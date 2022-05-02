ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ливерпуль» продолжает борьбу за четыре трофея«Ливерпуль» освежил силы на пути к беспрецедентному успеху «Спартак»«Спартак» не может — Соболев поможет. Волевая победа команды Ваноли Тайсон ФьюриФьюри уничтожил Уайта. “Цыганский король” обязан объединить все пояса и стать абсолютным чемпионом
  • 20:59
    • ЦСКА проиграл «Ахмату» в Грозном
  • 18:03
    • «Челси» на выезде проиграл «Эвертону»
  • 16:04
    • Дубль Соболева принес «Спартаку» волевую победу над «Крыльями Советов»
  • 21:07
    • «Интер» обыграл «Удинезе» и приблизился к «Милану» в Серии А
  • 20:29
    • «Арсенал» взял верх над «Вест Хэмом»
  • 20:16
    • Газизов: Если «Уфа» вылетит из РПЛ, клуб перестанет существовать
  • 19:25
    • Сборная Чехии выиграла домашний этап Евротура
    Все новости спорта

    Александрова выйдет в четвертьфинал в Мадриде?

    Боузкова — Александрова. Прогноз (к. 1.92) и ставки на турнир в Мадриде 2 мая 2022 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA Прогнозы на Екатерина Александрова
    Прогноз и ставки на Боузкова — Александрова
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Екатерина Александрова
    Россиянка Екатерина Александрова сыграет против чешской теннисистки Мари Боузковой в третьем раунде турнира в Мадриде. Матч пройдет 2 мая, начало — в 12:00 мск. Боузкова — Александрова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Боузкова

    Боузкова выиграла в Мадриде уже четыре матча. Мари попала в основную сетку по итогам в квалификации, в которой обыграл Феону Феррро и Данку Ковинич.

    В первом круге Боузкова обыграла Каролину Плишкову. Примечательно, что для победы над экс-первой ракеткой мира ей хватило двух сетов.

    А во втором раунде у Мари был драматичный матч против Даяны Ястремской. Во втором сете чешская теннисистка отыграла матчбол, после чего дожала соперницу на тай-брейке. И это, похоже, стало большим психологическим ударом для украинки — решающую партию Боузкова забрала со счетом 6:1.

    Также стоит отметить, что на турнире в Стамбуле Боузкова в первом круге проиграла россиянке Варваре Грачевой.

    Александрова

    Александрова тоже попала в основную сетку из квалификации. В отборе россиянка спокойно выиграла у Тамары Корпач и Клары Бюрель.

    В первом раунде Екатерина выиграла у Алены Остапенко, которая, как известно, в 2017 году стала чемпионкой «Ролан Гаррос».

    Все прогнозы на теннис

    После этого Александрова одержала победу над Нурией Парризас-Диас. Матч, конечно, нельзя назвать простым, но и здесь ей хватило двух сетов. Российская теннисистка на этот раз отлично играла на приеме, сумев сделать четыре брейка.

    Прогноз и ставка

    На Боузкову в этом матче можно поставить за 2.71, победу Александровой букмекеры предлагают за 1.51.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet

    Екатерина действительно умеет здорово играть на грунте, но уверенности в том, что она обязательно выиграет в предстоящем матче, все равно нет. Хотя, казалось бы, соперница не самая именитая. Но Боузкова на самом деле тоже способна удивлять.

    Скорее всего, будет затяжная, очень напряженная игра. А в плане исхода — шансы 50 на 50.

    Ставка — общий тотал геймов больше 21,0 за 1.92.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.37
  • Прогноз на матч Виннипег — Сиэтл
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Рома — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.75
  • Прогноз на матч Рома — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.86
  • Прогноз на матч Барселона — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Мемфис Гриззлис — Голден Стэйт Уорриорз
  • Баскетбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Лос-Анжелес — Миннесота Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 05:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Азаренко — Анисимова
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Шахтер Караганда — Тобол
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Кайрат — Кызыл-Жар
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Шахтер Солигорск — Гомель
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.49
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — Нижний Новгород
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.58
  • Прогноз на матч Динамо Минск — БАТЭ
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Фулхэм — Лутон
  • Футбол
  • Завтра в 19:15
    •  2.12
  • Прогноз на матч Леганес — Уэска
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Боузкова — Александрова: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 02.05.2022. Прогнозы на теннис. Александрова выйдет в четвертьфинал в Мадриде?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры