Россиянин Андрей Рублев сыграет против серба Новака Джоковича в финале турнира в Белграде. Матч пройдет 24 апреля, начало — в 14:00 мск. Джокович — Рублев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Джокович

Джокович впервые в сезоне дошел до финала. Правда, это всего лишь третий турнир для серба в этом году. В феврале Новак вылетел после четвертьфинала в Дубае, а в первой половине апреля провалил «Мастерс» в Монте-Карло, не выиграв там ни одного матча.

В Белграде Джокович тоже поначалу совершенно не впечатлял, но ближе к концу недели разыгрался.

В субботу Новак одержал волевую победу над Кареном Хачановым. Серб не очень хорошо провел первый сет, но начиная со второй партии играл почти идеально — 4:6, 6:1, 6:2.

По аналогичному сценарию прошел и матч против Миомира Кецмановича в четвертьфинале. Функционально Джокович, по всей видимости, готов почти на сто процентов.

Рублев

Рублев тем временем в полуфинале без особых усилий обыграл Фабио Фоньини. Это был самый простой матч для Андрея на турнире в Белграде.

Итальянец почти не сопротивлялся, о чем свидетельствует даже счет — 6:2, 6:2.

Все прогнозы на теннис

В четвертьфинале Рублев не менее уверенно выиграл у японца Таро Даниэля, взявший лишь на два гейма больше, чем Фоньини.

Рублев вышел в третий финал в текущем сезоне.

Прогноз и ставка

На Джоковича в этом матче можно поставить за 1.41, победу Рублева букмекеры предлагают за 3.10.

В конце прошлого года Новак разгромил Андрея на Итоговом турнире. Тогда россиянин оказался совершенно не готов противостоять первой ракетке мира.

На этот раз должно быть полегче, но есть опасение, что на первый план в этом финале выйдет психологический аспект. И тут явное преимущество, безусловно, у Джоковича. Как ни странно, но именно финальный матч может получиться самым простым для серба на домашнем турнире.

Ставка — победа Джоковича в двух сетах за 1.99.