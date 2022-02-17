Россиянин Карен Хачанов сыграет против хорвата Марина Чилича в четвертьфинале турнира в Дохе (Катар). Матч пройдет 17 февраля, начало — в 19:30 мск. Хачанов — Чилич: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Хачанов

Хачанов до сих пор не проиграл ни одного сета на этой неделе. И что интересно, оба предыдущих матча прошли по одинаковому сценарию.

В первом круге Карен одержал победу над американцем Маккензи Макдональдом — 7:6, 6:3.

Во втором раунде Хачанов остановил Эмиля Руусувуори. Первый сет снова получился волнительным, с тай-брейком, а во втором россиянин отдал сопернику только три гейма.

Чилич

Чилич тем временем попал в число сеяных и стартовал сразу со второго круга.

Хорватский теннисист выиграл в двух сетах у Ботика ван де Зандшульпа. Марин здорово действовал не только на своей подаче, но и на приеме.

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Это был первый матч Чилича после Открытого чемпионата Австралии, на котором он сенсационно выиграл в третьем круге у Андрея Рублева, после чего уступил Феликсу Оже-Альяссиму.

Прогноз и ставка

На Хачанова в этом матче можно поставить за 1.70, победу Чилича букмекеры предлагают за 2.26.

Один из самых логичных вариантов в данном случае — ставка на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 1.72.

Шансы на победу 50 на 50, поэтому от ставки на исход лучше воздержаться. В прошлом году Карен проиграл хорвату в Санкт-Петербурге, а в начале этого сезона уступил ему на турнире в Аделаиде.

Также можно рассмотреть ставку на тотал сетов больше 2,5 за 2.27.