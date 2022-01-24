Хорват Марин Чилич сыграет против канадца Феликса Оже-Альяссима в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 24 января, начало — в 06:30 мск. Чилич — Оже-Альяссим: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Чилич

Чилич, похоже, решил вспомнить молодость, когда ему удавалось доходить на «Шлемах» даже до финала.

В субботу хорват сокрушил Андрея Рублева . Марин продемонстрировал просто идеальный теннис. Россиянин, судя по всему, никак не ожидал, что Чилич будет играть настолько мощно.

По сути, у Рублева вообще не было шансов на приеме. Исключением стала только четвертая партиях. В остальных же Чилич полностью доминировал, переигрывая россиянина абсолютно во всех компонентах.

В первых раундах Марин выиграл у Эмилио Гомеса и Норберта Гомбоша.

Оже-Альяссим

Оже-Альяссим второй год подряд дошел на австралийском мэйджоре до четвертого круга.

У Феликса было очень сложное начало турнира. В первом круге ему пришлось играть пять сетов против финна Эмиля Руусувуори. Ситуация была неприятная, но в ключевые моменты канадец действовал очень надежно.

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Потом Оже-Альяссим переиграл Алехандро Давидовича-Фокину. На этот раз хватило четырех сетов, но в каждом все решилось только на тай-брейке!

А в третьем круге 21-летний канадец неожиданно легко выиграл у британца Дэна Эванса.

Прогноз и ставка

На Чилича в этом матче можно поставить за 2.18, победу Оже-Альяссима букмекеры предлагают за 1.75.

О Чиличе в последнее время говорили как об игроке, лучшие годы которого остались позади. Выводы, судя по всему, оказались поспешными. Марин по-прежнему в порядке, что показал матч против Рублева.

Оже-Альяссим надо готовиться к очередному испытанию. И есть подозрение, что в этом матче снова будут тай-брейки и максимальное количество сетов.

Ставка — тотал сетов больше 4,5 за 3.26.

Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Чилича больше 19,5 з 1.78.