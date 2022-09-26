Дрейпер
Дрейпер вполне достойно провел недавнюю серию турниров в Северной Америке, в том числе US Open.
В Нью-Йорке Джек выиграл у Эмиля Руусувуори и Феликса Оже-Альяссима. В третьем раунде британец встречался с Кареном Хачановым, и здесь ему пришлось сняться из-за травмы по ходу третьего сета.
Главным же достижением 20-летнего теннисиста стал выход в четвертьфинал «Мастерса» в Монреале. Во втором раунде он сенсационно выиграл у грека Стефаноса Циципаса. Хотя подобные победы со временем уже вряд ли будут кого-то удивлять.
Еще два матча Дрейпер выиграл в Уинстон-Сейлеме. Во втором круге молодой британец разгромил экс-третью ракетку мира Доминика Тима.
Лайович
Лайович тем временем слабо выступил на американских турнирах. На «Мастерсе» в Цинциннати серб не прошел квалификацию, а в Уинстон-Сейлеме и на Открытом чемпионате США выбыл после первого раунда.
На минувшей неделе Душан сыграл на «челленджере» в Генуе. И этот турнир стал еще одним подтверждением, что на грунте он играет значительно лучше, чем на харде. Лайович дошел до полуфинала, где уступил итальянцу Андреа Пеллегрино.
Лайович в текущем сезоне ни разу не выигрывал на харде больше одного матча на уровне основной сетки ATP.
Прогноз и ставка
На Дрейпера в этом матче можно поставить за 1.26, победу Лайовича букмекеры предлагают за 3.85.
Если британец в форме, предстоящий матч не станет для него большой проблемой. Лайович слабо играет на твердом покрытии.
Ставка — победа Дрейпера с форой по геймам (-4,5) за 2.00.