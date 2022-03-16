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    Монфис остановит и Алькараса?

    Монфис — Алькарас. Прогноз (к. 2.58) и ставки на «Мастерс» в Индиан-Уэллсе 16 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на Монфис — Алькарас
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    Карлос Алькарас
    Француз Гаэль Монфис сыграет против испанца Карлоса Алькараса в четвертом круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе. Матч пройдет 16 марта, начало — в 21:00 мск. Монфис — Алькарас: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Индиан-Уэллс. Мужчины 16 Марта 2022 года
    Гаэль Монфис (Франция)
  • Индиан-Уэллс. Мужчины
    •  Гаэль Монфис (Франция) 22:00 Carlos Alcaraz Carlos Alcaraz
  • Индиан-Уэллс. Мужчины
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    Монфис

    Монфис стал автором пока что главной сенсации турнира. В третьем раунде француз обыграл Даниила Медведева.

    В успех Гаэля и так почти никто не верил, а после первого сета, завершившегося в пользу россиянина, исчезли последние сомнения. Но потом началось что-то невероятное.

    Сначала Монфис уверенно взял вторую партию, а потом разгромил первую ракетку мира в решающей, отдав лишь один гейм.

    Результат, на самом деле, просто невероятный. А тем более с учетом того, что перед поездкой в Индиан-Уэллсе Монфис пропустил больше месяца из-за проблем со здоровьем, которые появились после третьей дозы вакцины против коронавируса.

    Алькарас

    Алькарас тем временем продолжает убеждать в том, что, возможно, уже в ближайшие пару лет он будет активно бороться за первую строчку рейтинга.

    В третьем круге 18-летний испанец уничтожил Роберто Баутисту-Агута — 6:2, 6:0. По ходу матча Карлос допустил всего лишь семь невынужденных ошибок и выполнил 29 виннерсов.
    Алькарас третий в карьере выиграл сет с баранкой на уровне ATP.

    Все прогнозы на теннис

    В первом матче на текущем турнире Алькарас легко выиграл у американца Маккензи Макдональда.

    Прогноз и ставка

    На Монфиса в этом матче можно поставить за 3.52, победу Алькараса букмекеры предлагают за 1.34.

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    Алькарас действительно порой демонстрирует невероятный теннис, но его все-таки нельзя назвать явным фаворитом в предстоящем матче. Монфис только что остановил Медведева, тоже сыграв на невероятном уровне.

    Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.58. Это, пожалуй, самый оптимальный вариант в данном случае.

    Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 2.42.

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    Монфис — Алькарас: прогноз, ставка (2.58), статистика, коэффициенты матча 16.03.2022. Прогнозы на теннис. Монфис остановит и Алькараса?
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