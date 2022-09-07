Россиянин Андрей Рублев сыграет против американца Фрэнсиса Тиафо в четвертьфинале Открытого чемпионата США. Матч пройдет 7 сентября в Нью-Йорке, начало — в 19:00 мск. Рублев — Тиафо: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Рублев

Рублев второй раз в сезоне и шестой раз в карьере вышел в четвертьфинал на турнире «Большого шлема».

В четвертом раунде Андрей выиграл у Кэмерона Норри — 6:4, 6:4, 6:4. И удивляет не сам факт победы россиянина, а то, насколько уверенно он этот сделал.

Рублев выглядел значительно свежее соперника, несмотря на то, что перед этим у него была сложнейшая пятисетовая игра против Дениса Шаповалова.

Рублеву понадобилось всего лишь два часа для победы над Норри. Матч совершенно не оправдал ожидания — британец оказался не готов к этой игре.

Тиафо

Тиафо второй раз добрался до четвертьфинала на «Большом шлеме». Впервые ему это удалось в сезоне-2019 на Australian Open.

На данный момент Тиафо автор, пожалуй, главной сенсации. В 1/8 финала американец сокрушил Рафаэля Надаля.

Надо признать, что Фрэнсис показал невероятный теннис, возможно, лучший в своей карьере. Во всяком случае, Надаль был бессилен в геймах на подаче соперника.

Все прогнозы на US Open

Удивительно опасная подача, шикарный форхэнд, очень своевременные укороченные удары — с такой игрой Тиафо легко может подняться даже в топ-10.

Прогноз и ставка

Букмекеры не видят фаворита в этом матче. На Рублева в этом матче можно поставить за 1.90, победу Тиафо предлагают за 1.94.

В прошлом году Андрей проиграл Фрэнсису в третьем круге американского мэйджора.

Россиянин тогда оказался не готов, прежде всего, психологически, тогда как Тиафо благодаря сумасшедшей поддержке трибун поймал кураж.

После этого Рублев уже успел взять реванш, обыграв Тиафо на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе.

Возможно, сейчас, сразу после победы Тиафо над Надалем, ставить на Рублева не совсем логично, но тут надо учитывать один важный момент. Такие игроки, как Тиафо, крайне редко способны стабильно играть на столь высоком уровне. Не факт, что против Рублева американец сыграет так же мощно, как с Надалем.

Ставка — победа Рублева за 1.90.