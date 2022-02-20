Россиянка Вера Звонарева сыграет против бельгийки Элисон ван Эйтванк в первом круге турнира в Дохе (Катар). Матч пройдет 20 февраля, начало — в 15:30 мск. Звонарева — ван Эйтванк: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Звонарева

Звонарева в этом сезоне до сих пор выиграла лишь один матч. Еще в начале января 37-летняя теннисистка обыграла на турнире в Мельбурне Алисон Риске. После этого были только поражения.

На Открытом чемпионате Австралии Вера уступила Элизе Мертенс, хотя показал вполне достойный теннис.

В Сантк-Петербурге Звонарева сразу же проиграла Терезе Мартинцовой. Россиянка легко взяла первый сет, но следующие две партии провела заметно слабее.

В Дубае экс-вторая ракетка мира потерпела поражение от Онс Жабер. Здесь тоже все решилось только в третьем сете.

Ван Эйтванк

Ван Эйтванк пока тоже особо нечем хвастаться. Пока что главным успехом бельгийки остается выход во второй круг Открытого чемпионата Австралии.

В Санкт-Петербурге в начале февраля Элисон в первом круге проиграла Кайе Юван. Несмотря на результат, это был неплохой матч.

Все прогнозы на теннис

Во второй половине прошлого сезона ван Эйтванк выиграла турниры в Нур-Султане и Лиможе, а также дошла до четвертьфинала в Линце.

Прогноз и ставка

На Звонареву в этом матче можно поставить за 2.02, победу ван Эйтванк букмекеры предлагают за 1.83.

Это будет третья встреча Веры с бельгийской теннисисткой. Две предыдущие выиграла ван Эйтванк. В конце прошлого года она победила россиянку в Лиможе со счетом 6:1, 6:4.

Судя по недавним матчам, ожидать от Звонаревой каких-то серьезных успехов уже не стоит. Предстоящая игра вряд ли станет исключением.

Ставка — победа ван Эйтванк за 1.83.