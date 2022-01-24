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    Сможет ли Чилич обыграть Оже-Альяссима?

    Чилич — Оже-Альяссим. Прогноз (к. 3.26) и ставки на Открытый чемпионат Австралии 24 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на Чилич — Оже-Альяссим
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    Марин Чилич
    Хорват Марин Чилич сыграет против канадца Феликса Оже-Альяссима в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 24 января, начало — в 06:30 мск. Чилич — Оже-Альяссим: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Australian Open. Мужчины 24 Января 2022 года

    Чилич

    Чилич, похоже, решил вспомнить молодость, когда ему удавалось доходить на «Шлемах» даже до финала.

    В субботу хорват сокрушил Андрея Рублева. Марин продемонстрировал просто идеальный теннис. Россиянин, судя по всему, никак не ожидал, что Чилич будет играть настолько мощно.

    По сути, у Рублева вообще не было шансов на приеме. Исключением стала только четвертая партиях. В остальных же Чилич полностью доминировал, переигрывая россиянина абсолютно во всех компонентах.

    В первых раундах Марин выиграл у Эмилио Гомеса и Норберта Гомбоша.

    Оже-Альяссим

    Оже-Альяссим второй год подряд дошел на австралийском мэйджоре до четвертого круга.

    У Феликса было очень сложное начало турнира. В первом круге ему пришлось играть пять сетов против финна Эмиля Руусувуори. Ситуация была неприятная, но в ключевые моменты канадец действовал очень надежно.

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    Потом Оже-Альяссим переиграл Алехандро Давидовича-Фокину. На этот раз хватило четырех сетов, но в каждом все решилось только на тай-брейке!

    А в третьем круге 21-летний канадец неожиданно легко выиграл у британца Дэна Эванса.

    Прогноз и ставка

    На Чилича в этом матче можно поставить за 2.18, победу Оже-Альяссима букмекеры предлагают за 1.75.

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    О Чиличе в последнее время говорили как об игроке, лучшие годы которого остались позади. Выводы, судя по всему, оказались поспешными. Марин по-прежнему в порядке, что показал матч против Рублева.

    Оже-Альяссим надо готовиться к очередному испытанию. И есть подозрение, что в этом матче снова будут тай-брейки и максимальное количество сетов.

    Ставка — тотал сетов больше 4,5 за 3.26.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Чилича больше 19,5 з 1.78.

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    Чилич — Оже-Альяссим: прогноз, ставка (3.26), статистика, коэффициенты матча 24.01.2022. Прогнозы на теннис. Сможет ли Чилич обыграть Оже-Альяссима?
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