Боузкова
Боузкова выиграла в Мадриде уже четыре матча. Мари попала в основную сетку по итогам в квалификации, в которой обыграл Феону Феррро и Данку Ковинич.
В первом круге Боузкова обыграла Каролину Плишкову. Примечательно, что для победы над экс-первой ракеткой мира ей хватило двух сетов.
А во втором раунде у Мари был драматичный матч против Даяны Ястремской. Во втором сете чешская теннисистка отыграла матчбол, после чего дожала соперницу на тай-брейке. И это, похоже, стало большим психологическим ударом для украинки — решающую партию Боузкова забрала со счетом 6:1.
Также стоит отметить, что на турнире в Стамбуле Боузкова в первом круге проиграла россиянке Варваре Грачевой.
Александрова
Александрова тоже попала в основную сетку из квалификации. В отборе россиянка спокойно выиграла у Тамары Корпач и Клары Бюрель.
В первом раунде Екатерина выиграла у Алены Остапенко, которая, как известно, в 2017 году стала чемпионкой «Ролан Гаррос».
После этого Александрова одержала победу над Нурией Парризас-Диас. Матч, конечно, нельзя назвать простым, но и здесь ей хватило двух сетов. Российская теннисистка на этот раз отлично играла на приеме, сумев сделать четыре брейка.
Прогноз и ставка
На Боузкову в этом матче можно поставить за 2.71, победу Александровой букмекеры предлагают за 1.51.
Екатерина действительно умеет здорово играть на грунте, но уверенности в том, что она обязательно выиграет в предстоящем матче, все равно нет. Хотя, казалось бы, соперница не самая именитая. Но Боузкова на самом деле тоже способна удивлять.
Скорее всего, будет затяжная, очень напряженная игра. А в плане исхода — шансы 50 на 50.
Ставка — общий тотал геймов больше 21,0 за 1.92.