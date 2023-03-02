Американец Тейлор Фриц сыграет против канадца Дениса Шаповалова во втором круге турнира в Акапулько (Мексика). Матч пройдет 2 марта, начало — в 04:30 мск. Фриц — Шаповалов: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Фриц

Тейлор начал турнир с волевой победы над Джоном Изнером — 3:6, 6:3, 6:4.

Соперник здорово держал подачу в первом сете, но на весь матч в таком темпе его не хватило.

Во второй и третьей партии Фриц сделал по брейку и ни разу не отдал свою подачу, благодаря чему и дожал Изнера.

В этом сезоне Фриц выиграл 13 из 16 матчей. А текущая победная серия американца составляет шесть матчей.

Шаповалов

Денис тем временем в первом круге одержал волевую победу над Миомиром Кецмановичем — 6:7, 6:0, 7:5.

Шаповалов здорово играл на приеме, реализовав семь из 12 брейк-пойнтов.

Канадец прервал серию из трех поражений. На Открытом чемпионате Австралии Шаповалов проиграл в третьем круге Хуберту Хуркачу, после чего не прошел ни одного раунда в Далласе и Делрей-Бич.

Все прогнозы на теннис

Два предыдущих поражения получились болезненными. Шаповалов сенсационно проиграл китайцу Ибину У и американцу Майклу Ммо.

Прогноз и ставка

На Фрица в этом матче можно поставить за 1.65, победу Шаповалова букмекеры предлагают за 2.24.

Денис выиграл шесть из восьми матчей против Тейлора. В прошлом году Шаповалов остановил Фрица на турнире в Вене. Правда, перед этим американец обыграл канадца в Токио. При этом в двух предыдущих матчах все решилось только в третьем сете.

Скорее всего, на этот раз теннисистам тоже не хватит двух партий.

Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.31.

Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 1.92.