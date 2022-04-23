Россиянин Андрей Рублев сыграет против итальянца Фабио Фоньини в полуфинале турнира в Белграде. Матч пройдет 23 апреля, начало — в 16:30 мск. Фоньини — Рублев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Фоньини

Фоньини начал турнир с победы над Марко Чеккинато. Фабио проиграл первый сет, но потом очень легко забрал следующие две партии.

Во втором раунде 34-летний итальянец разгромил словенца Аляжа Бедене. Серьезного сопротивления со стороны соперника здесь не было.

Встреча с Оскаром Отте в четвертьфинале получилась гораздо напряженнее, но Фоньини снова выиграл в двух сетах.

Фоньини повторил свой лучший результат в сезоне. В феврале он дошел до полуфинала в Рио-де-Жанейро.

Рублев

Рублев попал в число сеяных, благодаря чему начал сразу со второго круга. В стартовом матче Андрею пришлось помучиться в матче с Иржи Лехечкой. Здесь самыми сложными были первые два сета. Переломным моментом стал тай-брейк второй партии, после этого россиянин спокойно довел дело до победы.

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В четвертьфинале Рублев спокойно выиграл у Таро Даниэля. Матч против японца получился гораздо проще, чем ожидалось. У Таро за всю игру был лишь один брейк-пойнт, который он не реализовал.

Рублев пятый раз в сезоне дошел до полуфинала.

Прогноз и ставка

На Фоньини в этом матче можно поставить за 3.10, победу Рублева букмекеры предлагают за 1.41.

Интересно, что в этом противостоянии счет на данный момент 5-4 в пользу итальянца. Но акцент надо делать, в первую очередь, на том, что в прошлом году Андрей трижды выиграл у Фабио.

Против топового Рублева Фоньини сложно играть, это факт. Если россиянин не будет много ошибаться на своей подаче, то ему вполне может хватить двух сетов для победы.

Ставка — Рублев выиграет в двух сетах за 1.98.