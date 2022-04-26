Макдональд
У Макдональда пока не было каких-то серьезных успехов на грунте. Более того, пока что ему удалось выиграть на этом покрытии лишь один матч.
В Барселоне на прошлой неделе американец кое-как выиграл у француза Уго Гренье. В третьем сете Маккензи дожал соперника из второй сотни рейтинга только на тай-брейке.
В Хьюстоне Макдональд вылетел после первого круга, проиграв Нику Кирьосу.
Ивашко
Похожие результаты и у Ивашко. Правда, соперники у белоруса были куда серьезнее, чем у Макдональда.
На «Мастерсе» в Монте-Карло Илья проиграл в первом круге итальянцу Лоренцо Сонего, который действительно был заметно лучше.
В Барселоне Ивашко в первом же матче одержал победу над Педро Мартинесом. И это почти сенсация, испанец все-таки довольно опасен на грунте.
Но уже в следующем раунде белоруса ждала встреча со Стефаносом Циципасом. Грек выиграл, но Ивашко при этом сумел взять второй сет.
Прогноз и ставка
На Макдональда в этом матче можно поставить за 2.55, победу Ивашко букмекеры предлагают за 1.54.
В прошлом году белорус дважды выиграл у Маккензи на грунте — в Мюнхене и Женеве. И предстоящий матч вряд ли станет исключением. Американец банально хуже играет на этом покрытии.
Ставка — победа Ивашко в двух сетах за 2.19.