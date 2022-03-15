Россиянин Андрей Рублев сыграет против американца Фрэнсиса Тиафо в третьем круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе. Матч пройдет 15 марта, начало — в 22:00 мск. Рублев — Тиафо: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Рублев

Рублев стартовал с победы над Домиником Кепфером. Матч получился не таким простым, как ожидалось, но в целом игра все время была под контролем россиянина.

В феврале Андрей, как известно, выиграл сразу два турнира — сначала в Марселе, а потом в Дубае.

Кроме того, в Роттердаме Рублев дошел до полуфинала. Несмотря на определенные опасения, ему все-таки удалось вернуться на тот уровень, благодаря которому он ворвался в топ-10.

Тиафо

Тиафо в начале февраля решил сделать небольшую из-за травмы локтя, которая, судя по всему, и была причиной его неудачных результатов в начале сезона.

Фрэнсис не выиграл ни одного матча на двух турнирах в Аделаиде, а потом с трудом прошел во второй раунд Открытого чемпионата Австралии, где без шансов уступил Тейлору Фрицу.

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В Индиан-Уэллсе Тиафо начал с победы над соотечественником Брэндоном Накашимой, выиграв оба сета со счетом 6:4.

Лучшим результатом Тиафо в Индиан-Уэллсе остается выход в третий круг в 2021 году.

Прогноз и ставка

На Рублева в этом матче можно поставить за 1.28, победу Тиафо букмекеры предлагают за 3.80.

В прошлом году у Андрея был очень сложный матч против американца на US Open. Уставший к тому моменту от большого количества турниров Рублев проиграл Тиафо в пятисетовом поединке.

Сейчас же почти нет никаких сомнений, что российский теннисист возьмет реванш. Судя по недавним матчам, он находится в шикарной форме.

Ставка — победа Рублева в двух сетах за 1.87.