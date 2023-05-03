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    Испанка окажется сильнее в этом противостоянии?

    Соррибес-Тормо — Ястремская. Прогноз, ставка на матч первого круга в Реусе, 03 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на Соррибес-Тормо — Ястремская
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    Сара Соррибес-Тормо
    Испанка Сара Соррибес-Тормо и украинка Даяна Ястремская встретятся в первом круге «челленджера» в испанском Реусе. Матч пройдет 03 мая, начало — в 12:30 мск. Соррибес-Тормо — Ястремская: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Сара Соррибес-Тормо

    Испанская теннисистка постепенно крепнет, но она сейчас находится в праймовом возрасте для того, чтобы добиваться хоть каких-то побед.

    На грунте она выглядит более, чем состоятельно, а с такими ничего не показывающими в последнее время соперницами, как Ястремская, испанка будет чувствовать себя, как рыба в воде.

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    Соррибес-Тормо будет применять весь арсенал действий, чтобы «прибить» украинку с первых геймов матча, а родной грунт должен придать ещё больше уверенности.

    Даяна Ястремская

    У украинской девушки давно есть проблемы с достижением результата даже на не самых престижных соревнованиях. В поединке против Соррибес-Тормо ей будет крайне некомфортно, поскольку испанка до победного может колотить мячи на чужую половину корта.

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    Сейчас у Даяны все компоненты по игре просели, поэтому есть повод беспокоиться за состоятельность игры украинской спортсменки в предстоящем поединке.

    Если Ястремской не удастся с первых геймов поединка держать баланс в сете, то все может закончиться разгромным поражением славянской теннисистки.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в испанскую теннисистку в этом поединке: победа Соррибес-Тормо — 1.49, победа Ястремской — 2.61.

    Прогноз: Испанская девушка сыграет мощно и просто разгромит свою соперницу.

    Ставка: Ф1 (-5) за 1.94.

    Альтернативный прогноз: Несмотря на то, что Ястремская обыгрывала испанку два года назад. Баланс сил на сегодня значительно разнится.

    Альтернативная ставка: ТМ 19 с коэффициентом 1.83.

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    Соррибес-Тормо — Ястремская: прогноз, ставка (1.94), статистика, коэффициенты матча 03.05.2023. Прогнозы на теннис. Испанка окажется сильнее в этом противостоянии?
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