Испанец Роберто Баутиста-Агут сыграет против француза Кентена Алиса во втором круге турнира в Эшториле (Португалия). Матч пройдет 6 апреля, начало — в 14:00 мск. Баутиста-Агут — Алис: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Баутиста-Агут

Роберто здорово провел первый месяц нового сезона, дошел до финала в Аделаиде, чуть позже до четвертого круга на Открытом чемпионате Австралии, но потом что-то явно пошло не так.

После австралийского мэйджора испанец выиграл лишь один матч, пройдя с горем пополам раунд в Дохе.

На турнирах в Монпелье, Роттердаме, Индиан-Уэллсе и Майами Баутиста-Агут не одержал ни одной победы.

Интересно, что в двух предыдущих матчах Роберто уступил Эмилю Руусувуори, при этом не взяв ни сета.

В прошлом году Баутиста-Агут пропустил основную часть грунтового сезона, но в июле ему удалось взять титул в Кицбюэле.

Алис

Кентен начал турнир с победу над португальцем Нуну Боржесом, который считался фаворитов.

При этом французу хватило двух сетов для выхода в следующий раунд — 6:3, 6:4.

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Кентен шикарно провел геймы на собственной подаче, не позволив сопернику взять на приеме хотя бы один гейм.

В конце прошлого месяца Алис дошел до четвертого круга на «Мастерсе» в Майами. Дальше его не пустил Даниил Медведев.

Прогноз и ставка

На Баутисту-Агута в этом матче можно поставить за 1.58, победу Алиса букмекеры предлагают за 2.38.

Еще одно поражение испанца вряд ли станет для кого-то большим сюрпризом. Француз действительно не очень приятный соперник, в чем не так давно лично убедились такие игроки, как Алекс Де Минаур и Маккензи Макдональд, а также Руусувуори, который в прошлом месяце дважды обыграл Баутисту-Агута.

Ставка — победа Алиса за 2.38.