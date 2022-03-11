Маррей
Главным успехом Маррея в этом сезоне до сих пор остается выход в финал на турнире в Сиднее. В начале января Энди проиграл в решающем матче Аслану Карацеву.
В прошлом месяце экс-первая ракетка мира выступил сразу на трех турнирах. В Роттердаме, Дохе и Дубае Маррей выиграл по одному матчу.
Интересно, что в Дохе британец проиграл во втором раунде испанцу Роберто Баутисте-Агуту со счетом 0:6, 1:6. Это был, наверное, его худший матч за последний год.
В Дубае Маррея остановил итальянец Янник Синнер. Первый сет получился боевым, а во втором соперник позволил Энди взять лишь два гейма.
Даниэль
Даниэль тем временем попал в основную сетку через квалификацию. Японец уверенно преодолел оба отборочных раунда.
В Дубае Таро тоже пришлось начинать с квалификации, после чего он одержал победу над Давидом Гоффеном, но дальше уступил Денису Шаповалову.
Главное достижение Даниэля в этом году — выход в третий раунд Открытого чемпионата Австралии.
В 2018 году Даниэль дошел в Индиан-Уэллсе до третьего круга. Во втором раунде ему удалось остановить Новака Джоковича.
Прогноз и ставка
На Маррея в этом матче можно поставить за 1.39, победу Даниэля букмекеры предлагают за 3.10.
Маррей в январе с треском проиграл Даниэлю на Australian Open. Но уже в Дохе Энди уверенно взял реванш у японца.
И все-таки есть подозрение, что предстоящий матч не будет простым для Маррея. Во-первых, японца нельзя назвать слабым соперником, а во-вторых — надо признать, что британец совсем не впечатляет в последнее время.
Ставка — Даниэль выиграет хотя бы один сет за 1.76.