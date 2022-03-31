Японка Наоми Осака сыграет против швейцарки Белинды Бенчич в полуфинале престижного турнира в Майами. Матч пройдет 31 марта, начало — в 22:00 мск. Бенчич — Осака: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Бенчич

Бенчич проводит лучший турнир в сезоне. До этого швейцарка жаловалась, что никак не может набрать форму после коронавируса, из-за чего даже пропустила турнир в Дубае. По всей видимости, сейчас ей намного лучше.

Во всяком случае, четыре предыдущих матча на текущем турнире Белинда выиграла с разгромным счетом.

Например, встреча с Дарьей Сэвилл (Гавриловой) вообще больше напоминала тренировку для Бенчич.

В других матчах швейцарская теннисистка выиграла у Марты Костюк, Хизер Уотсон и Александры Соснович.

Осака

Осака тоже впервые в карьере дошла в Майами до полуфинала. И наконец-то она играет на действительно высоком уровне.

В четвертьфинале Наоми провела невероятный матч против Даниэль Коллинс. Американка, игравшая в этом году в финале Australian Open, взяла лишь три гейма.

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Осака здорово играла на своей подаче. Перед началом турнира она призналась, что в последнее время очень много работает над этим компонентом. И, похоже, не зря. В матче с Коллинс японка выполнила 13 эйсов, а еще у американской теннисистки не было ни одного брейк-пойнта.

Осака впервые в сезоне выиграла четыре матча подряд.

Прогноз и ставка

На Бенчич в этом матче можно поставить за 2.93, победу Осаки букмекеры предлагают за 1.45.

Как ни странно, сейчас счет в этом противостоянии 4-1 в пользу Бенчич. Правда, теннисистки ни разу не встречались с 2019 года.

И если судить по игре с Коллинс, вполне вероятно, что Осака и у Бенчич выиграет с разгромным счетом. У Белинды все-таки пока не было чересчур опасных соперниц, и этот момент тоже надо учитывать.

Ставка — победа Осаки в двух сетах за 2.07.