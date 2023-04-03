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    Фоньини снова проиграет?

    Джаннесси — Фоньини. Прогноз (к. 2.01) и ставки на турнир в Эшториле 3 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на Джаннесси — Фоньини
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    Фабио Фоньини
    Итальянцы Алессандро Джаннесси и Фабио Фоньини встретятся в первом круге турнира в Эшториле (Португалия). Матч пройдет 3 апреля, начало — в 18:30 мск. Джаннесси — Фоньини: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Эшторил. Мужчины 03 Апреля 2023 года
    A. Giannessi
  • Эшторил. Мужчины
    •  A. Giannessi 18:30 Фабио Фоньини Фабио Фоньини
  • Италия
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    Джаннесси

    Аллесандро находится за пределами топ-200 — на данный момент он занимает в рейтинге 224-е место.

    В контексте предстоящего матча важно отметить, что до сих пор в этом году Джаннесси почти все время играл на грунте.

    В конце марта итальянец стал победителем «челленджера» в хорватском Задаре. Кроме того, в начале сезона он дошел до полуфинала на двух турнирах в Тигре (Аргентина).

    В Эшториле Джаннесси пробился в основную сетку через квалификацию. Это будет его первый в сезоне турнир на уровне ATP 250.

    Фоньини

    Фабио слабо провел предыдущие три месяца. И сейчас уже можно говорить о том, что итальянец, по всей видимости, приближается к завершению карьеры.

    В этом году Фоньини провел восемь матчей, в которых одержал лишь одну победу.

    Бывшая девятая ракетка мира (сейчас — 97-й) смог пройти первый круг в Рио-де-Жанейро. А на остальных турнирах Фабио не выиграл ни одного матча.

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    При этом стоит добавить, что в Рио его остановил Карлос Алькарас — 7:6. 2:6, 4:6. Испанцу пришлось здорово понервничать в этой игре.

    В Индиан-Уэллсе Фоньини проиграл Бену Шелтону, а в Майами — Яну-Леннарду Штруффу.

    Прогноз и ставка

    На Джаннесси в этом матче можно поставить за 2.34, победу Фоньини букмекеры предлагают за 1.60.

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    В сезоне-2017 Фабио с трудом выиграл у Алессандро на турнире в Сан-Паулу — 7:6, 7:6. То есть Джаннесси играл абсолютно на равных даже против топового Фоньини.

    Вполне логично предположить, что Джаннесси может взять реванш, но ставки на исход все-таки лучше не трогать.

    Оптимальным вариантом будет ставка на тотал геймов больше 22,5 за 2.01.

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    Джаннесси — Фоньини: прогноз, ставка (2.01), статистика, коэффициенты матча 03.04.2023. Прогнозы на теннис. Фоньини снова проиграет?
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