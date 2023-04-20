Норвежец Каспер Рууд сыграет против аргентинца Франсиско Серундоло в третьем круге турнира в Барселоне. Матч пройдет 20 апреля, начало — в 18:30 мск. Рууд — Серундоло: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Рууд

Каспер начал турнир с победы над Беном Шелтоном — 6:2, 7:6. Первую партию американец отдал почти без борьбы, тогда как во второй на корте была абсолютно равная игра.

Рууд взял реванш у Шелтона за прошлогоднее поражение в Цинциннати. Интересно, что Бен тогда находился за пределами топ-200.

На прошлой неделе Рууд слабо выступил в Монте-Карло. После непростого матча с Ботиком ван де Зандшульпом финалист Ролан Гаррос-2022 неожиданно проиграл Яну-Леннарду Штруффу.

Зато перед этим Каспер взял первый титул в сезоне, выиграв турнир в португальском Эшториле.

В прошлом году Рууд дошел в Барселоне до четвертьфинала.

Серундоло

Франсиско в первом матче одержал разгромную победу над итальянцем Франческо Пассаро — 6:2, 6:2.

Примечательно, что в этом году аргентинский теннисист не выиграл ни одного матча только в Сантьяго (Чили), где сразу же уступил Томасу Этчеверри.

Все прогнозы на теннис

На «Мастерсе» в Монте-Карло Серундоло стартовал с классной победы над британцем Кэмероном Норри (6:3, 6:4), после чего проиграл Маттео Берреттини (7:5, 6:7, 4:6). В первом сете против итальянца Франсиско уступал 0:5, но в итоге выиграл партию.

Главным достижением Серундоло в текущем сезоне пока что остается выход в четвертьфинал «Мастерса» в Майами.

Прогноз и ставка

На Рууда в этом матче можно поставить за 1.37, победу Серундоло букмекеры предлагают за 3.10.

В прошлом году Каспер уверенно переиграл Франсиско в Майами, но через несколько месяцев аргентинец взял реванш на грунте в Бостаде.

И в предстоящем матче у норвежца, скорее всего, снова будут проблемы. Серундоло все-таки тоже отлично играет на грунте.

Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.54.

Также можно рассмотреть ставку на тотал геймов больше 21,5 за 1.92.