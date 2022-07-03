Француженка Каролин Гарсия сыграет против чешки Мари Боузковой в четвертом раунде Уимблдона. Матч пройдет 3 июля, начало — в 13:00 мск. Боузкова — Гарсия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Боузкова

Боузкова впервые в карьере дошла на Уимблдоне до четвертого раунда.

Самым пока что сложным для чешской теннисистки был матч первого круга против Даниэль Коллинс. Мари отдала первый сет, а в решающем проигрывала 0:2 с брейком, но в итоге совершила камбэк.

После этого Боузкова одержала две разгромные победы. 66-я ракетка мира обыграла американок Энн Ли и Алисон Риске.

Перед британским мэйджором Боузкова провела лишь матч на траве, в котором уступила американке Шелби Роджерс.

Гарсия

Гарсия тем временем впервые с 2020 года во вторую неделю на турнире «Большого шлема».

В третьем раунде француженка выиграла на двух тай-брейках у китаянки Чжан Шуай.

Но самой пока что обсуждаемой стала победа Каролин над Эммой Радукану. Вопреки прогнозам, талантливая британка взяла лишь шесть геймов.

Все прогнозы на Уимблдон

При этом в первом круге экс-четвертая ракетка мира одержала волевую победу над японкой Юрико Миядзаки.

Победная серия Гарсии составляет уже восемь матчей. Перед Уимблдоном она выиграла турнир в Бад-Хомбурге.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают, что у теннисисток равные шансы на победу в предстоящем матче. И на Боузкову, и на Гарсию можно поставить за 1.94.

В прошлом году Мари разгромила француженку на траве Бирмингеме — 6:3, 6:0. Вряд ли Гарсия забыла про этот матч. Понятно, что теперь Каролин настроена на реванш, который может обеспечить ей выход в четвертьфинал Уимблдона.

И все-таки назвать ставку на победу Гарсии оптимальным вариантом очень сложно.

Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.58.

Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 2.38.