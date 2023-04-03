Джаннесси
Аллесандро находится за пределами топ-200 — на данный момент он занимает в рейтинге 224-е место.
В контексте предстоящего матча важно отметить, что до сих пор в этом году Джаннесси почти все время играл на грунте.
В конце марта итальянец стал победителем «челленджера» в хорватском Задаре. Кроме того, в начале сезона он дошел до полуфинала на двух турнирах в Тигре (Аргентина).
В Эшториле Джаннесси пробился в основную сетку через квалификацию. Это будет его первый в сезоне турнир на уровне ATP 250.
Фоньини
Фабио слабо провел предыдущие три месяца. И сейчас уже можно говорить о том, что итальянец, по всей видимости, приближается к завершению карьеры.
В этом году Фоньини провел восемь матчей, в которых одержал лишь одну победу.
Бывшая девятая ракетка мира (сейчас — 97-й) смог пройти первый круг в Рио-де-Жанейро. А на остальных турнирах Фабио не выиграл ни одного матча.
При этом стоит добавить, что в Рио его остановил Карлос Алькарас — 7:6. 2:6, 4:6. Испанцу пришлось здорово понервничать в этой игре.
В Индиан-Уэллсе Фоньини проиграл Бену Шелтону, а в Майами — Яну-Леннарду Штруффу.
Прогноз и ставка
На Джаннесси в этом матче можно поставить за 2.34, победу Фоньини букмекеры предлагают за 1.60.
В сезоне-2017 Фабио с трудом выиграл у Алессандро на турнире в Сан-Паулу — 7:6, 7:6. То есть Джаннесси играл абсолютно на равных даже против топового Фоньини.
Вполне логично предположить, что Джаннесси может взять реванш, но ставки на исход все-таки лучше не трогать.
Оптимальным вариантом будет ставка на тотал геймов больше 22,5 за 2.01.