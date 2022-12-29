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    Сможет ли Бенчич обыграть Путинцеву?

    Бенчич — Путинцева. Прогноз (к. 2.60) и ставки на United Cup 29 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на Бенчич — Путинцева
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    Белинда Бенчич
    Швейцарка Белинда Бенчич сыграет против представительницы Казахстана Юлии Путинцевой в рамках группового этапа United Cup (Австралия). Матч пройдет 29 декабря, начало — в 12:00 мск. Бенчич — Путинцева: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Бенчич

    Бенчич в прошлом месяце помогла сборной Швейцарии стать победителем Кубка Билли Джин Кинг.

    Белинда выиграла все свои матчи, при этом не отдав ни сета. Швейцарка уверенно разобралась с Ясмин Паолини, Лейлой Фернандес, Каролиной Плишковой и Айлой Томлянович.

    Это было главное осеннее достижение Бенчич. Но помимо этого, также можно вспомнить выход в полуфинал турнира в Таллине.

    В августе Бенчич, занимающая в рейтинге 12-е место, дошла до четвертьфинала на престижном турнире в Торонто, а вскоре после этого выиграла два матча на Открытом чемпионате США.

    Путинцева

    Путинцева в августе дошла до четвертьфинала в Торонто, но после этого выиграла лишь один матч на уровне основной сетки WTA.

    На Открытом чемпионате США Юлия неожиданно легко разобралась с Амандой Анисимовой, но уже в следующем матче уступила немке Юле Нимайер.

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    В Цинциннати, Кливленде, Сан-Диего и Гвадалахаре Путинцева не прошла ни одного раунда.

    Путинцева занимает 51-е место в текущей версии рейтинга WTA.

    Прогноз и ставка

    На Бенчич в этом матче можно поставить за 1.35, победу Путинцевой букмекеры предлагают за 3.20.

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    У Бенчич до этого никогда не было простых матчей против Путинцевой. Более того, на данный момент счет в противостоянии 3-2 в пользу теннисистки из Казахстана.

    Пожалуй, ставки на исход в данном случае лучше не трогать. Не факт, что Белинда в первом же матче после перерыва сможет обыграть упертую соперницу.

    Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.60.

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    Бенчич — Путинцева: прогноз, ставка (2.60), статистика, коэффициенты матча 29.12.2022. Прогнозы на теннис. Сможет ли Бенчич обыграть Путинцеву?
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