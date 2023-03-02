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    Фрицу и Шаповалову снова понадобится дополнительный сет

    Фриц — Шаповалов. Прогноз (к. 2.31) и ставки на турнир в Акапулько 2 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на Фриц — Шаповалов
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    Денис Шаповалов
    Американец Тейлор Фриц сыграет против канадца Дениса Шаповалова во втором круге турнира в Акапулько (Мексика). Матч пройдет 2 марта, начало — в 04:30 мск. Фриц — Шаповалов: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Акапулько. Мужчины 02 Марта 2023 года

    Фриц

    Тейлор начал турнир с волевой победы над Джоном Изнером — 3:6, 6:3, 6:4.

    Соперник здорово держал подачу в первом сете, но на весь матч в таком темпе его не хватило.

    Во второй и третьей партии Фриц сделал по брейку и ни разу не отдал свою подачу, благодаря чему и дожал Изнера.

    В этом сезоне Фриц выиграл 13 из 16 матчей. А текущая победная серия американца составляет шесть матчей.

    Шаповалов

    Денис тем временем в первом круге одержал волевую победу над Миомиром Кецмановичем — 6:7, 6:0, 7:5.

    Шаповалов здорово играл на приеме, реализовав семь из 12 брейк-пойнтов.

    Канадец прервал серию из трех поражений. На Открытом чемпионате Австралии Шаповалов проиграл в третьем круге Хуберту Хуркачу, после чего не прошел ни одного раунда в Далласе и Делрей-Бич.

    Все прогнозы на теннис

    Два предыдущих поражения получились болезненными. Шаповалов сенсационно проиграл китайцу Ибину У и американцу Майклу Ммо.

    Прогноз и ставка

    На Фрица в этом матче можно поставить за 1.65, победу Шаповалова букмекеры предлагают за 2.24.

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    Денис выиграл шесть из восьми матчей против Тейлора. В прошлом году Шаповалов остановил Фрица на турнире в Вене. Правда, перед этим американец обыграл канадца в Токио. При этом в двух предыдущих матчах все решилось только в третьем сете.

    Скорее всего, на этот раз теннисистам тоже не хватит двух партий.

    Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.31.

    Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 1.92.

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    Фриц — Шаповалов: прогноз, ставка (2.31), статистика, коэффициенты матча 02.03.2023. Прогнозы на теннис. Фрицу и Шаповалову снова понадобится дополнительный сет
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