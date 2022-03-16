Монфис
Монфис стал автором пока что главной сенсации турнира. В третьем раунде француз обыграл Даниила Медведева.
В успех Гаэля и так почти никто не верил, а после первого сета, завершившегося в пользу россиянина, исчезли последние сомнения. Но потом началось что-то невероятное.
Сначала Монфис уверенно взял вторую партию, а потом разгромил первую ракетку мира в решающей, отдав лишь один гейм.
Результат, на самом деле, просто невероятный. А тем более с учетом того, что перед поездкой в Индиан-Уэллсе Монфис пропустил больше месяца из-за проблем со здоровьем, которые появились после третьей дозы вакцины против коронавируса.
Алькарас
Алькарас тем временем продолжает убеждать в том, что, возможно, уже в ближайшие пару лет он будет активно бороться за первую строчку рейтинга.
В третьем круге 18-летний испанец уничтожил Роберто Баутисту-Агута — 6:2, 6:0. По ходу матча Карлос допустил всего лишь семь невынужденных ошибок и выполнил 29 виннерсов.
Алькарас третий в карьере выиграл сет с баранкой на уровне ATP.
В первом матче на текущем турнире Алькарас легко выиграл у американца Маккензи Макдональда.
Прогноз и ставка
На Монфиса в этом матче можно поставить за 3.52, победу Алькараса букмекеры предлагают за 1.34.
Алькарас действительно порой демонстрирует невероятный теннис, но его все-таки нельзя назвать явным фаворитом в предстоящем матче. Монфис только что остановил Медведева, тоже сыграв на невероятном уровне.
Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.58. Это, пожалуй, самый оптимальный вариант в данном случае.
Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 2.42.