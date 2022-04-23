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    Рублев проиграет Фоньини?

    Фоньини — Рублев. Прогноз (к. 1.98) и ставки на турнир в Белграде 23 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на Фоньини — Рублев
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    Андрей Рублев
    Россиянин Андрей Рублев сыграет против итальянца Фабио Фоньини в полуфинале турнира в Белграде. Матч пройдет 23 апреля, начало — в 16:30 мск. Фоньини — Рублев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Фоньини

    Фоньини начал турнир с победы над Марко Чеккинато. Фабио проиграл первый сет, но потом очень легко забрал следующие две партии.

    Во втором раунде 34-летний итальянец разгромил словенца Аляжа Бедене. Серьезного сопротивления со стороны соперника здесь не было.

    Встреча с Оскаром Отте в четвертьфинале получилась гораздо напряженнее, но Фоньини снова выиграл в двух сетах.

    Фоньини повторил свой лучший результат в сезоне. В феврале он дошел до полуфинала в Рио-де-Жанейро.

    Рублев

    Рублев попал в число сеяных, благодаря чему начал сразу со второго круга. В стартовом матче Андрею пришлось помучиться в матче с Иржи Лехечкой. Здесь самыми сложными были первые два сета. Переломным моментом стал тай-брейк второй партии, после этого россиянин спокойно довел дело до победы.

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    В четвертьфинале Рублев спокойно выиграл у Таро Даниэля. Матч против японца получился гораздо проще, чем ожидалось. У Таро за всю игру был лишь один брейк-пойнт, который он не реализовал.

    Рублев пятый раз в сезоне дошел до полуфинала.

    Прогноз и ставка

    На Фоньини в этом матче можно поставить за 3.10, победу Рублева букмекеры предлагают за 1.41.

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    Интересно, что в этом противостоянии счет на данный момент 5-4 в пользу итальянца. Но акцент надо делать, в первую очередь, на том, что в прошлом году Андрей трижды выиграл у Фабио.

    Против топового Рублева Фоньини сложно играть, это факт. Если россиянин не будет много ошибаться на своей подаче, то ему вполне может хватить двух сетов для победы.

    Ставка — Рублев выиграет в двух сетах за 1.98.

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    Фоньини — Рублев: прогноз, ставка (1.98), статистика, коэффициенты матча 23.04.2022. Прогнозы на теннис. Рублев проиграет Фоньини?
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