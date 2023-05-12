Представительница Казахстана Елена Рыбакина сыграет против итальянки Ясмин Паолини во втором круге турнира в Риме. Матч пройдет 12 мая, начало — в 12:00 мск. Паолини — Рыбакина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Паолини

Ясмин начала турнир с победы над китаянкой Ван Синьюй — 6:4, 6:7, 6:2.

На турнире в Мадриде итальянка не смогла пройти первый раунд, сразу же проиграв Магдалене Фрех из Польши.

Еще один матч Паолини выиграла на небольшом турнире в испанском Реусе. Дальше второго раунда ее не пустила американка Элизабет Мандлик.

В этом году Паолини выиграла больше одного матча на уровне основной сетки WTA только на турнире в Лионе. Здесь она добралась до четвертьфинала.

В предыдущих сезонах Ясмин ни разу не выигрывала в Риме больше одного матча.

Рыбакина

Елена тем временем в конце прошлого месяца провалила турнир в Мадриде.

В испанской столице чемпионка Уимблдона-2022 в первом же матче проиграла россиянке Анне Калинской (5:7, 6:4, 2:6).

Безусловно, это сенсация, но при этом многие были удивлены, что она приехала в Мадрид. Незадолго до этого Рыбакина получила травму спины.

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Представительница Казахстана не смогла доиграть матч против бразильянки Беатрис Хаддад-Майя во втором круге турнира в Штутгарте.

Прогноз и ставка

На Паолини в этом матче можно поставить за 4.45, победа Рыбакиной букмекеры предлагают за 1.21.

После предыдущего матча Елены прошло уже почти две недели. Вполне вероятно, что за это время она успела восстановиться. Во всяком случае, на этот раз ей должно быть заметно легче.

Ставка — победа Рыбакиной с форой по геймам (-5,5) за 1.92.