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    Гарсия впервые выйдет в четвертьфинал Уимблдона?

    Боузкова — Гарсия. Прогноз (к. 2.58) и ставки на Уимблдон 3 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на Боузкова — Гарсия
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    Каролин Гарсия
    Француженка Каролин Гарсия сыграет против чешки Мари Боузковой в четвертом раунде Уимблдона. Матч пройдет 3 июля, начало — в 13:00 мск. Боузкова — Гарсия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Уимблдон. Женщины 03 Июля 2022 года
    Мари Боузкова (Чехия)
  • Уимблдон. Женщины
    •  Мари Боузкова (Чехия) 13:00 Каролин Гарсия (Франция) Каролин Гарсия (Франция)
  • Уимблдон. Женщины
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    Боузкова

    Боузкова впервые в карьере дошла на Уимблдоне до четвертого раунда.

    Самым пока что сложным для чешской теннисистки был матч первого круга против Даниэль Коллинс. Мари отдала первый сет, а в решающем проигрывала 0:2 с брейком, но в итоге совершила камбэк.

    После этого Боузкова одержала две разгромные победы. 66-я ракетка мира обыграла американок Энн Ли и Алисон Риске.

    Перед британским мэйджором Боузкова провела лишь матч на траве, в котором уступила американке Шелби Роджерс.

    Гарсия

    Гарсия тем временем впервые с 2020 года во вторую неделю на турнире «Большого шлема».

    В третьем раунде француженка выиграла на двух тай-брейках у китаянки Чжан Шуай.

    Но самой пока что обсуждаемой стала победа Каролин над Эммой Радукану. Вопреки прогнозам, талантливая британка взяла лишь шесть геймов.

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    При этом в первом круге экс-четвертая ракетка мира одержала волевую победу над японкой Юрико Миядзаки.

    Победная серия Гарсии составляет уже восемь матчей. Перед Уимблдоном она выиграла турнир в Бад-Хомбурге.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают, что у теннисисток равные шансы на победу в предстоящем матче. И на Боузкову, и на Гарсию можно поставить за 1.94.

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    В прошлом году Мари разгромила француженку на траве Бирмингеме — 6:3, 6:0. Вряд ли Гарсия забыла про этот матч. Понятно, что теперь Каролин настроена на реванш, который может обеспечить ей выход в четвертьфинал Уимблдона.

    И все-таки назвать ставку на победу Гарсии оптимальным вариантом очень сложно.

    Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.58.

    Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 2.38.

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    Боузкова — Гарсия: прогноз, ставка (), статистика, коэффициенты матча 03.07.2022. Прогнозы на теннис. Гарсия впервые выйдет в четвертьфинал Уимблдона?
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