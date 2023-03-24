Россиянка Екатерина Александрова сыграет против американки Тейлор Таунсенд во втором круге престижного турнира в Майами. Матч пройдет 24 марта, начало — в 18:00 мск. Александрова — Таунсенд: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Александрова

Екатерина оказалась среди сеяных, благодаря чему стартует сразу со второго раунда.

После Открытого чемпионата Австралии, где она дошла до третьего раунда, Александрова до сих пор выступила лишь на трех турнирах.

И пока что можно сказать, что россиянка провалила первые месяцы нового сезона.

На недавнем турнире в Индиан-Уэллсе Александрова сразу же проиграла китаянке Ван Синьюй (2:6, 3:6).

В Дохе Екатерина разгромила Каролину Плишкову, после чего уступила Марии Саккари.

И еще одним разочарованием стало поражение от Ребеки Машаровой на старте турнире в австрийском Линце.

Таунсенд

Тейлор тоже пока нечем похвастаться в текущем сезоне. Более того, до турнира в Майами она выиграла лишь один матч на уровне основной сетки ATP.

На Открытом чемпионате Австралии американка прошла один раунд, выиграв у француженки Диан Парри.

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А в остальных случаях Таунсенд либо не прошла квалификацию, либо же уступила в первом круге.

В Майами Тейлор начала с победы над венгеркой Анной Бондар — 6:4, 6:0.

Прогноз и ставка

На Александрову в этом матче можно поставить за 1.48, победу Таунсенд букмекеры предлагают за 2.65.

В начале года Екатерина выиграла у американки во втором круге Australian Open.

Россиянка в том матче ужасно провела первую партию, но в итоге совершила камбэк — 1:6, 6:2, 6:3.

Скорее всего, Александрова снова обыграет Таунсенд, но не факт, что для выхода в следующий раунд ей будет достаточно двух партий.

Ставка — победа Александровой + тотал геймов больше 20,5 за 2.65.