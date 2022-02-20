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    Звонарева снова проиграет ван Эйтванк?

    Звонарева — ван Эйтванк. Прогноз (к. 1.83) и ставки на турнир в Дохе 20 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на Звонарева — ван Эйтванк
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    Вера Звонарева
    Россиянка Вера Звонарева сыграет против бельгийки Элисон ван Эйтванк в первом круге турнира в Дохе (Катар). Матч пройдет 20 февраля, начало — в 15:30 мск. Звонарева — ван Эйтванк: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Доха. Женщины 20 Февраля 2022 года

    Звонарева

    Звонарева в этом сезоне до сих пор выиграла лишь один матч. Еще в начале января 37-летняя теннисистка обыграла на турнире в Мельбурне Алисон Риске. После этого были только поражения.

    На Открытом чемпионате Австралии Вера уступила Элизе Мертенс, хотя показал вполне достойный теннис.

    В Сантк-Петербурге Звонарева сразу же проиграла Терезе Мартинцовой. Россиянка легко взяла первый сет, но следующие две партии провела заметно слабее.

    В Дубае экс-вторая ракетка мира потерпела поражение от Онс Жабер. Здесь тоже все решилось только в третьем сете.

    Ван Эйтванк

    Ван Эйтванк пока тоже особо нечем хвастаться. Пока что главным успехом бельгийки остается выход во второй круг Открытого чемпионата Австралии.

    В Санкт-Петербурге в начале февраля Элисон в первом круге проиграла Кайе Юван. Несмотря на результат, это был неплохой матч.

    Все прогнозы на теннис

    Во второй половине прошлого сезона ван Эйтванк выиграла турниры в Нур-Султане и Лиможе, а также дошла до четвертьфинала в Линце.

    Прогноз и ставка

    На Звонареву в этом матче можно поставить за 2.02, победу ван Эйтванк букмекеры предлагают за 1.83.

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    Это будет третья встреча Веры с бельгийской теннисисткой. Две предыдущие выиграла ван Эйтванк. В конце прошлого года она победила россиянку в Лиможе со счетом 6:1, 6:4.

    Судя по недавним матчам, ожидать от Звонаревой каких-то серьезных успехов уже не стоит. Предстоящая игра вряд ли станет исключением.

    Ставка — победа ван Эйтванк за 1.83.

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    Звонарева — ван Эйтванк: прогноз, ставка (1.83), статистика, коэффициенты матча 20.02.2022. Прогнозы на теннис. Звонарева снова проиграет ван Эйтванк?
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