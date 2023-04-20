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    Рууд снова проиграет Серундоло на грунте?

    Рууд — Серундоло. Прогноз (к. 2.54) и ставки на турнир в Барселоне 20 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на Рууд — Серундоло
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    Каспер Рууд
    Норвежец Каспер Рууд сыграет против аргентинца Франсиско Серундоло в третьем круге турнира в Барселоне. Матч пройдет 20 апреля, начало — в 18:30 мск. Рууд — Серундоло: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Барселона. Мужчины 20 Апреля 2023 года

    Рууд

    Каспер начал турнир с победы над Беном Шелтоном — 6:2, 7:6. Первую партию американец отдал почти без борьбы, тогда как во второй на корте была абсолютно равная игра.

    Рууд взял реванш у Шелтона за прошлогоднее поражение в Цинциннати. Интересно, что Бен тогда находился за пределами топ-200.

    На прошлой неделе Рууд слабо выступил в Монте-Карло. После непростого матча с Ботиком ван де Зандшульпом финалист Ролан Гаррос-2022 неожиданно проиграл Яну-Леннарду Штруффу.

    Зато перед этим Каспер взял первый титул в сезоне, выиграв турнир в португальском Эшториле.

    В прошлом году Рууд дошел в Барселоне до четвертьфинала.

    Серундоло

    Франсиско в первом матче одержал разгромную победу над итальянцем Франческо Пассаро — 6:2, 6:2.

    Примечательно, что в этом году аргентинский теннисист не выиграл ни одного матча только в Сантьяго (Чили), где сразу же уступил Томасу Этчеверри.

    Все прогнозы на теннис

    На «Мастерсе» в Монте-Карло Серундоло стартовал с классной победы над британцем Кэмероном Норри (6:3, 6:4), после чего проиграл Маттео Берреттини (7:5, 6:7, 4:6). В первом сете против итальянца Франсиско уступал 0:5, но в итоге выиграл партию.

    Главным достижением Серундоло в текущем сезоне пока что остается выход в четвертьфинал «Мастерса» в Майами.

    Прогноз и ставка

    На Рууда в этом матче можно поставить за 1.37, победу Серундоло букмекеры предлагают за 3.10.

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    В прошлом году Каспер уверенно переиграл Франсиско в Майами, но через несколько месяцев аргентинец взял реванш на грунте в Бостаде.

    И в предстоящем матче у норвежца, скорее всего, снова будут проблемы. Серундоло все-таки тоже отлично играет на грунте.

    Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.54.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал геймов больше 21,5 за 1.92.

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    Рууд — Серундоло: прогноз, ставка (2.54), статистика, коэффициенты матча 20.04.2023. Прогнозы на теннис. Рууд снова проиграет Серундоло на грунте?
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