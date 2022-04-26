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    Ивашко обыграет Макдональда в двух сетах?

    Макдональд — Ивашко. Прогноз (к. 2.19) и ставки на турнир в Мюнхене 26 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на Макдональд — Ивашко
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    Илья Ивашко
    Белорус Илья Ивашко сыграет против американца Маккензи Макдональда в первом круге турнира в Мюнхене. Матч пройдет 26 апреля, начало — в 12:00 мск. Макдональд — Ивашко: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Мюнхен. Мужчины 26 Апреля 2022 года

    Макдональд

    У Макдональда пока не было каких-то серьезных успехов на грунте. Более того, пока что ему удалось выиграть на этом покрытии лишь один матч.

    В Барселоне на прошлой неделе американец кое-как выиграл у француза Уго Гренье. В третьем сете Маккензи дожал соперника из второй сотни рейтинга только на тай-брейке.

    В Хьюстоне Макдональд вылетел после первого круга, проиграв Нику Кирьосу.

    Ивашко

    Похожие результаты и у Ивашко. Правда, соперники у белоруса были куда серьезнее, чем у Макдональда.

    На «Мастерсе» в Монте-Карло Илья проиграл в первом круге итальянцу Лоренцо Сонего, который действительно был заметно лучше.

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    В Барселоне Ивашко в первом же матче одержал победу над Педро Мартинесом. И это почти сенсация, испанец все-таки довольно опасен на грунте.

    Но уже в следующем раунде белоруса ждала встреча со Стефаносом Циципасом. Грек выиграл, но Ивашко при этом сумел взять второй сет.

    Прогноз и ставка

    На Макдональда в этом матче можно поставить за 2.55, победу Ивашко букмекеры предлагают за 1.54.

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    В прошлом году белорус дважды выиграл у Маккензи на грунте — в Мюнхене и Женеве. И предстоящий матч вряд ли станет исключением. Американец банально хуже играет на этом покрытии.

    Ставка — победа Ивашко в двух сетах за 2.19.

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    Макдональд — Ивашко: прогноз, ставка (2.19), статистика, коэффициенты матча 26.04.2022. Прогнозы на теннис. Ивашко обыграет Макдональда в двух сетах?
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