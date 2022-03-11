Британец Энди Маррей сыграет против японца Таро Даниэля в первом круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе. Матч пройдет 11 марта, начало — в 22:00 мск. Маррей — Даниэль: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Маррей

Главным успехом Маррея в этом сезоне до сих пор остается выход в финал на турнире в Сиднее. В начале января Энди проиграл в решающем матче Аслану Карацеву.

В прошлом месяце экс-первая ракетка мира выступил сразу на трех турнирах. В Роттердаме, Дохе и Дубае Маррей выиграл по одному матчу.

Интересно, что в Дохе британец проиграл во втором раунде испанцу Роберто Баутисте-Агуту со счетом 0:6, 1:6. Это был, наверное, его худший матч за последний год.

В Дубае Маррея остановил итальянец Янник Синнер. Первый сет получился боевым, а во втором соперник позволил Энди взять лишь два гейма.

Даниэль

Даниэль тем временем попал в основную сетку через квалификацию. Японец уверенно преодолел оба отборочных раунда.

В Дубае Таро тоже пришлось начинать с квалификации, после чего он одержал победу над Давидом Гоффеном, но дальше уступил Денису Шаповалову.

Главное достижение Даниэля в этом году — выход в третий раунд Открытого чемпионата Австралии.

Все прогнозы на теннис

В 2018 году Даниэль дошел в Индиан-Уэллсе до третьего круга. Во втором раунде ему удалось остановить Новака Джоковича.

Прогноз и ставка

На Маррея в этом матче можно поставить за 1.39, победу Даниэля букмекеры предлагают за 3.10.

Маррей в январе с треском проиграл Даниэлю на Australian Open. Но уже в Дохе Энди уверенно взял реванш у японца.

И все-таки есть подозрение, что предстоящий матч не будет простым для Маррея. Во-первых, японца нельзя назвать слабым соперником, а во-вторых — надо признать, что британец совсем не впечатляет в последнее время.

Ставка — Даниэль выиграет хотя бы один сет за 1.76.