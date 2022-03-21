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    Сможет ли Фриц остановить Надаля?

    Надаль — Фриц. Прогноз (к. 2.58) и ставки на финал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе 21 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на Надаль — Фриц
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    Рафаэль Надаль
    Испанец Рафаэль Надаль сыграет против американца Тейлора Фрица в финале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе. Матч пройдет 21 марта, начало — в 01:00 мск. Надаль — Фриц: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Индиан-Уэллс. Мужчины 21 Марта 2022 года
    Рафаэль Надаль (Испания)
  • Индиан-Уэллс. Мужчины
    •  Рафаэль Надаль (Испания) 01:00 Тейлор Фритц (США) Тейлор Фритц (США)
  • Индиан-Уэллс. Мужчины
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    Надаль

    Надаль благодаря выходу в финал в Индиан-Уэллсе вернется в топ-3, откуда выпал в прошлом сезоне.

    В полуфинале у Рафы был тяжелейший матч против Карлоса Алькараса. Как и ожидалось, на этот раз его ждала встреча не просто с талантливым соперником — 18-летнего испанца уже сейчас можно назвать топ-игроком.

    После двух тяжелейших сетов Надаль дожали Алькараса в третьей партии, но очевидно, что уже в самом ближайшем будущем Карлос будет способен подвинуть в рейтинге и короля грунта, и Даниила Медведева, и всех остальных представителей первой десятки рейтинга.

    Но прямо сейчас Надаль действительно лучший. Рафа продлил победную серию до 20-ти матчей и вышел в четвертый финал подряд.

    Фриц

    Фриц тем временем впервые сыграет в финале «Мастерса». Американец ранее шесть раз доходил до решающего матча, но смог взять лишь один титул.

    Как известно, в прошлом году Тейлор остановился в Индиан-Уэллсе после полуфинала. На этот раз он приблизился к победе на максимально близкое расстояние.

    В полуфинале Фриц одержал победу над Андреем Рублевым. Ключевым стал первый сет, когда Тейлор упустил брейк, но в итоге все равно забрал партию. А во втором сете ему удалось взять гейм на приеме при счете 5:4 в свою пользу.

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    На самом деле, Фриц показал довольно мощную игру. Как он потом сам признался, это был его, возможно, лучший матч.

    Прогноз и ставка

    На Надаля в этом матче можно поставить за 1.29, победу Фрица букмекеры предлагают за 4.35.

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    После классного матча с Рублевым есть ощущение, что Фриц и Надаля заставит как минимум нервничать. Подержать интригу, взять хотя бы одну партию — американец способен на это.

    Ставка — Фриц выиграет хотя бы один сет за 2.01.

    Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 2.58.

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    Надаль — Фриц: прогноз, ставка (2.01), статистика, коэффициенты матча 21.03.2022. Прогнозы на теннис. Сможет ли Фриц остановить Надаля?
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