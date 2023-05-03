Испанка Сара Соррибес-Тормо и украинка Даяна Ястремская встретятся в первом круге «челленджера» в испанском Реусе. Матч пройдет 03 мая, начало — в 12:30 мск. Соррибес-Тормо — Ястремская: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Сара Соррибес-Тормо

Испанская теннисистка постепенно крепнет, но она сейчас находится в праймовом возрасте для того, чтобы добиваться хоть каких-то побед.

На грунте она выглядит более, чем состоятельно, а с такими ничего не показывающими в последнее время соперницами, как Ястремская, испанка будет чувствовать себя, как рыба в воде.

Все прогнозы на теннис

Соррибес-Тормо будет применять весь арсенал действий, чтобы «прибить» украинку с первых геймов матча, а родной грунт должен придать ещё больше уверенности.

Даяна Ястремская

У украинской девушки давно есть проблемы с достижением результата даже на не самых престижных соревнованиях. В поединке против Соррибес-Тормо ей будет крайне некомфортно, поскольку испанка до победного может колотить мячи на чужую половину корта.

Сейчас у Даяны все компоненты по игре просели, поэтому есть повод беспокоиться за состоятельность игры украинской спортсменки в предстоящем поединке.

Если Ястремской не удастся с первых геймов поединка держать баланс в сете, то все может закончиться разгромным поражением славянской теннисистки.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в испанскую теннисистку в этом поединке: победа Соррибес-Тормо — 1.49, победа Ястремской — 2.61.

Прогноз: Испанская девушка сыграет мощно и просто разгромит свою соперницу.

Ставка: Ф1 (-5) за 1.94.

Альтернативный прогноз: Несмотря на то, что Ястремская обыгрывала испанку два года назад. Баланс сил на сегодня значительно разнится.

Альтернативная ставка: ТМ 19 с коэффициентом 1.83.