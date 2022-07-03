Боузкова
Боузкова впервые в карьере дошла на Уимблдоне до четвертого раунда.
Самым пока что сложным для чешской теннисистки был матч первого круга против Даниэль Коллинс. Мари отдала первый сет, а в решающем проигрывала 0:2 с брейком, но в итоге совершила камбэк.
После этого Боузкова одержала две разгромные победы. 66-я ракетка мира обыграла американок Энн Ли и Алисон Риске.
Перед британским мэйджором Боузкова провела лишь матч на траве, в котором уступила американке Шелби Роджерс.
Гарсия
Гарсия тем временем впервые с 2020 года во вторую неделю на турнире «Большого шлема».
В третьем раунде француженка выиграла на двух тай-брейках у китаянки Чжан Шуай.
Но самой пока что обсуждаемой стала победа Каролин над Эммой Радукану. Вопреки прогнозам, талантливая британка взяла лишь шесть геймов.
При этом в первом круге экс-четвертая ракетка мира одержала волевую победу над японкой Юрико Миядзаки.
Победная серия Гарсии составляет уже восемь матчей. Перед Уимблдоном она выиграла турнир в Бад-Хомбурге.
Прогноз и ставка
Букмекеры считают, что у теннисисток равные шансы на победу в предстоящем матче. И на Боузкову, и на Гарсию можно поставить за 1.94.
В прошлом году Мари разгромила француженку на траве Бирмингеме — 6:3, 6:0. Вряд ли Гарсия забыла про этот матч. Понятно, что теперь Каролин настроена на реванш, который может обеспечить ей выход в четвертьфинал Уимблдона.
И все-таки назвать ставку на победу Гарсии оптимальным вариантом очень сложно.
Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.58.
Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 2.38.