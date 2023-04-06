Баутиста-Агут
Роберто здорово провел первый месяц нового сезона, дошел до финала в Аделаиде, чуть позже до четвертого круга на Открытом чемпионате Австралии, но потом что-то явно пошло не так.
После австралийского мэйджора испанец выиграл лишь один матч, пройдя с горем пополам раунд в Дохе.
На турнирах в Монпелье, Роттердаме, Индиан-Уэллсе и Майами Баутиста-Агут не одержал ни одной победы.
Интересно, что в двух предыдущих матчах Роберто уступил Эмилю Руусувуори, при этом не взяв ни сета.
В прошлом году Баутиста-Агут пропустил основную часть грунтового сезона, но в июле ему удалось взять титул в Кицбюэле.
Алис
Кентен начал турнир с победу над португальцем Нуну Боржесом, который считался фаворитов.
При этом французу хватило двух сетов для выхода в следующий раунд — 6:3, 6:4.
Кентен шикарно провел геймы на собственной подаче, не позволив сопернику взять на приеме хотя бы один гейм.
В конце прошлого месяца Алис дошел до четвертого круга на «Мастерсе» в Майами. Дальше его не пустил Даниил Медведев.
Прогноз и ставка
На Баутисту-Агута в этом матче можно поставить за 1.58, победу Алиса букмекеры предлагают за 2.38.
Еще одно поражение испанца вряд ли станет для кого-то большим сюрпризом. Француз действительно не очень приятный соперник, в чем не так давно лично убедились такие игроки, как Алекс Де Минаур и Маккензи Макдональд, а также Руусувуори, который в прошлом месяце дважды обыграл Баутисту-Агута.
Ставка — победа Алиса за 2.38.