ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Саудовская Аравия на ЧМ-2018В ожидании ЧМ-2022. Орлы пустыни «МЮ» — «Арсенал» Возвращение «Большой двойки». У соперничества «МЮ» и «Арсенала» снова есть потенциал Артур МелоБлестящий, но травматичный. Артур в «Ливерпуле» — оправданный риск Клоппа
    Все новости спорта

    Тиафо снова остановит Рублева на US Open?

    Рублев — Тиафо. Прогноз (к. 1.90) и ставки на US Open 7 сентября 2022 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на US Open Прогнозы на Андрей Рублёв Прогнозы на Фрэнсис Тиафу Прогнозы на ATP
    Прогноз и ставки на Рублев — Тиафо
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Андрей Рублев
    Россиянин Андрей Рублев сыграет против американца Фрэнсиса Тиафо в четвертьфинале Открытого чемпионата США. Матч пройдет 7 сентября в Нью-Йорке, начало — в 19:00 мск. Рублев — Тиафо: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Теннис. US Open. Мужчины 07 Сентября 2022 года

    Рублев

    Рублев второй раз в сезоне и шестой раз в карьере вышел в четвертьфинал на турнире «Большого шлема».

    В четвертом раунде Андрей выиграл у Кэмерона Норри — 6:4, 6:4, 6:4. И удивляет не сам факт победы россиянина, а то, насколько уверенно он этот сделал.

    Рублев выглядел значительно свежее соперника, несмотря на то, что перед этим у него была сложнейшая пятисетовая игра против Дениса Шаповалова.

    Рублеву понадобилось всего лишь два часа для победы над Норри. Матч совершенно не оправдал ожидания — британец оказался не готов к этой игре.

    Тиафо

    Тиафо второй раз добрался до четвертьфинала на «Большом шлеме». Впервые ему это удалось в сезоне-2019 на Australian Open.

    На данный момент Тиафо автор, пожалуй, главной сенсации. В 1/8 финала американец сокрушил Рафаэля Надаля.

    Надо признать, что Фрэнсис показал невероятный теннис, возможно, лучший в своей карьере. Во всяком случае, Надаль был бессилен в геймах на подаче соперника.

    Все прогнозы на US Open

    Удивительно опасная подача, шикарный форхэнд, очень своевременные укороченные удары — с такой игрой Тиафо легко может подняться даже в топ-10.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры не видят фаворита в этом матче. На Рублева в этом матче можно поставить за 1.90, победу Тиафо предлагают за 1.94.

    40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    В прошлом году Андрей проиграл Фрэнсису в третьем круге американского мэйджора.

    Россиянин тогда оказался не готов, прежде всего, психологически, тогда как Тиафо благодаря сумасшедшей поддержке трибун поймал кураж.

    После этого Рублев уже успел взять реванш, обыграв Тиафо на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе.

    Возможно, сейчас, сразу после победы Тиафо над Надалем, ставить на Рублева не совсем логично, но тут надо учитывать один важный момент. Такие игроки, как Тиафо, крайне редко способны стабильно играть на столь высоком уровне. Не факт, что против Рублева американец сыграет так же мощно, как с Надалем.

    Ставка — победа Рублева за 1.90.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.77
  • Прогноз на матч Гауфф — Гарсия
  • Теннис
  • Завтра в 02:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Кирьос — Хачанов
  • Теннис
  • Завтра в 03:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Палмейрас — Атлетико Паранаэнсе
  • Футбол
  • Завтра в 03:30
    •  2.36
  • Прогноз на матч Кауно Жальгирис — Джюгас Тельшяй
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Локомотив — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Витязь — Барыс
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Завтра в 19:10
    •  1.90
  • Прогноз на матч СКА — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.80
  • Прогноз на матч Сочи — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Айнтрахт — Спортинг
  • Футбол
  • Завтра в 19:45
    •  2.80
  • Прогноз на матч Аякс — Рейнджерс
  • Футбол
  • Завтра в 19:45
    •  2.35
  • Прогноз на матч Паневежис — Ритеряй
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Лорьян — Лион
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Наполи — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Рублев — Тиафо: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 07.09.2022. Прогнозы на теннис. Тиафо снова остановит Рублева на US Open?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры