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    Сможет ли Рыбакина обыграть Паолини?

    Паолини — Рыбакина. Прогноз (к. 1.92) и ставки на турнир в Риме 12 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на Паолини — Рыбакина
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    Елена Рыбакина
    Представительница Казахстана Елена Рыбакина сыграет против итальянки Ясмин Паолини во втором круге турнира в Риме. Матч пройдет 12 мая, начало — в 12:00 мск. Паолини — Рыбакина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Паолини

    Ясмин начала турнир с победы над китаянкой Ван Синьюй — 6:4, 6:7, 6:2.

    На турнире в Мадриде итальянка не смогла пройти первый раунд, сразу же проиграв Магдалене Фрех из Польши.

    Еще один матч Паолини выиграла на небольшом турнире в испанском Реусе. Дальше второго раунда ее не пустила американка Элизабет Мандлик.

    В этом году Паолини выиграла больше одного матча на уровне основной сетки WTA только на турнире в Лионе. Здесь она добралась до четвертьфинала.

    В предыдущих сезонах Ясмин ни разу не выигрывала в Риме больше одного матча.

    Рыбакина

    Елена тем временем в конце прошлого месяца провалила турнир в Мадриде.

    В испанской столице чемпионка Уимблдона-2022 в первом же матче проиграла россиянке Анне Калинской (5:7, 6:4, 2:6).

    Безусловно, это сенсация, но при этом многие были удивлены, что она приехала в Мадрид. Незадолго до этого Рыбакина получила травму спины.

    Все прогнозы на теннис

    Представительница Казахстана не смогла доиграть матч против бразильянки Беатрис Хаддад-Майя во втором круге турнира в Штутгарте.

    Прогноз и ставка

    На Паолини в этом матче можно поставить за 4.45, победа Рыбакиной букмекеры предлагают за 1.21.

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    После предыдущего матча Елены прошло уже почти две недели. Вполне вероятно, что за это время она успела восстановиться. Во всяком случае, на этот раз ей должно быть заметно легче.

    Ставка — победа Рыбакиной с форой по геймам (-5,5) за 1.92.

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    Паолини — Рыбакина: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 12.05.2023. Прогнозы на теннис. Сможет ли Рыбакина обыграть Паолини?
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