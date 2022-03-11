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    Маррей снова проиграет Даниэлю?

    Маррей — Даниэль. Прогноз (к. 1.76) и ставки на «Мастерс» в Индиан-Уэллсе 11 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на Маррей — Даниэль
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    Энди Маррей
    Британец Энди Маррей сыграет против японца Таро Даниэля в первом круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе. Матч пройдет 11 марта, начало — в 22:00 мск. Маррей — Даниэль: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Индиан-Уэллс. Мужчины 11 Марта 2022 года
    Энди Мюррей (Великобритания)
  • Индиан-Уэллс. Мужчины
    •  Энди Мюррей (Великобритания) 22:00 Таро Дэниэл (Япония) Таро Дэниэл (Япония)
  • Индиан-Уэллс. Мужчины
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    Маррей

    Главным успехом Маррея в этом сезоне до сих пор остается выход в финал на турнире в Сиднее. В начале января Энди проиграл в решающем матче Аслану Карацеву.

    В прошлом месяце экс-первая ракетка мира выступил сразу на трех турнирах. В Роттердаме, Дохе и Дубае Маррей выиграл по одному матчу.

    Интересно, что в Дохе британец проиграл во втором раунде испанцу Роберто Баутисте-Агуту со счетом 0:6, 1:6. Это был, наверное, его худший матч за последний год.

    В Дубае Маррея остановил итальянец Янник Синнер. Первый сет получился боевым, а во втором соперник позволил Энди взять лишь два гейма.

    Даниэль

    Даниэль тем временем попал в основную сетку через квалификацию. Японец уверенно преодолел оба отборочных раунда.

    В Дубае Таро тоже пришлось начинать с квалификации, после чего он одержал победу над Давидом Гоффеном, но дальше уступил Денису Шаповалову.

    Главное достижение Даниэля в этом году — выход в третий раунд Открытого чемпионата Австралии.

    Все прогнозы на теннис

    В 2018 году Даниэль дошел в Индиан-Уэллсе до третьего круга. Во втором раунде ему удалось остановить Новака Джоковича.

    Прогноз и ставка

    На Маррея в этом матче можно поставить за 1.39, победу Даниэля букмекеры предлагают за 3.10.

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    Маррей в январе с треском проиграл Даниэлю на Australian Open. Но уже в Дохе Энди уверенно взял реванш у японца.

    И все-таки есть подозрение, что предстоящий матч не будет простым для Маррея. Во-первых, японца нельзя назвать слабым соперником, а во-вторых — надо признать, что британец совсем не впечатляет в последнее время.

    Ставка — Даниэль выиграет хотя бы один сет за 1.76.

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    Маррей — Даниэль: прогноз, ставка (1.76), статистика, коэффициенты матча 11.03.2022. Прогнозы на теннис. Маррей снова проиграет Даниэлю?
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