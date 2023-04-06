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    Алис продлит серию поражений Баутисты-Агута?

    Баутиста-Агут — Алис. Прогноз (к. 2.38) и ставки на турнир в Эшториле 6 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на Баутиста-Агут — Алис
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    Роберто Баутиста-Агут
    Испанец Роберто Баутиста-Агут сыграет против француза Кентена Алиса во втором круге турнира в Эшториле (Португалия). Матч пройдет 6 апреля, начало — в 14:00 мск. Баутиста-Агут — Алис: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Эшторил. Мужчины 06 Апреля 2023 года

    Баутиста-Агут

    Роберто здорово провел первый месяц нового сезона, дошел до финала в Аделаиде, чуть позже до четвертого круга на Открытом чемпионате Австралии, но потом что-то явно пошло не так.

    После австралийского мэйджора испанец выиграл лишь один матч, пройдя с горем пополам раунд в Дохе.

    На турнирах в Монпелье, Роттердаме, Индиан-Уэллсе и Майами Баутиста-Агут не одержал ни одной победы.

    Интересно, что в двух предыдущих матчах Роберто уступил Эмилю Руусувуори, при этом не взяв ни сета.

    В прошлом году Баутиста-Агут пропустил основную часть грунтового сезона, но в июле ему удалось взять титул в Кицбюэле.

    Алис

    Кентен начал турнир с победу над португальцем Нуну Боржесом, который считался фаворитов.

    При этом французу хватило двух сетов для выхода в следующий раунд — 6:3, 6:4.

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    Кентен шикарно провел геймы на собственной подаче, не позволив сопернику взять на приеме хотя бы один гейм.

    В конце прошлого месяца Алис дошел до четвертого круга на «Мастерсе» в Майами. Дальше его не пустил Даниил Медведев.

    Прогноз и ставка

    На Баутисту-Агута в этом матче можно поставить за 1.58, победу Алиса букмекеры предлагают за 2.38.

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    Еще одно поражение испанца вряд ли станет для кого-то большим сюрпризом. Француз действительно не очень приятный соперник, в чем не так давно лично убедились такие игроки, как Алекс Де Минаур и Маккензи Макдональд, а также Руусувуори, который в прошлом месяце дважды обыграл Баутисту-Агута.

    Ставка — победа Алиса за 2.38.

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    Баутиста-Агут — Алис: прогноз, ставка (2.38), статистика, коэффициенты матча 06.04.2023. Прогнозы на теннис. Алис продлит серию поражений Баутисты-Агута?
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