Британец Джек Дрейпер сыграет против серба Душана Лайовича в первом круге турнира в Софии (Болгария). Матч пройдет 26 сентября, начало — в 12:00 мск. Дрейпер — Лайович: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Дрейпер

Дрейпер вполне достойно провел недавнюю серию турниров в Северной Америке, в том числе US Open.

В Нью-Йорке Джек выиграл у Эмиля Руусувуори и Феликса Оже-Альяссима. В третьем раунде британец встречался с Кареном Хачановым, и здесь ему пришлось сняться из-за травмы по ходу третьего сета.

Главным же достижением 20-летнего теннисиста стал выход в четвертьфинал «Мастерса» в Монреале. Во втором раунде он сенсационно выиграл у грека Стефаноса Циципаса. Хотя подобные победы со временем уже вряд ли будут кого-то удивлять.

Еще два матча Дрейпер выиграл в Уинстон-Сейлеме. Во втором круге молодой британец разгромил экс-третью ракетку мира Доминика Тима.

Лайович

Лайович тем временем слабо выступил на американских турнирах. На «Мастерсе» в Цинциннати серб не прошел квалификацию, а в Уинстон-Сейлеме и на Открытом чемпионате США выбыл после первого раунда.

На минувшей неделе Душан сыграл на «челленджере» в Генуе. И этот турнир стал еще одним подтверждением, что на грунте он играет значительно лучше, чем на харде. Лайович дошел до полуфинала, где уступил итальянцу Андреа Пеллегрино.

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Лайович в текущем сезоне ни разу не выигрывал на харде больше одного матча на уровне основной сетки ATP.

Прогноз и ставка

На Дрейпера в этом матче можно поставить за 1.26, победу Лайовича букмекеры предлагают за 3.85.

Если британец в форме, предстоящий матч не станет для него большой проблемой. Лайович слабо играет на твердом покрытии.

Ставка — победа Дрейпера с форой по геймам (-4,5) за 2.00.