3.

    В следующем матче украинская теннисистка выиграла у американки Бернарды Перы — 6:4, 6:4.

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    В Мадриде Цуренко обыграла Лючию Бронцетти и Жиль Тайкманн, после чего уступила Дарье Касаткиной.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры уверены, что Свентек снова выиграет с разгромным счетом. На Цуренко можно поставить разве что с плюсовой форой.

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    К слову, в прошлом году Ига обыграла Лесю на Ролан Гаррос со счетом 6:2, 6:0. Что-то подобное будет и в предстоящем матче.

    Ставка — победа Свентек с форой по геймам (-8,5) за 2.22.

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    Свентек — Цуренко: прогноз, ставка (2.22), статистика, коэффициенты матча 14.05.2023. Прогнозы на теннис. Свентек снова не отдаст сопернице ни одного гейма?
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