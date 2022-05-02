Россиянка Екатерина Александрова сыграет против чешской теннисистки Мари Боузковой в третьем раунде турнира в Мадриде. Матч пройдет 2 мая, начало — в 12:00 мск. Боузкова — Александрова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Боузкова

Боузкова выиграла в Мадриде уже четыре матча. Мари попала в основную сетку по итогам в квалификации, в которой обыграл Феону Феррро и Данку Ковинич.

В первом круге Боузкова обыграла Каролину Плишкову. Примечательно, что для победы над экс-первой ракеткой мира ей хватило двух сетов.

А во втором раунде у Мари был драматичный матч против Даяны Ястремской. Во втором сете чешская теннисистка отыграла матчбол, после чего дожала соперницу на тай-брейке. И это, похоже, стало большим психологическим ударом для украинки — решающую партию Боузкова забрала со счетом 6:1.

Также стоит отметить, что на турнире в Стамбуле Боузкова в первом круге проиграла россиянке Варваре Грачевой.

Александрова

Александрова тоже попала в основную сетку из квалификации. В отборе россиянка спокойно выиграла у Тамары Корпач и Клары Бюрель.

В первом раунде Екатерина выиграла у Алены Остапенко, которая, как известно, в 2017 году стала чемпионкой «Ролан Гаррос».

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После этого Александрова одержала победу над Нурией Парризас-Диас. Матч, конечно, нельзя назвать простым, но и здесь ей хватило двух сетов. Российская теннисистка на этот раз отлично играла на приеме, сумев сделать четыре брейка.

Прогноз и ставка

На Боузкову в этом матче можно поставить за 2.71, победу Александровой букмекеры предлагают за 1.51.

Екатерина действительно умеет здорово играть на грунте, но уверенности в том, что она обязательно выиграет в предстоящем матче, все равно нет. Хотя, казалось бы, соперница не самая именитая. Но Боузкова на самом деле тоже способна удивлять.

Скорее всего, будет затяжная, очень напряженная игра. А в плане исхода — шансы 50 на 50.

Ставка — общий тотал геймов больше 21,0 за 1.92.