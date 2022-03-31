ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиРазворот на 180 градусов. Месси проваливается в ПСЖ, но нашел себя в сборной Аргентины Battlefield 2042«Спустя 12 лет вы облажались». Игроки критикуют разработчиков за Battlefield 2042 Лионель МессиРеформа Лиги чемпионов: удар по Суперлиге и сенсациям
    Все новости спорта

    Сможет ли Осака выиграть у Бенчич?

    Бенчич — Осака. Прогноз (к. 2.07) и ставки на турнир в Майами 31 марта 2022 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA Прогнозы на Наоми Осака
    Прогноз и ставки на Бенчич — Осака
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Наоми Осака
    Японка Наоми Осака сыграет против швейцарки Белинды Бенчич в полуфинале престижного турнира в Майами. Матч пройдет 31 марта, начало — в 22:00 мск. Бенчич — Осака: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Теннис. Майами. Женщины 31 Марта 2022 года
    Белинда Бенчич (Швейцария)
  • Майами. Женщины
    •  Белинда Бенчич (Швейцария) 22:00 Наоми Осака (Япония) Наоми Осака (Япония)
  • Майами. Женщины
    •

    Бенчич

    Бенчич проводит лучший турнир в сезоне. До этого швейцарка жаловалась, что никак не может набрать форму после коронавируса, из-за чего даже пропустила турнир в Дубае. По всей видимости, сейчас ей намного лучше.

    Во всяком случае, четыре предыдущих матча на текущем турнире Белинда выиграла с разгромным счетом.

    Например, встреча с Дарьей Сэвилл (Гавриловой) вообще больше напоминала тренировку для Бенчич.

    В других матчах швейцарская теннисистка выиграла у Марты Костюк, Хизер Уотсон и Александры Соснович.

    Осака

    Осака тоже впервые в карьере дошла в Майами до полуфинала. И наконец-то она играет на действительно высоком уровне.

    В четвертьфинале Наоми провела невероятный матч против Даниэль Коллинс. Американка, игравшая в этом году в финале Australian Open, взяла лишь три гейма.

    Все прогнозы на теннис

    Осака здорово играла на своей подаче. Перед началом турнира она призналась, что в последнее время очень много работает над этим компонентом. И, похоже, не зря. В матче с Коллинс японка выполнила 13 эйсов, а еще у американской теннисистки не было ни одного брейк-пойнта.

    Осака впервые в сезоне выиграла четыре матча подряд.

    Прогноз и ставка

    На Бенчич в этом матче можно поставить за 2.93, победу Осаки букмекеры предлагают за 1.45.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 200ИгратьУвеличение депозита в 2,5 разаggbet

    Как ни странно, сейчас счет в этом противостоянии 4-1 в пользу Бенчич. Правда, теннисистки ни разу не встречались с 2019 года.

    И если судить по игре с Коллинс, вполне вероятно, что Осака и у Бенчич выиграет с разгромным счетом. У Белинды все-таки пока не было чересчур опасных соперниц, и этот момент тоже надо учитывать.

    Ставка — победа Осаки в двух сетах за 2.07.

    Ещё прогнозы на спорт
    3.08
  • Экспресс дня 31 марта
  • Сегодня в 19:00
    •  2.78
  • Прогноз на матч Медведев — Хуркач
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Алькарас — Кецманович
  • Теннис
  • Завтра в 02:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Айлендерс — Коламбус
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Флорида — Чикаго
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Миннесота — Питтсбург
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Анахайм — Даллас
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Рубин — Химки
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  3.01
  • Прогноз на матч Унион — Кёльн
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  2.63
  • Прогноз на матч Халл Сити — Хаддерсфилд
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.46
  • Прогноз на матч Беерсхот — Брюгге
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  3.60
  • Экспресс дня 1 апреля
  • Завтра в 22:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Брага — Бенфика
  • Футбол
  • Завтра в 22:15
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Бенчич — Осака: прогноз, ставка (2.07), статистика, коэффициенты матча 31.03.2022. Прогнозы на теннис. Сможет ли Осака выиграть у Бенчич?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры