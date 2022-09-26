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    Дрейпер обыграет Лайовича с крупным счетом?

    Дрейпер — Лайович. Прогноз (к. 2.00) и ставки на турнир в Софии 26 сентября 2022 года

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    Джек Дрейпер
    Британец Джек Дрейпер сыграет против серба Душана Лайовича в первом круге турнира в Софии (Болгария). Матч пройдет 26 сентября, начало — в 12:00 мск. Дрейпер — Лайович: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. София. Мужчины 26 Сентября 2022 года

    Дрейпер

    Дрейпер вполне достойно провел недавнюю серию турниров в Северной Америке, в том числе US Open.

    В Нью-Йорке Джек выиграл у Эмиля Руусувуори и Феликса Оже-Альяссима. В третьем раунде британец встречался с Кареном Хачановым, и здесь ему пришлось сняться из-за травмы по ходу третьего сета.

    Главным же достижением 20-летнего теннисиста стал выход в четвертьфинал «Мастерса» в Монреале. Во втором раунде он сенсационно выиграл у грека Стефаноса Циципаса. Хотя подобные победы со временем уже вряд ли будут кого-то удивлять.

    Еще два матча Дрейпер выиграл в Уинстон-Сейлеме. Во втором круге молодой британец разгромил экс-третью ракетку мира Доминика Тима.

    Лайович

    Лайович тем временем слабо выступил на американских турнирах. На «Мастерсе» в Цинциннати серб не прошел квалификацию, а в Уинстон-Сейлеме и на Открытом чемпионате США выбыл после первого раунда.

    На минувшей неделе Душан сыграл на «челленджере» в Генуе. И этот турнир стал еще одним подтверждением, что на грунте он играет значительно лучше, чем на харде. Лайович дошел до полуфинала, где уступил итальянцу Андреа Пеллегрино.

    Все прогнозы на теннис

    Лайович в текущем сезоне ни разу не выигрывал на харде больше одного матча на уровне основной сетки ATP.

    Прогноз и ставка

    На Дрейпера в этом матче можно поставить за 1.26, победу Лайовича букмекеры предлагают за 3.85.

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    Если британец в форме, предстоящий матч не станет для него большой проблемой. Лайович слабо играет на твердом покрытии.

    Ставка — победа Дрейпера с форой по геймам (-4,5) за 2.00.

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    Дрейпер — Лайович: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 26.09.2022. Прогнозы на теннис. Дрейпер обыграет Лайовича с крупным счетом?
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