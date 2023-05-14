Свентек
Ига начала турнир с разгромной победы над Анастасией Павлюченковой, которая оказалась совершенно не готова к игре против столь сильной соперницы.
Получилась совсем неприлично —
Впрочем, счет не удивил, Свентек, как известно, является лидером сезона в женском туре по количеству баранок.
На прошлой неделе первая ракетка мира проиграла Арине Соболенко в финале турнира в Мадриде. А перед этим Ига взяла титул в Штутгарте.
И да, Свентек выигрывала турнир в Риме не только в прошлом сезоне, но и за год до этого.
Цуренко
Леся тем временем добралась до третьего круга на втором крупном турнире подряд. И для нее это очень серьезное достижение.
В первом круге Цуренко на удивление уверенно разобралась с Элиной Свитолиной — 6:4, 6:3.
В следующем матче украинская теннисистка выиграла у американки Бернарды Перы — 6:4, 6:4.
В Мадриде Цуренко обыграла Лючию Бронцетти и Жиль Тайкманн, после чего уступила Дарье Касаткиной.
Прогноз и ставка
Букмекеры уверены, что Свентек снова выиграет с разгромным счетом. На Цуренко можно поставить разве что с плюсовой форой.
К слову, в прошлом году Ига обыграла Лесю на Ролан Гаррос со счетом 6:2, 6:0. Что-то подобное будет и в предстоящем матче.
Ставка — победа Свентек с форой по геймам (-8,5) за 2.22.